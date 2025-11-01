Assine
overlay
Início Gerais
FERIDOS

MG: idoso usa foice para se defender de homem que invadiu sua casa

Suspeito invadiu a casa do idoso portando uma barra de ferro. Na sequência, o invasor tentou fugir pela residência vizinha, mas se feriu

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
01/11/2025 21:51 - atualizado em 02/11/2025 16:35

compartilhe

SIGA
x
Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais
Caso aconteceu em João Monlevade, na região Central de Minas crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um idoso de 71 anos ficou ferido ao entrar em luta corporal com outro homem, de 35, que invadiu sua residência na tarde deste sábado (1º/11), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Para se proteger do invasor, portador de uma barra de ferro, o morador utilizou uma foice, conforme relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O idoso sofreu uma lesão no braço direito ao se defender do suspeito. Na sequência, o invasor tentou fugir pulando o muro da casa vizinha, mas caiu do telhado, sobre uma pia de concreto, e teve um ferimento na cabeça.

Os dois homens foram socorridos pelo Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor). Segundo contou um dos socorristas, o invasor teve um ferimento contuso na cabeça, que inicialmente não pareceu ser de maior gravidade.

Ambos foram socorridos para o Hospital Margarida, também em João Monlevade, e depois encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi atendida pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

hospital joao-monlevade minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay