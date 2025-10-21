Quem são os vencedores do 1º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Os vencedores do 1º Concurso de Confeitaria e Quitanda de Belo Horizonte foram revelados, na manhã desta terça-feira (21/10), no Teatro Francisco Nunes, no Centro da capital, logo depois da abertura do Fórum da Gastronomia, que integra a programação da Bienal da Gastronomia. Ganharam os participantes que melhor usaram ingredientes regionais.



Nesta primeira edição, o tema era Origem. Por isso, confeiteiros e quitandeiros foram desafiados a trabalhar com pelo menos um ingrediente obrigatório da lista elaborada pelas curadoras Mariana Corrêa e Mariana Gontijo. Nela, estavam produtos do cerrado, caatinga e mata atlântica, representando a biodiversidade de Minas Gerais.

Pão de queijo com pequi e requeijão moreno da Mix Lanches Sebrae MG/Divulgação



"Junto com o processo de criação, eles foram conhecendo os ingredientes, sabendo como trabalhar com eles e recuperaram produtos que estão quase em desuso, como a araruta", comenta Mariana Gontijo. "A gente sempre fala que o Brasil foi descoberto, mas ele sempre esteve aqui. Acho que agora nós estamos redescobrindo quem somos através desses ingredientes."

Mariana Corrêa reforça que a iniciativa exalta a potência dos sabores encontrados em Minas Gerais. "Fiquei muito feliz de ver tanto em confeitaria quanto em quitanda a expressividade que a gente tem e que está escondida. Realmente temos que mostrar, colocar para fora", aponta.

Tem pequi no pão de queijo



Na categoria Quitanda, a vitória foi do pão de queijo com pequi e requeijão moreno da Mix Lanches. A inspiração de Frederico Amorim veio de uma receita de risoto de pequi. "Peguei o que fiz no risoto, que foi a infusão do pequi no leite, e usei para escaldar o polvilho". Com isso, o sabor do ingrediente regional fica tanto na massa (com um mix de queijos da Serra do Salitre e da Mantiqueira) quanto no recheio (que tem pedacinhos da fruta).

Frederico Amorim, da Mix Lanches, venceu na categoria Quitanda Sebrae MG/Divulgação



A ideia do requeijão moreno surgiu quando Fred batizou a receita de Riobaldo e Diadorim, que faz alusão ao livro "Grande Sertão: Veredas". "Falei assim: vamos criar um romance nosso mesmo, bem original, bem mineiro. O requeijão tem um gosto mais amendoado, de doce de leite e quebra o frutado do pequi", explica.



O segundo lugar ficou com o bolo de abóbora com crumble de castanha de baru e calda de laranja da Feito com Amor. Completou o pódio na categoria Quitanda a brevidade de araruta da Casa di Maria, que conquistou o terceiro lugar.



Pão de mel com sabor de cerrado

Pão de mel de cagaita da Oficina Mineira de Cakes e Artes Sebrae MG/Divulgação



A cagaita, fruta típica do cerrado, levou sabor para o recheio do pão de mel que venceu na categoria Confeitaria. "A gente queria trazer esse sabor raro, afetivo e ao mesmo tempo inovador para a confeitaria", justifica a ganhadora Mariana Alves, da Oficina Mineira de Cakes e Artes. "Transformar essa fruta delicada num doce foi um desafio delicioso e o resultado está encantador."



Os jurados deram o segundo lugar para o bolo flan de milho com caramelo de café e pipoca caramelizada com canela e flor de sal da Aquarela Doce Ateliê. Já o terceiro lugar ficou com a tartelete de baru, chocolate e coco da Forno de Adelina.



Como funciona o concurso?

Mariana Alves, da Oficina Mineira de Cakes e Artes, venceu na categoria Confeitaria Sebrae MG/Divulgação