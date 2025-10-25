Confira como será a despedida do Bar Bolão neste domingo (26/10)

O tradicional Bar Bolão não vai mais funcionar na esquina em frente à Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, a partir deste domingo (26/10). Há 57 anos, as atividades de um dos estabelecimentos mais icônicos do cenário boêmio da capital mineira se desenrolam no endereço. Confira, a seguir, detalhes do último dia de portas abertas.

Para quem quer se despedir ou até mesmo conhecer o clássico Bolão, o bar terá funcionamento normal neste domingo, das 11h às 17h. A proprietária do estabelecimento, Karla Rocha, explicou nas redes sociais que não vai haver prorrogação no horário porque eles precisam preparar o imóvel para entregar ao locador.

Também não vai haver programação especial para a despedida, segundo Karla. A saideira será marcada pelas memórias a serem relembradas, cerveja gelada, a presença dos funcionários que estão há anos na casa e os pratos icônicos do cardápio, como o espaguete e o rochedão, carro-chefe do Bolão composto por arroz, feijão, bife, ovo frito e batata frita.

Rochedão com espaguete

O bar conta com variações do espaguete e do rochedão para agradar todos os gostos. No caso do macarrão, é possível escolher entre molho ao sugo, bolonhesa, de frango ou ao alho e óleo. Já o rochedão pode ser acompanhado de espaguete — ideal para se despedir dos dois principais pratos da casa —, tropeiro, tutu ou bife à milanesa.

O Bolão também serve mexidão, sanduíches, filé de frango ou bife à parmegiana. Há também porções de aperitivos para acompanhar a cerveja ou bebida de preferência, como batatas e pastéis.

Para quem quiser viver, mais uma vez ou pela primeira vez, o bar na madrugada, o Bolão abriu as portas neste sábado (25/10) às 11h e só fecha às 4h de domingo.

Por que o Bolão vai fechar?

O motivo do fechamento das portas na icônica esquina foi o pedido do imóvel, por parte do locador, para a realização de reformas, de acordo com Karla Rocha. A proprietária garante que o comércio vai abrir em outro local, ainda não definido.

Karla conta que o adeus do ponto tem sido uma mistura de sentimentos. “Nesses 64 anos de história, foi criado um legado, não só para a família, mas para os funcionários, para todos os clientes que participaram da nossa história (...) O Bolão é uma história”, comenta, emocionada.

Na semana que antecedeu a saideira deste domingo, muitas pessoas já visitaram o espaço para se despedir da casa e dos funcionários. Na quarta-feira (22/10), a reportagem esteve no bar e presenciou os garçons sendo abraçados e tirando fotos com os clientes, como a técnica administrativa Marisa Gomes, de 56 anos e frequentadora desde os 17. O garçom Arlindo Edil Pinto, conhecido como Primo e funcionário há 23 anos, lamentou a triste situação.

