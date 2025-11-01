Assine
DELIVERY DE DROGA

MG: traficantes são presos após motorista de app desconfiar de encomenda

Policiais militares encontraram seis papelotes de cocaína, porções de maconha e frascos de diversos anabolizantes

Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
01/11/2025 20:37 - atualizado em 01/11/2025 20:38

Foram apreendidos cocaína, anabolizantes, maconha, dois celulares, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie
Foram apreendidos cocaína, anabolizantes, maconha, dois celulares, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie crédito: Reprodução/PMMG

A Polícia Militar (PMMG) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas depois que um motorista de aplicativo desconfiou de uma encomenda a ser transportada e que continha substância análoga à cocaína. A prisão da dupla aconteceu na manhã deste sábado (1º/11), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. 

Os policiais foram ao encontro do receptor da encomenda, onde foi confirmada a presença de drogas dentro do pacote.

Na sequência, os militares se dirigiram ao local de origem da encomenda, onde foi localizado e detido o primeiro suspeito, além de ter sido apreendidos seis papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma porção de maconha, um celular e R$ 22 em espécie.

Por fim, a partir de informações do celular do suspeito, os policiais puderam localizar um suposto fornecedor da droga que, ao notar a presença dos oficiais, tentou descartar provas, incluindo um celular, em vaso sanitário, porém sem sucesso.

Com o segundo suspeito foram apreendidos uma bucha de maconha, frascos de sete anabolizantes diferentes, um celular, uma balança de precisão, sacolas plásticas para embalagem de drogas e R$ 130 em espécie.

Ainda segundo o registro policial, um dos detidos tentou coagir o outro na delegacia a assumir a culpa e instruiu que deveria “molhar o aparelho” celular para que fossem destruídas provas. 

Tópicos relacionados:

governador-valadares minas-gerais policia trafico-de-drogas

