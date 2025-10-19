Bar Bolão anuncia despedida do imóvel localizado na Praça Duque de Caxias

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O Bar Bolão, tradicional restaurante localizado na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, vai deixar de funcionar no famoso casarão na esquina das ruas Mármore e Adamina. O anúncio foi feito pela proprietária do estabelecimento, Karla Rocha, na tarde deste domingo (19/10), em uma postagem nas redes sociais.

No vídeo, ela explica que o imóvel, que é alugado, deve passar por uma reforma, a pedido do proprietário do espaço. Com isso, o ícone da boemia belo-horizontina vai mudar de lugar.

“Será um novo local, um novo ambiente, mas com o mesmo sabor, a mesma essência, a mesma alma, autenticidade e tradição que sempre fizeram do Bolão um símbolo da cidade. Porque o Bolão não fecha, o Bolão renasce. Renasce com a força de quem carrega em cada prato, em cada riso e em cada encontro, a memória viva de 64 anos de história e afeto”, diz um trecho do comunicado.

Karla Rocha afirma que eles ainda não sabem onde nem quando o restaurante vai reabrir. O estabelecimento vai funcionar na Praça Duque de Caxias até o próximo domingo (26/10).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia o comunicado na íntegra:

“O Bolão Santa Tereza, com seus 64 anos de história e quase 55 no mesmo endereço, inicia agora uma nova fase, repleta de propósito e renovação. Em outubro, nos despedimos da Praça Duque de Caxias, onde vivemos momentos inesquecíveis e construímos memórias com gerações de belo-horizontinos.

O espaço passará por reforma a pedido do proprietário, e nós seguimos firmes, buscando um novo lar para continuar a escrever essa história que é parte da própria história de Belo Horizonte. Será um novo local, um novo ambiente, mas com o mesmo sabor, a mesma essência, a mesma alma, autenticidade e tradição que sempre fizeram do Bolão um símbolo da cidade.

Porque o Bolão não fecha, O Bolão renasce. Renasce com a força de quem carrega em cada prato, em cada riso e em cada encontro, a memória viva de 64 anos de história e afeto. Não sabemos ainda onde e nem quando, Nossa Senhora Aparecida irá nos conduzir.

Funcionaremos na unidade da Praça Duque de Caxias até o dia 26/10. Nossa eterna Gratidão.”