GASTRONOMIA SOLIDÁRIA
Veja pratos do circuito gastronômico 'Chefs Contra o Câncer'
Tilápia com purê de batata doce e farofa de castanhas do Uluru (R$ 64) Foto: Uluru/Divulgação
Risoto de cogumelos frescos e secos do Lagar Tragaluz (R$ 129) Foto: Magê Monteiro/Divulgação
Feijão-tropeiro do Minas Demais (R$ 36,90) Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Ciaccia (massa biga recheada) com gorgonzola e mel do La Vera por Leonardo Fontanelli (R$ 62) Foto: La Vera/Divulgação
Bolo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão da Fofíssimo Bolos (R$ 17,90) Foto: Fofíssimo Bolos/Divulgação
Palha italiana da Dona Torta (R$ 48) Foto: Dudu Ponzio/Divulgação
Carne de panela, salada de couve, tutu de feijão e arroz com polpa de pequi, prato "Santa Causa" do restaurante Dona Lucinha Matriz (R$ 71) Foto: Victor Hugo Rocha/Divulgação
"Mexido do Cab", com arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita (R$ 49) Foto: Cabernet Butiquim/ Divulgação
Pizzas com massa de pão de queijo da Boca do Forno (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23) Foto: Danielle Zabeu/Divulgação
Medalhão de filé mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes do Belves Bistrô (R$ 81,50) Foto: Victor Hugo Rocha/Divulgação
Capelase de requeijão com molho pomodoro de tomatinhos e pesto do AVRA (R$ 78) Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Pato com purê de batata do Terraço Niê (R$ 89) Foto: Micah Rossi/Divulgação
Torresminho de barriga do tatu Bola (R$ 47,50) Foto: Tude Torêncio/Divulgação
Arroz de pato do Rex Bibendi (R$ 83) Foto: Bia Braz/Divulgação
Frango à parmeggiana do Pet Café (R$ 38) Foto: Pet Café/Divulgação
Costela bovina prensada, nhoque de requeijão ao molho de jabuticaba do Omilía (R$130) Foto: Omilía/Divulgação
mandioca cozida na manteiga de garrafa, servida borbulhando na panela de pedra com queijo do Loop Gastrobar (R$ 36) Foto: Carolina Cauper/Divulgação
Costeleta de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela do Nino Cucina (R$ 96) Foto: Nino Cucina/Divulgação
Almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa do Ninetto (R$ 79) Foto: Ninetto/Divulgação
Bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas do Quinteiro Bar (R$ 35) Foto: André Calixto/Divulgação