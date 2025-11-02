Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Motociclista de app é executado ao sair para trabalhar em BH

Crime ocorreu na Vila Sumaré, na Região Noroeste de BH. Familiares afirmam que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas nem desavenças

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
02/11/2025 16:40 - atualizado em 02/11/2025 16:43

Viatura policial
Vítima tinha acabado de sair de casa para trabalhar quando foi morta a tiros crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos foi morto a tiros quando saía para trabalhar como motociclista de aplicativo em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (2/11). A vítima foi identificada pela esposa a poucos metros de sua casa, na Rua Alameda Açucena, na Vila Sumaré, Região Noroeste da capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pela esposa da vítima após ela ouvir uma série de disparos de arma de fogo. Às autoridades, a testemunha relatou que, por volta das 3 horas, o marido havia saído para trabalhar.

Assim que chegou em casa, minutos depois, a mulher afirmou ter ouvido barulhos de tiros. Com medo de que o marido tivesse sido atingido, ela ligou para um vizinho, que confirmou seu temor.

No local, os militares encontraram a vítima caída no chão, com a moto ao seu lado. Ele foi atingido na região da cabeça e teve o aparelho celular roubado.

Questionados, familiares da vítima foram unânimes em afirmar que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região nem possuía desavenças com alguém. Eles o descreveram como uma pessoa tranquila. O jovem deixa um filho.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e realizou a coleta de vestígios no local. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.

