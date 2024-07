Restaurante Grano 33, localizado no Bairro Sion, em BH, anunciou nesta quarta-feira (24) que terá as atividades encerradas

O Mercado Grano e o restaurante Grano 33, localizados em Belo Horizonte, anunciaram o fechamento das suas portas nesta quarta-feira (24/7). Em uma breve postagem nas redes sociais, a administração dos estabelecimentos fez um agradecimento “a todos os amigos e parceiros que fizeram parte da nossa história”. O fechamento dos espaços pegou clientes de surpresa, já que os restaurantes ganharam um importante prêmio de gastronomia há cerca de um mês.





A rede começou no final de 2022, com a inauguração do Grano 33, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Posteriormente, o espaço foi transferido para o Bairro Sion, na Região Centro-Sul da capital mineira, onde esteve aberto até então. Há menos de um ano, em novembro de 2023, foi aberto o Mercado Grano, no Bairro Lourdes, que também foi fechado.





A cozinha do Grano 33 era composta por massas caseiras, pães artesanais assados no forno a lenha, carnes, aves e peixes de primeira qualidade e o café de produção própria era plantado e colhido de forma orgânica.

No Mercado Grano, a panificação era o carro-chefe. Todos os dias eram assados pães de receitas internacionais, como baguetes de fermentação natural, pão multigrãos, pão de chocolate 70% com pecan, croissant de goiabada, avocado toast com salmão defumado e ovo mexido, tostada de pão nórdico com queijo canastra, trancinha recheada com chocolate belga, entre outros.





No final de junho, o Grano 33 ganhou o Prêmio Gerdau de Gastronomia Encontro Gastrô 2024 na categoria Melhor Cozinha Variada. Numa postagem na época, os administradores do restaurante publicaram ter ficado “muito felizes com o reconhecimento do prêmio”.





Na postagem de despedida dos restaurantes, que contava com mais de 1.400 curtidas e mais de 300 comentários no momento da publicação desta matéria, clientes lamentaram pelo fechamento das unidades. “Uma história maravilhosa e inesquecível, guardada para sempre em nossos corações”, disse uma seguidora. Outra pessoa comentou: “não consigo acreditar. O que será de nós sem o Grano?”.