Melhor garçom de BH faz a festa da criançada em Venda Nova

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ele é garçom, trabalha no bar Barba Azul, no Bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, e foi eleito o melhor da capital no Prêmio Cumbuca. Mas, todos os anos, Nilson Vieira, o Buscapé, de 48 anos, se destaca devido a uma ação social que promove. “Sempre em outubro faço uma festa do Dia das Crianças para os meninos pobres, da minha região, no Bairro São João Batista”.

Como sempre faz, nos últimos 10 anos, “Buscapé” arrecada brinquedos para distribuir para crianças carentes. “Todo mundo me ajuda. A grande maioria das doações vem de clientes do bar onde trabalho”.

Para o evento desse ano, que aconteceu na praça da Rua Severina Natividade Lara, no São João Batista, em Venda Nova, ele ganhou 450 brinquedos. “Todos me foram doados e, hoje (12/10), faço a distribuição. É uma festa da criançada”, ressaltou Buscapé.

Mas não é só o brinquedo individual a atração da festa. Ele consegue, também, a doação de brinquedos utilizados em festas infantis, como campo de futebol de sabão, escorregadores, pula-pula, entre outros. “Tudo me é doado. Sou muito grato a todos”.

A festa teve início às 10h e, às 13h, 300 brinquedos já tinham sido distribuídos. “Vai continuar até 17h. Se os brinquedos acabarem, os meninos poderão brincar, ainda, nos brinquedos coletivos. Me fascina ver a alegria, o sorriso estampado no rosto de cada uma das crianças. Olha, me emociono”, diz, com os olhos rasos d'água. Foi servido, também, um almoço para as crianças e os pais.

