Confira pratos participantes do Festival do Peixe no interior de Minas

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Frito, grelhado, assado ou gratinado, o peixe é um ingrediente que pode ser preparado de inúmeras formas e carrega importância e valor para culturas alimentares brasileiras de cidades costeiras ou do interior, especialmente àquelas banhadas por rios.

Esse é o caso de Lagoa da Prata, município do Centro-Oeste de Minas e que é banhado pelo Rio São Francisco. A cidade recebe neste fim de semana (entre os dias 5 e 7 de setembro) o encerramento da 12ª edição do Festival do Peixe de Lagoa da Prata.

O evento busca valorizar a tradição pesqueira de Lagoa da Prata, além, claro, de dar visibilidade aos bares de lá. Esta edição já está acontecendo há quatro semanas, e, inclusive, está batendo recordes: por semana cerca de 100 quilos de peixe estão sendo vendidos.

Esta é a última oportunidade para quem quiser experimentar algum dos 14 pratos criados para o festival. Confira, aqui, as opções disponíveis e onde encontrá-las:

O restaurante Aconchego Família Araújo está servindo filé de tilápia ao molho de alcaparras com arroz branco, batata recheada e salada.

Serviço:

Rua Modesto Gomes, 199

De segunda a sábado, das das 17h às 23h

O Cancun, por sua vez, preparou uma panhoca, pão redondo recheado com tilápia em cubos, requeijão cremoso, creme de leite e massa de tomate. Por cima, pistache e alecrim.

Serviço:

Rua Pernambuco, 1310

De quarta a sexta, das 17h às 23h

Sábado, das 10h à 00h

Domingo, das 12h às 20h

O Cantinho de Ouro transformou um clássico brasileiro: a coxinha. Lá, a coxinha é de tilápia e recheada com requeijão cremoso.

Serviço:

Rua Pernambuco, 1201

De quarta a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 10h às 21h

A choperia Du Krönst trouxe um prato de tilápia empanada e marinada no chope Pilsen, arroz cremoso de coco, farofa de banana com abacaxi caramelizado e salada.

Serviço:

Rua Rio Grande do Norte, 632

De terça a sexta, das 17h às 23h30

Sábado, das 10h à 00h30

Prato "Segredo da Amazônia", do Deck Praia, evidencia o açaí paraense Festival do Peixe/Divulgação

O Deck Praia criou o prato “O Segredo da Amazônia”, feito com filés de tilápia empanados, molho cremoso de dois queijos (à parte) e açaí paraense (à parte).

Serviço:

Rua Pernambuco, 1590

De segunda a sexta, das 14h às 23h

Sábado e domingo, das 8h30 às 23h



O Docha Bar apostou no camarão, ingrediente também muito amado entre os brasileiros. Eles servem camafeu com requeijão cremoso servido com crispy de batata doce.

Serviço:

Rua Pernambuco, 1231

De quarta a sexta, das 18h à 00h

Sábado, das 10h30 à 00h

Domingo, das 10h30 às 17h



O bar Estação 30 serviu um prato com tilápia grelhada com purê de banana-da-terra, farofa crocante e salada de rúcula com molho de laranja e parmesão.

Serviço:

Praça Capitão José Bahia, 30

De quarta a sexta, das 17h à 00h

Sábado, das 10h às 15h e das 18h à 00h

Domingo, das 10h às 16h

O Fichips vai servir um prato chamado “Tilápia Internacional”, um prato com tilápia gratinada, arroz cremoso com ervilha, presunto e requeijão cremoso, finalizado com muçarela. Acompanha batata frita e molho tártaro.

Serviço:

Rua Pernambuco, 1164

De terça a sexta, das 17h30 às 23h

Sábado e domingo, das 11h30 às 23h

O Hakuna Batata levou um prato de filé de tilápia servido com molho cremoso de abóbora mogango com arroz e batatas.

Serviço:

Avenida Benedito Valadares, 937

Todos os dias, das 11h às 22h

O bar Mordidela vai servir o “Chiclete de Tilápia”. Nele o peixe é servido com molho à base de leite de coco, requeijão e queijo acompanhado de arroz e batata chips.

Serviço:

Rua Olegário Maciel, 447, Centro

Todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 23h

O Mr Pub Gastrobar também apostou em iscas de tilápia empanadas, mas servidas com arroz de brócolis.

Serviço:

Avenida Brasil, Nº 1440

De terça a domingo, das 18h à 00h

Salmão grelhado com massa ao molho branco do Roma Pizzaria Festival do Peixe/Divulgação

A Roma Pizzaria, por sua vez, é a única que vai preparar o peixe, neste caso o salmão, com massa. O prato é composto por um medalhão de salmão grelhado com alho-poró, pétalas crocantes de tomate seco e fettuccine ao molho branco.

Serviço:

Rua Bahia, 1378

Todos os dias, das 18h30 às 23h



O bar Tropicália serve uma pipoca de peixe, petisco feito com cubos de tilápia empanados e servidos com molho de cream cheese e limão.

Serviço:

Rua Pernambuco, 1715

De quarta a sxeta, das 17h às 23h

Sábado, das 10h às 23h

Domingo, das 10h às 16h

O Tropzz Comidaria trouxe um outro peixe para o menu. No prato da casa, o pirarucu é assado e servido com purê de banana-da-terra, farofa de alho-poró e molho de maracujá e pitaya.

Serviço:

R. Prof.Jacinto Ribeiro, 242

De segunda a sexta, das 10h30 às 14h

Sábado e domingo, das 10h30 às 15h

De quinta a domingo, especialmente para o festival, o bar vai funcionar também entre 19h e 23h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice