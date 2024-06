Pela primeira vez, o Jângal organiza uma competição que promete agitar a noite belo-horizontina e proporcionar momentos de diversão: o Campeonato de Karaokê. Será na próxima terça-feira, 18 de junho, a partir das 18 horas. Localizado no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital, o bar premiará os melhores cantores da noite.

De acordo com o proprietário, André Panerai, o karaokê é um dos projetos mais antigos do bar. “O bar tem mais de dez anos e o karaokê já tá com sete. Tem muitos anos que a gente criou esse projeto para as terças-feiras, que sempre são animadas, o que é muito bacana para descontrair no meio da semana.”

A ideia da competição surgiu como uma adaptação do que já acontecia no Jângal: “Nosso karaokê funciona por meio de uma máquina profissional que dá uma pontuação, então sempre fizemos premiações, tanto para a melhor nota quanto para a pior, de consolo (risos). Então, surgiu o pensamento de fazer uma edição mais robusta do campeonato, com troféu, medalha e premiações maiores”, comenta André.





Três campeões

Panerai explica como o campeonato irá acontecer: “A pessoa pode cantar várias músicas, mas precisa nos avisar previamente a que vai valer no campeonato. Então, ela tem direito a uma música na competição, e, ao final, vamos juntar esses pontos e decidir quem são os três campeões. Está tendo uma aceitação boa. Muitas pessoas já se inscreveram e nós estamos ansiosos!”





A escolha da música será crucial, pois será a performance dessa canção que determinará os vencedores. As inscrições podem ser feitas no site jangal.urbi.me, com o custo de 20 reais por pessoa. Os três melhores cantores da noite serão premiados com 300 reais em dinheiro, um voucher de 150 reais para consumo no bar e uma garrafa do gin Jângalito, respectivamente.

Melhor bar de paquera

Inaugurado em 2013, o Jângal se tornou um dos bares mais populares de Belo Horizonte, com uma programação de música ao vivo de quarta a domingo e karaokê nas terças. Além da decoração artística e alternativa, a atmosfera do local conquistou diversos prêmios, incluindo o de melhor bar de paquera da cidade.

É bom já reservar



O bar recomenda fazer reservas com antecedência para o Campeonato de Karaokê. Você pode garantir sua mesa pelo site ou pelo WhatsApp (31) 99801-5182.

Serviço

Jângal (@jangalbh)



Rua Outono, 523 – Cruzeiro

(31) 3653-8947