GASTRONOMIA SOLIDÁRIA

Veja pratos do circuito gastronômico 'Chefs Contra o Câncer'

Joana El Khouri*
  • Tilápia com purê de batata doce e farofa de castanhas do Uluru (R$ 64)
    Tilápia com purê de batata doce e farofa de castanhas do Uluru (R$ 64) Foto: Uluru/Divulgação
  • Risoto de cogumelos frescos e secos do Lagar Tragaluz (R$ 129)
    Risoto de cogumelos frescos e secos do Lagar Tragaluz (R$ 129) Foto: Magê Monteiro/Divulgação
  • Feijão-tropeiro do Minas Demais (R$ 36,90)
    Feijão-tropeiro do Minas Demais (R$ 36,90) Foto: Victor Schwaner/Divulgação
  • Ciaccia (massa biga recheada) com gorgonzola e mel do La Vera por Leonardo Fontanelli (R$ 62)
    Ciaccia (massa biga recheada) com gorgonzola e mel do La Vera por Leonardo Fontanelli (R$ 62) Foto: La Vera/Divulgação
  • Bolo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão da Fofíssimo Bolos (R$ 17,90)
    Bolo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão da Fofíssimo Bolos (R$ 17,90) Foto: Fofíssimo Bolos/Divulgação
  • Palha italiana da Dona Torta (R$ 48)
    Palha italiana da Dona Torta (R$ 48) Foto: Dudu Ponzio/Divulgação
  • Carne de panela, salada de couve, tutu de feijão e arroz com polpa de pequi, prato
    Carne de panela, salada de couve, tutu de feijão e arroz com polpa de pequi, prato "Santa Causa" do restaurante Dona Lucinha Matriz (R$ 71) Foto: Victor Hugo Rocha/Divulgação
  • "Mexido do Cab", com arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita (R$ 49) Foto: Cabernet Butiquim/ Divulgação
  • Pizzas com massa de pão de queijo da Boca do Forno (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23)
    Pizzas com massa de pão de queijo da Boca do Forno (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23) Foto: Danielle Zabeu/Divulgação
  • Medalhão de filé-mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes do Belves Bistrô (R$ 81,50)
    Medalhão de filé mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes do Belves Bistrô (R$ 81,50) Foto: Victor Hugo Rocha/Divulgação
  • Capelase de requeijão com molho pomodoro de tomatinhos e pesto do AVRA (R$ 78)
    Capelase de requeijão com molho pomodoro de tomatinhos e pesto do AVRA (R$ 78) Foto: Victor Schwaner/Divulgação
  • Pato com purê de batata do Terraço Niê (R$ 89)
    Pato com purê de batata do Terraço Niê (R$ 89) Foto: Micah Rossi/Divulgação
  • Torresminho de barriga do tatu Bola (R$ 47,50)
    Torresminho de barriga do tatu Bola (R$ 47,50) Foto: Tude Torêncio/Divulgação
  • Arroz de pato do Rex Bibendi (R$ 83)
    Arroz de pato do Rex Bibendi (R$ 83) Foto: Bia Braz/Divulgação
  • Frango à parmeggiana do Pet Café (R$ 38)
    Frango à parmeggiana do Pet Café (R$ 38) Foto: Pet Café/Divulgação
  • Costela bovina prensada, nhoque de requeijão ao molho de jabuticaba do Omilía (R$130)
    Costela bovina prensada, nhoque de requeijão ao molho de jabuticaba do Omilía (R$130) Foto: Omilía/Divulgação
  • Mandioca cozida na manteiga de garrafa servida borbulhando na panela de pedra com queijo do Loop Gastrobar (R$ 36)
    mandioca cozida na manteiga de garrafa, servida borbulhando na panela de pedra com queijo do Loop Gastrobar (R$ 36) Foto: Carolina Cauper/Divulgação
  • Costeleta de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela do Nino Cucina (R$ 96)
    Costeleta de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela do Nino Cucina (R$ 96) Foto: Nino Cucina/Divulgação
  • Almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa do Ninetto (R$ 79)
    Almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa do Ninetto (R$ 79) Foto: Ninetto/Divulgação
  • Bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas do Quinteiro Bar (R$ 35)
    Bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas do Quinteiro Bar (R$ 35) Foto: André Calixto/Divulgação
