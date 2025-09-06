Caviar e champanhe no céu? Veja serviços oferecidos por companhia aérea
Primeira classe da Emirates serve iguaria da melhor qualidade em quantidades ilimitadas para os passageiros
compartilheSiga no
Já imaginou poder fazer uma viagem internacional e ainda degustar alguns dos itens mais cobiçados da gastronomia? Esse privilégio é vivido por passageiros da primeira classe da Emirates, companhia aérea fundada em 1985 nos Emirados Árabes Unidos. Além de todas as vantagens em relação ao conforto e brindes, os clientes têm acesso a um cardápio distinto e, claro, muito requintado.
Um dos itens que mais chamam atenção é o caviar, que pode ser consumido de maneira ilimitada pelos passageiros. A iguaria utilizada é a clássica Ossetra, um dos tipos de caviar mais apreciados e reconhecidos, obtido das ovas do Esturjão Siberiano, peixe da espécie Acipenser baerii, nativa de sistemas fluviais que deságuam no Oceano Ártico, a exemplo de rios da Sibéria, província russa com mais de 13 mil quilômetros quadrados de área.
Leia Mais
Esses peixes atingem um tamanho bastante considerável, podendo chegar a medir dois metros de comprimento e pesar 100 quilos. A coloração das ovas deles varia do cinza escuro ao marrom ou preto e apresenta sabor salgado e amanteigado.
Todo cuidado é pouco
Para manusear a iguaria, a companhia dá, aos passageiros, uma colher de madrepérola pura. Isso porque objetos de metal ou outros materiais podem contaminar o sabor do caviar.
O cuidado com o item também está em seu armazenamento e transporte. Em Dubai, onde está a sede da empresa, o fornecedor entrega o caviar já lavado com água, temperado com sal, embalado a vácuo em latas com tampa de aço e refrigerado à companhia aérea.
São três entregas semanais. O processo de refrigeração deve ser realidade, inclusive, durante o transporte. Por isso, são usados veículos especiais com temperatura controlada abaixo dos 5°C. Na hora de ir até a aeronave, ele é transportado por um motorista da Emirates, para garantir que a temperatura de conservação esteja correta. Para manter a cadeia de frio, a empresa chega a realizar 165 viagens em veículos especiais por dia com a iguaria.
Harmonização
Nas boas-vindas aos clientes, as comissárias servem o pote de caviar com torradas crocantes, blinis (pequena panqueca) macios, gema de ovo, clara de ovo, cebolinha, cebola branca, creme de leite e limão. Para acompanhar, a sugestão é uma taça de Dom Pérignon, uma das champanhes mais caras e apreciadas do mundo.
Uma novidade da companhia é que todos os voos que partem de Dubai estão servindo, na primeira classe, o champanhe Dom Pérignon Rosé Vintage 2009. A bebida é branca e apresenta a uva pinot noir em sua composição também. A safra de 2009 é elogiada e resultou em sabores e aromas de pétalas de rosa, óleo de laranja e açafrão, seguido por notas vívidas de framboesa, cereja, cassis e figo. Isso é resultado também dos 12 anos de maturação em adega.
Quanto custa a experiência?
O valor dos voos varia de acordo com datas, temporadas e rotas escolhidas. Uma passagem de São Paulo para Dubai em outubro, por exemplo, é vendida por R$ 44.521 no site da empresa. Uma viagem de ida e volta, neste caso, sairia a quase R$ 90 mil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Consumo
As rotas que mais consomem a iguaria são, respectivamente: Dubai - Londres, Dubai - Paris e Dubai - Sydney.
Apesar disso, todos os clientes da primeira classe da companhia, em todas as rotas globais, têm direito a degustar o caviar. Para descobrir se o champanhe Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 estará disponível no voo, basta acessar a aba "O que há no seu voo" no site ou aplicativo da companhia. Apesar disso, há sempre opções de bebidas da marca e trechos de primeira classe pela Emirates.
*Estagiária sob supervisão dos subeditores Gabriel Felice e Thiago Prata