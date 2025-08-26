Assine
6 erros ao fazer churrasco: como evitá-los e garantir o sabor da carne

Dicas práticas para escolher a carne, controlar o fogo e garantir sabor e suculência na grelha durante o churrasco

Iris Aguiar
26/08/2025 16:54

A escolha do corte, a forma de acender a brasa ou até mesmo o tempo de descanso da carne são detalhes cruciais
O churrasco é mais que uma refeição no Brasil, é um ritual que une famílias e amigos. Mas, apesar de ser tão popular, pequenos deslizes na hora de preparar a carne podem arruinar o resultado. A escolha do corte, a forma de acender a brasa ou até mesmo o tempo de descanso da carne são detalhes cruciais que separam um churrasco perfeito de uma decepção.

A boa notícia é que, com algumas dicas simples, é possível transformar a sua experiência na grelha. Evitar os erros mais comuns eleva o sabor e a suculência da carne, garantindo um resultado de dar água na boca. Veja a seguir os principais erros cometidos ao preparar um churrasco.

1. Escolher a carne errada ou não a preparar corretamente

O sabor do churrasco começa no açougue. Optar por cortes de baixa qualidade ou mal armazenados compromete a textura e o gosto, por mais que se esforce no preparo. 

Outro erro é não respeitar a temperatura da carne antes de levá-la à grelha, o que pode causar uma cocção desigual. Sempre retire a carne da geladeira 30 minutos antes de assar para que ela atinja a temperatura ambiente.

2. Exagerar no tempero

No churrasco brasileiro, a estrela é a carne. O uso excessivo de molhos ou marinadas fortes pode mascarar o sabor natural da peça. A simplicidade é a chave. O sal grosso, usado na medida certa, já é suficiente para realçar o sabor, criando uma crosta deliciosa e mantendo a suculência. 

Para inovar, experimente misturas simples como sal e pimenta moída na hora. 

3. Acender o carvão de forma incorreta

A pressa é a inimiga da brasa. O uso de álcool ou outros líquidos inflamáveis deixa resíduos químicos que podem contaminar o alimento. O ideal é usar acendedores ecológicos ou, de forma mais segura, papel e óleo de cozinha.

A paciência é fundamental: só coloque a carne quando o carvão estiver com uma camada esbranquiçada e as brasas estiverem uniformes e incandescentes.

No churrasco brasileiro, a estrela é a carne
4. Virar a carne em excesso

Um dos erros mais comuns é virar a carne várias vezes, na tentativa de cozinhá-la por igual. Esse hábito faz com que a carne perca seus sucos naturais a cada virada, resultando em uma peça seca e sem sabor. A dica de ouro é virar a carne apenas uma vez, quando uma crosta dourada e saborosa se formar no primeiro lado.

5. Não respeitar o tempo de descanso

Retirou a carne da grelha? Não corte imediatamente! Esse é um erro fatal. Deixar a peça descansar por alguns minutos permite que os sucos se redistribuam por toda a sua estrutura. 

Pular essa etapa faz com que os sucos escorram no primeiro corte, deixando a carne menos saborosa no prato. Esse detalhe simples faz toda a diferença em cortes maiores, como picanha e fraldinha.

6. Desprezar os acompanhamentos e a organização

Um churrasco completo vai além da carne. O pão de alho, a farofa, o vinagrete e a salada complementam a refeição e a tornam mais leve e variada. Além disso, a ordem de preparo é essencial para a experiência dos convidados. Comece com cortes que assam mais rápido, como linguiças e frango, enquanto os cortes mais nobres chegam ao ponto perfeito. 

Evitar esses pequenos deslizes é o primeiro passo para elevar a experiência na grelha. Corrigir esses detalhes não só garante o sabor, mas também cria sabores inesquecíveis.

