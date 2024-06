Belo Horizonte tem um "McFish" para chamar de seu. Com toda a exigência do paladar mineiro. E ele também é sazonal e coleciona fãs, ávidos para a próxima oportunidade de degustar uma verdadeira explosão de sabores em total equilíbrio e harmonia de ingredientes. A criação é do chef Luli Moreira, do Nimbos Bar: o LuliFish. Ele tem data para voltar e você vai descobrir ao longo desta matéria. Suspense no ar.

Luli Moreira conta que o LuliFish surgiu para suprir a demanda da Semana Santa, tradição religiosa cristã que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Época em que muitos católicos não comem carne vermelha: "E sempre tivemos o desejo de fazer um hambúrguer de peixe", destaca.

O chef entrega que foi uma "brincadeira muito divertida" fazer esta, digamos, homenagem, para a "rede do palhaço". Mas enfatiza: "Fizemos, claro, à nossa maneira. Utilizando ingredientes de alta qualidade. Um filé de 200g de linguado espanhol, empanamos na farinha panko, fizemos um molho tártaro com bastante estragão, dill, limão siciliano e mostarda Dijon. Colocamos a clássica fatia de queijo e servimos no brioche". Combinação perfeita que promove uma corrida dos clientes para comer o sanduíche sempre que ele aparece no cardápio.

Suculento e crocante

Para Luli, é superlegal a menção ao hambúrguer famoso no mundo, mas o LuliFish é um "sanduíche único, com filé bem alto, suculento, com a crocância da panko, então, foi uma versão à altura do que gostamos de fazer, um hambúrguer bem feito, com ingredientes de qualidade", pontua.

O chef Luli Moreira conquistou muitos fãs com suas receitas de hambúrgueres marcantes: o LuliFish é um deles Victor Schwaner/Divulgação

Como o LuliFish surgiu com a demanda da Sexta-Feira da Paixão, eles não consideraram colocá-lo no cardápio fixo. O chef enumera outros pontos para a sazonalidade. É um sanduíche de custo alto, então trabalham com um valor especial para ser acessível. Esbarra em pontos de logística no dia a dia do Nimbos. E a ideia era mesmo suprir a demanda desta data, deste dia em que muitos não comem carne vermelha.

O LuliFish vai aparecer em ocasiões especiais?



Mas o chef Luli atiça os paladares dos comensais e cria expectativas ao dizer que "isso não impede de fazê-lo em outros momentos", já que a demanda foi enorme, esgotou e os clientes adoraram: "Acredito que ele fará visitas esporádicas ao cardápio em algumas ocasiões".

Luli acredita que o LuliFish conquistou os paladares, mesmo sendo de peixe, primeiro porque "usamos um peixe de muita qualidade e em abundância. É difícil ver um sanduíche de peixe com um filé tão alto assim. Além de estragão e dill frescos e o sabor, realmente, é único. Ele tem muita textura e, visualmente, é bonito. Ficou realmente muito bom".

Afobação e desespero para comer o LuliFish

Muitos podem não saber, mas fã que é fã de uma criação de chef é capaz de fazer loucuras para ter a chance de provar mais uma vez um prato especial. Luli conta que, como o LuliFish ficou um dia só no cardápio, "não tivemos nenhuma loucura para comê-lo, não. Mas teve muita gente chegando cedo ao Nimbos, muita afobação, quem chegava no meio da noite estava meio desesperado, correndo, com medo de não ter mais. E, de fato, ele acabou e ficamos bem decepcionados porque esgotou. Fizemos uma produção limitada, mas a insistência é enorme para ele voltar. É divertido brincar com esta questão da sazonalidade".

Para Luli, o LuliFish até pode ser um "McFish mineiro", mas não deixa de ser um "sanduíche clássico de peixe". E o chef ressalta que o segredo da sua criação está na seleção de bons ingredientes e o cuidado no preparo.

"Então, isso foi o diferencial, comida de verdade, molho tártaro feito na casa, ingredientes frescos. No geral, é o segredo de um bom hambúrguer. Ou seja, selecionar bons ingredientes, criar boas receitas equilibradas e tratar os ingredientes com respeito, ter cuidado na hora do preparo. É o grande diferencial do hambúrguer. Trabalhamos com batata caseira, maionese caseira, enfim, o que podemos fazer na casa a gente faz. O segredo está este lugar, é uma tríade: bons ingredientes, uma boa harmonização de sabores e um cuidado no preparo". Receita de chef.



Aprovação dos sócios da casa e data de retorno

Luli Moreira, Camila Ribeiro, Vitor Velloso, do Nimbos Bar, anunciam a volta do LuliFish. Saiba como pedir Victor Schwaner/Divulgação

Camila Ribeiro e Vitor Velloso, os sócios do Nimbos Bar, revelam que o LuliFish é um sanduíche que, se pudessem, "só venderíamos o que sobrasse, porque o amamos e devoramos sempre que ele aparece".

Como o chef Luli já destacou, Vitor enfatiza que há algumas especificidades operacionais: o óleo da fritura precisa ser dedicado, por causa do sabor do peixe; o queijo, mais suave, vai só nessa receita, assim como o molho tártaro, que é bem perecível. Por isso, ele destaca, o hambúrguer é feito de forma sazonal.

Mas a grande notícia Vitor deixou para o final, para aguçar ainda mais as papilas dos fãs do hambúrguer: "A próxima aparição do Lulifish será no domingo, dia 23/06. Eles esgotam, então separamos metade da produção para compra antecipada na loja ou no Instagram". Agora é com você.

O McFish do McDonald's

Desde terça-feira (11/06), o McFish voltou a ser vendido em todas as lojas do McDonald's, mas por tempo limitado. O sanduíche, que leva filé de peixe empanado crocante, queijo e molho tártaro, foi descontinuado em 2019, sob a alegação de baixa procura. Desde então, os fãs começaram uma campanha para trazer o lanche de volta. Em fevereiro, a rede anunciou a volta do produto, por tempo limitado, mas frustrou muitos clientes por ter se esgotado em pouco tempo.



Serviço

Nimbos Bar