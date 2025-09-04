Assine
PARA TODOS OS GOSTOS

Confira pratos participantes do Festival do Peixe no interior de Minas

Domingo é o último dia do evento, que reúne 14 bares em Lagoa da Prata, município no Centro-Oeste de Minas

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
04/09/2025 17:38

Coxinha de tilápia com requeijão cremoso do bar Cantinho de Ouro
Coxinha de tilápia com requeijão cremoso do bar Cantinho de Ouro crédito: Festival do Peixe/Divulgação

Frito, grelhado, assado ou gratinado, o peixe é um ingrediente que pode ser preparado de inúmeras formas e carrega importância e valor para culturas alimentares brasileiras de cidades costeiras ou do interior, especialmente àquelas banhadas por rios.

Esse é o caso de Lagoa da Prata, município do Centro-Oeste de Minas e que é banhado pelo Rio São Francisco. A cidade recebe neste fim de semana (entre os dias 5 e 7 de setembro) o encerramento da 12ª edição do Festival do Peixe de Lagoa da Prata.

O evento busca valorizar a tradição pesqueira de Lagoa da Prata, além, claro, de dar visibilidade aos bares de lá. Esta edição já está acontecendo há quatro semanas, e, inclusive, está batendo recordes: por semana cerca de 100 quilos de peixe estão sendo vendidos.

Esta é a última oportunidade para quem quiser experimentar algum dos 14 pratos criados para o festival. Confira, aqui, as opções disponíveis e onde encontrá-las:

  • O restaurante Aconchego Família Araújo está servindo filé de tilápia ao molho de alcaparras com arroz branco, batata recheada e salada.
    Serviço:
    Rua Modesto Gomes, 199
    De segunda a sábado, das das 17h às 23h
  • O Cancun, por sua vez, preparou uma panhoca, pão redondo recheado com tilápia em cubos, requeijão cremoso, creme de leite e massa de tomate. Por cima, pistache e alecrim.
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1310
    De quarta a sexta, das 17h às 23h
    Sábado, das 10h à 00h
    Domingo, das 12h às 20h
  • O Cantinho de Ouro transformou um clássico brasileiro: a coxinha. Lá, a coxinha é de tilápia e recheada com requeijão cremoso.
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1201
    De quarta a sexta, das 18h à 00h
    Sábado, das 12h à 00h
    Domingo, das 10h às 21h
  • A choperia Du Krönst trouxe um prato de tilápia empanada e marinada no chope Pilsen, arroz cremoso de coco, farofa de banana com abacaxi caramelizado e salada.
    Serviço:
    Rua Rio Grande do Norte, 632
    De terça a sexta, das 17h às 23h30
    Sábado, das 10h à 00h30

Prato "Segredo da Amazônia", do Deck Praia, evidencia o açaí paraense
Prato "Segredo da Amazônia", do Deck Praia, evidencia o açaí paraense Festival do Peixe/Divulgação

  • O Deck Praia criou o prato “O Segredo da Amazônia”, feito com filés de tilápia empanados, molho cremoso de dois queijos (à parte) e açaí paraense (à parte).
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1590
    De segunda a sexta, das 14h às 23h
    Sábado e domingo, das 8h30 às 23h
  • O Docha Bar apostou no camarão, ingrediente também muito amado entre os brasileiros. Eles servem camafeu com requeijão cremoso servido com crispy de batata doce.
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1231
    De quarta a sexta, das 18h à 00h
    Sábado, das 10h30 à 00h
    Domingo, das 10h30 às 17h
  • O bar Estação 30 serviu um prato com tilápia grelhada com purê de banana-da-terra, farofa crocante e salada de rúcula com molho de laranja e parmesão.
    Serviço:
    Praça Capitão José Bahia, 30
    De quarta a sexta, das 17h à 00h
    Sábado, das 10h às 15h e das 18h à 00h
    Domingo, das 10h às 16h
  • O Fichips vai servir um prato chamado “Tilápia Internacional”, um prato com tilápia gratinada, arroz cremoso com ervilha, presunto e requeijão cremoso, finalizado com muçarela. Acompanha batata frita e molho tártaro.
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1164
    De terça a sexta, das 17h30 às 23h
    Sábado e domingo, das 11h30 às 23h
  • O Hakuna Batata levou um prato de filé de tilápia servido com molho cremoso de abóbora mogango com arroz e batatas.
    Serviço:
    Avenida Benedito Valadares, 937
    Todos os dias, das 11h às 22h
  • O bar Mordidela vai servir o “Chiclete de Tilápia”. Nele o peixe é servido com molho à base de leite de coco, requeijão e queijo acompanhado de arroz e batata chips.
    Serviço:
    Rua Olegário Maciel, 447, Centro
    Todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 23h
  • O Mr Pub Gastrobar também apostou em iscas de tilápia empanadas, mas servidas com arroz de brócolis.
    Serviço:
    Avenida Brasil, Nº 1440
    De terça a domingo, das 18h à 00h

Salmão grelhado com massa ao molho branco do Roma Pizzaria
Salmão grelhado com massa ao molho branco do Roma Pizzaria Festival do Peixe/Divulgação

  • A Roma Pizzaria, por sua vez, é a única que vai preparar o peixe, neste caso o salmão, com massa. O prato é composto por um medalhão de salmão grelhado com alho-poró, pétalas crocantes de tomate seco e fettuccine ao molho branco.
    Serviço:
    Rua Bahia, 1378
    Todos os dias, das 18h30 às 23h
  • O bar Tropicália serve uma pipoca de peixe, petisco feito com cubos de tilápia empanados e servidos com molho de cream cheese e limão.
    Serviço:
    Rua Pernambuco, 1715
    De quarta a sxeta, das 17h às 23h
    Sábado, das 10h às 23h
    Domingo, das 10h às 16h

  • O Tropzz Comidaria trouxe um outro peixe para o menu. No prato da casa, o pirarucu é assado e servido com purê de banana-da-terra, farofa de alho-poró e molho de maracujá e pitaya.
    Serviço:
    R. Prof.Jacinto Ribeiro,  242
    De segunda a sexta, das 10h30 às 14h
    Sábado e domingo, das 10h30 às 15h
    De quinta a domingo, especialmente para o festival, o bar vai funcionar também entre 19h e 23h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

