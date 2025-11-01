Vídeo: idoso invade contramão e quase bate em carreta em Minas
Motorista foi flagrado por vídeo trafegando na pista oposta em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais
compartilheSIGA
Um idoso que dirigia um veículo invadiu a contramão e por pouco não causou uma colisão frontal com uma carreta na tarde dessa sexta-feira (31/10), na BR-040, em Barbacena, na Região Central de Minas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Imagens gravadas por outro motorista mostram o momento em que o veículo conduzido pelo idoso segue na pista oposta, enquanto o homem que filma buzina e grita “contramão!” para alertar o infrator.
Leia Mais
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista foi interceptado alguns metros à frente e afirmou que entrou por engano na contramão da rodovia, em um trecho próximo à rodoviária da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia