Molécula sintética ajuda a reduzir gordura visceral e melhorar o sono

Thais Szegö - Estudo feito em parceria por pesquisadores do Centro de Pesquisa Biomédica Pennington (PBRC, Estados Unidos), da empresa Proteimax Biotechnology (Israel) e do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) apontou que a ingestão de Pep19 ajuda a diminuir a gordura visceral e melhorar o sono de adultos obesos.

A molécula é uma versão sintética de um peptídeo (um pedaço bem pequeno das proteínas) naturalmente encontrado em células humanas e que em estudos anteriores realizados com animais já tinha apresentado ação antiobesidade e na melhora de índices como glicemia, colesterol e pressão arterial.

De acordo com os pesquisadores, isso acontece graças à sua ação sobre o sistema endocanabinoide, que tem importante função no controle do metabolismo, na regulação do apetite, na lipólise (quebra da gordura) e na liberação de energia.

As análises com camundongos, que contaram com apoio da FAPESP, também já tinham mostrado que esses benefícios ocorreram sem provocar efeitos colaterais, ao contrário do que acontece com outros medicamentos para obesidade com ação similar que agiam no sistema nervoso central desencadeando efeitos adversos.

Controle de efeito do Pep19 em modelo animal Proteimax/Divulgação

No trabalho mais recente, 24 voluntários com idades entre 46 e 59 anos com peso entre 91 e 106 quilos e índice de massa corpórea (IMC) entre 30 e 35 kg/m² foram avaliados ao longo de 60 dias em um ensaio clínico triplo-cego, tipo de estudo científico no qual os participantes, os pesquisadores e os responsáveis pela análise não sabem quais voluntários ingeriram o Pep19 e quais fizeram uso de placebo.

“Eles foram divididos em três grupos: placebo, 2 miligramas de Pep19 e 5 miligramas de Pep19, administrados oralmente em cápsulas uma vez ao dia antes de dormir”, conta Emer Ferro, professor do Departamento de Farmacologia do ICB-USP e responsável pelo Laboratório de Farmacologia dos Peptídeos Intracelulares, que participou da análise.

No final desse período, foram avaliados parâmetros como qualidade de vida, composição corporal, medidas antropométricas e marcadores bioquímicos. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu 5 mg de Pep19 apresentou uma redução de 17% na gordura visceral (que está fortemente ligada a doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2), sem alterações na massa magra.

Além disso, todos os voluntários que receberam a molécula, nas duas concentrações, demonstraram melhora na qualidade do sono – que é muito importante nesse cenário, já que a má qualidade do descanso contribui para o aumento da obesidade e dos seus efeitos adversos –, e tudo isso sem provocar efeitos colaterais.

“Podemos constatar ainda que o peptídeo foi capaz de transformar parte da gordura branca, que serve de reserva energética para o organismo, em marrom, que é utilizada para a produção de energia do organismo, aumentando a queima de calorias para gerar energia e calor, processo que acontece quando estamos expostos a temperaturas muito baixas”, diz a pesquisadora Andrea Heimann, da Proteimax.

Os autores do trabalho salientam que ainda são necessários estudos clínicos mais amplos e de mais longo prazo, mas os efeitos benéficos, a segurança apresentada e a simplicidade de administração da molécula reforçam seu potencial como solução prática e eficaz. “Essa é uma excelente notícia, pois os problemas metabólicos são um dos grandes males do século e os enfrentamos sem muitas opções eficazes de fato”, afirma Heimann.

“No momento, novos estudos estão em curso e, se os resultados obtidos até agora forem confirmados, o Pep19 pode se tornar uma solução revolucionária para melhorar a saúde metabólica e a qualidade de vida de milhões de pessoas”, comemora.