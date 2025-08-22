Obesidade: simpósio vai discutir atualização médica

A obesidade atinge cerca de 50 milhões de brasileiros, consolidando-se como uma das principais emergências de saúde pública do país. Com poucos profissionais preparados para lidar com a complexidade dessa condição crônica e multifatorial, surge uma demanda crescente por atualização médica baseada em evidências.

Diante desse cenário, a MedExperts, startup especializada em educação médica continuada, em parceria com a Faculdade Sirius, anuncia o lançamento do 1º Simpósio Brasileiro de Medicina da Obesidade. O evento, inédito e 100% online, será realizado em 20/9.

O simpósio oferece quatro horas de conteúdo intensivo, com foco em aplicação prática e atualização clínica, abordando desde terapias modernas, como os análogos de GLP-1, até estratégias de crescimento para consultórios médicos. Os participantes receberão uma apostila complementar e um certificado reconhecido pelo MEC, emitido em parceria com a Faculdade Sirius.

Conheça os palestrantes



Entre os palestrantes confirmados, estão:

Vivian Araújo, endocrinologista especialista em análogos de GLP-1 e diabetes tipo II, que compartilhará sua ampla experiência em medicina da obesidade baseada em evidência

Raphael Trotta, médico fundador do iMedicina e do MedMBA

Helio Cruz, fundador e CEO da MedExperts

De acordo com Helio Cruz, o simpósio é uma excelente oportunidade para capacitar médicos a combater uma moléstia que compromete um em cada três brasileiros.

“A obesidade é uma doença crônica complexa que exige abordagem terapêutica baseada em ciência sólida. O simpósio surge como resposta direta à lacuna de formação especializada entre os médicos brasileiros”, afirma Helio Cruz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

1º Simpósio Brasileiro de Medicina da Obesidade



Data: 20/9



Formato: 100% online e ao vivo

Mais informações: https://simposio.medexperts.com.br/