ADEUS

Saideira: veja fotos da despedida do Bolão na esquina do Santa Tereza

O bar não vai mais funcionar na esquina em frente à Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH

Jair Amaral
  • Zé Geraldo, advogado de 62 anos, e Betânia Aparecida, secretária de 55, começaram a namorar no Bar Bolão da esquina em frente à Praça Duque de Caxias
    Zé Geraldo, advogado de 62 anos, e Betânia Aparecida, secretária de 55, começaram a namorar no Bar Bolão da esquina em frente à Praça Duque de Caxias Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Gabriela Orlandi, maquiadora de 45 anos, frequenta o Bar Bolão desde criança e foi se despedir
    Gabriela Orlandi, maquiadora de 45 anos, frequenta o Bar Bolão desde criança e foi se despedir Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O casal Jacqueline San Juan, de 56, e Christian Glayson dos Reis, de 50, chegou antes do horário de abertura do bar para a despedida
    O casal Jacqueline San Juan, de 56, e Christian Glayson dos Reis, de 50, chegou antes do horário de abertura do bar para a despedida Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Carlos Henrique Rocha, um dos sócios-proprietários, se emociona ao falar sobre o fechamento da unidade do Bolão na esquina em frente à Praça Duque de Caxias
    Carlos Henrique Rocha, um dos sócios-proprietários, se emociona ao falar sobre o fechamento da unidade do Bolão na esquina em frente à Praça Duque de Caxias Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • (Da esquerda para direita) Marcos Paulo, amigo da família Rocha; Carlos Henrique Rocha sócio-proprietário; José Sebastião, amigo da família; e Karla Rocha, sócia-proprietária
    (Da esquerda para direita) Marcos Paulo, amigo da família Rocha; Carlos Henrique Rocha sócio-proprietário; José Sebastião, amigo da família; e Karla Rocha, sócia-proprietária Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Interior do Bar Bolão no domingo de despedida
    Interior do Bar Bolão no domingo de despedida Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • (Da esquerda para a direita) Adriani Cristina de Freitas acompanhada dos filhos Gabriela e Rafael Freita e também com o genro James Melo
    (Da esquerda para a direita) Adriani Cristina de Freitas acompanhada dos filhos Gabriela e Rafael Freita e também com o genro James Melo Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
