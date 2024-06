Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe a Festa da Mandioca, evento gastronômico que valoriza a tradição da culinária local e promove o turismo na região. O evento será realizado no Clube do Sindicato dos Mineiros, de sexta-feira (14/6) a domingo (16/6), com entrada gratuita. Além dos pratos tendo como ingrediente principal a mandioca, a programação conta com shows, artesanato e stands com produtos orgânicos.

"Nesse evento fazemos um credenciamento com os expositores de alimentação do município e determinamos um cardápio parcialmente flexível, ou seja, algumas receitas com mandioca são pré-estabelecidas, e os participantes podem oferecer complementos", explica o subsecretário municipal de Turismo, Vinícius Quintão. A lógica é que cada expositor oferte um prato descrito e tenha liberdade para expor outros não listados. "Neste ano, serão 20 participantes de alimentação, quatro de bebidas e 16 de alimentos propriamente ditos".

Alguns pratos destaques da festa, segundo Vinícius, são o "bobó de mandioca, porções com complementos de mandioca frita e cozida e pratos tradicionais que muitas pessoas não sabem que são de mandioca, como o feijão tropeiro e o pão de queijo". Espetinhos de medalhão de mandioca, pães e os famosos dadinhos também não ficam fora. Além disso, os expositores são livres para inovar, e, por isso, uma diversidade de drinks feitos a partir da raiz e cervejas artesanais podem marcar presença.



Cozinha Show

Entre as atrações da Festa da Mandioca está o espaço gastronômico cozinha show. O público poderá participar de oficinas gratuitas com degustação ministradas por chefs de cozinha. No sábado, a programação será às 18h, com o chef Marlon Sérgio de Sá.

Já no domingo, o chef Juliano Caldeira comanda o Cozinha Show, às 13h. Juliano é cozinheiro especializado em gastronomia exótica e carnes, além de consultor de gastronomia para bares, restaurantes e eventos. Para participar das sessões, é necessário se inscrever no local. Há vagas para 30 pessoas.

Leia também: McFish mineiro: hambúrguer de peixe de BH também coleciona fãs e é sazonal

"A cozinha é uma prática de apresentar o preparo de um prato para que as pessoas tenham não só a oportunidade de degustar, como também entender como é o processo de feitura", comenta Vinícius. Ambas as receitas são à base de mandioca.

Feira artesanal

Outra parada obrigatória é a Feira Artesanal, onde estarão presentes produtores de agroecológicos, artesãos e quitandeiras, todos atuantes em Nova Lima. Veja abaixo alguns produtos disponíveis:

- Artesanato em madeira

- Cutelaria

- Batata chips (produção consagrada de Honório Bicalho)

- Queca

- Lamparina

- Pipoca gourmet

- Charcutaria

- Mel e derivados

- Agroecológicos

- Artesanatos diversos



Programação musical

Sexta-feira

19h - Abertura com Feira de Artesanato e Alimentação

21h - Banda Trad+

23h - Dilsinho





Sábado

16h - Abertura com Feira de Artesanato e Alimentação

16h30 - É Samba Sô

17h30 - Cozinha show com o Chef Marlon Sérgio de Sá

19h - Galdino

21h - Samba Dus Karas

23h - Art Popular

Domingo

12h - Abertura com Feira de Artesanato e Alimentação

13h - Cozinha Show com Chef Juliano Caldeira

14h - Chukaka

16h - Roger Quintiliano

17h30h - Quadrilha Pé Roxo

18h30 - Só Reznha

20h30 - Rick e Nogueira

Serviço

FESTA DA MANDIOCA DE NOVA LIMA 2024

Dias: sexta (14/6), sábado (15/6) e domingo (16/6)

•Entrada Gratuita

•Espaço Kids

Local: Clube do Sindicato dos Mineiros – Honório Bicalho/Nova Lima

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata