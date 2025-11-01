MG: idoso usa foice para se defender de homem que invadiu sua casa

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um idoso de 71 anos ficou ferido ao entrar em luta corporal com outro homem, de 35, que invadiu sua residência na tarde deste sábado (1º/11), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Para se proteger do invasor, portador de uma barra de ferro, o morador utilizou uma foice, conforme relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O idoso sofreu uma lesão no braço direito ao se defender do suspeito. Na sequência, o invasor tentou fugir pulando o muro da casa vizinha, mas caiu do telhado, sobre uma pia de concreto, e teve um ferimento na cabeça.

Os dois homens foram socorridos pelo Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor). Segundo contou um dos socorristas, o invasor teve um ferimento contuso na cabeça, que inicialmente não pareceu ser de maior gravidade.

Ambos foram socorridos para o Hospital Margarida, também em João Monlevade, e depois encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi atendida pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia