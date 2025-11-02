Motociclista de app é executado ao sair para trabalhar em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 27 anos foi morto a tiros quando saía para trabalhar como motociclista de aplicativo em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (2/11). A vítima foi identificada pela esposa a poucos metros de sua casa, na Rua Alameda Açucena, na Vila Sumaré, Região Noroeste da capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pela esposa da vítima após ela ouvir uma série de disparos de arma de fogo. Às autoridades, a testemunha relatou que, por volta das 3 horas, o marido havia saído para trabalhar.

Assim que chegou em casa, minutos depois, a mulher afirmou ter ouvido barulhos de tiros. Com medo de que o marido tivesse sido atingido, ela ligou para um vizinho, que confirmou seu temor.

No local, os militares encontraram a vítima caída no chão, com a moto ao seu lado. Ele foi atingido na região da cabeça e teve o aparelho celular roubado.

Questionados, familiares da vítima foram unânimes em afirmar que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região nem possuía desavenças com alguém. Eles o descreveram como uma pessoa tranquila. O jovem deixa um filho.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e realizou a coleta de vestígios no local. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.