CURSO INTENSIVO

Obesidade: simpósio vai discutir atualização médica

Evento 100% online ocorrerá em 20/9 e busca preparar médicos para lidar com a doença crônica com base nas evidências científicas mais recentes

22/08/2025 12:30

obesidade
A condição, crônica e multifatorial, acomete um a cada três brasileiros crédito: FreePik

A obesidade atinge cerca de 50 milhões de brasileiros, consolidando-se como uma das principais emergências de saúde pública do país. Com poucos profissionais preparados para lidar com a complexidade dessa condição crônica e multifatorial, surge uma demanda crescente por atualização médica baseada em evidências.

Diante desse cenário, a MedExperts, startup especializada em educação médica continuada, em parceria com a Faculdade Sirius, anuncia o lançamento do 1º Simpósio Brasileiro de Medicina da Obesidade. O evento, inédito e 100% online, será realizado em 20/9. 

O simpósio oferece quatro horas de conteúdo intensivo, com foco em aplicação prática e atualização clínica, abordando desde terapias modernas, como os análogos de GLP-1, até estratégias de crescimento para consultórios médicos. Os participantes receberão uma apostila complementar e um certificado reconhecido pelo MEC, emitido em parceria com a Faculdade Sirius.

Conheça os palestrantes

Entre os palestrantes confirmados, estão:

  • Vivian Araújo, endocrinologista especialista em análogos de GLP-1 e diabetes tipo II, que compartilhará sua ampla experiência em medicina da obesidade baseada em evidência
  • Raphael Trotta, médico fundador do iMedicina e do MedMBA
  • Helio Cruz, fundador e CEO da MedExperts

De acordo com Helio Cruz, o simpósio é uma excelente oportunidade para capacitar médicos a combater uma moléstia que compromete um em cada três brasileiros.

“A obesidade é uma doença crônica complexa que exige abordagem terapêutica baseada em ciência sólida. O simpósio surge como resposta direta à lacuna de formação especializada entre os médicos brasileiros”, afirma Helio Cruz.

Serviço

1º Simpósio Brasileiro de Medicina da Obesidade

Data: 20/9

Formato: 100% online e ao vivo

Mais informaçõeshttps://simposio.medexperts.com.br/

