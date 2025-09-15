Sorveteria de BH com quase 20 anos de história anuncia encerramento

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Ao longo de quase 20 anos, a Alessa Gelato & Caffè adoçou a vida dos belo-horizontinos com sorvetes artesanais e sobremesas diversas. A sorveteria e cafeteria é parada obrigatória de muitas famílias que, após o almoço nos fins de semana, reúnem-se para degustar alguns dos produtos da marca.

Hoje (15/9), a marca fundada em 2006 anunciou o encerramento das atividades com uma publicação no Instagram. O texto também diz que a loja, que fica no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital, vai funcionar até o dia 28 deste mês. "Vivemos anos intensos, repletos de sorrisos e sabores que se tornaram parte da memória afetiva da nossa cidade. Hoje, com o coração apertado, anunciamos que no dia 28 de setembro de 2025 nossa história chega ao fim", diz o comunicado.

"Deixamos aqui nossa mais profunda gratidão a todos os clientes, colaboradores, parceiros, chefs, imprensa e fornecedores, que ajudaram a construir esta história única. Vocês são e sempre serão parte da essência da Alessa. Encerramos este ciclo com a alma repleta de gratidão e a certeza de que todo final também é o início de um novo caminho", completa a Alessa, por meio da publicação no Instagram.

Cardápio

A sorveteria é referência em gelatos artesanais. Alguns sabores se destacam, como: doce de leite, chocolate, pistache, morango etc. Outros doces como o waffle, canudinho de doce de leite, milkshake e petit gateau também fazem sucesso entre os consumidores.

Apesar de ser referência em doces, a Alessa também serve produtos salgados como sanduíches e pães de queijo.

Serviço

Rua São Paulo, 2112, Lourdes

(31) 3292-2588

Segunda, das 10h às 21h

De terça a domingo, das 10h às 22h

