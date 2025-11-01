Assine
overlay
Início Gerais
BR-040

Vídeo: idoso invade contramão e quase bate em carreta em Minas

Motorista foi flagrado por vídeo trafegando na pista oposta em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/11/2025 19:47

compartilhe

SIGA
x
Idoso invade contramão e quase bate de frente com carreta na BR-040
Idoso invade contramão e quase bate de frente com carreta na BR-040 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um idoso que dirigia um veículo invadiu a contramão e por pouco não causou uma colisão frontal com uma carreta na tarde dessa sexta-feira (31/10), na BR-040, em Barbacena, na Região Central de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Imagens gravadas por outro motorista mostram o momento em que o veículo conduzido pelo idoso segue na pista oposta, enquanto o homem que filma buzina e grita “contramão!” para alertar o infrator.

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista foi interceptado alguns metros à frente e afirmou que entrou por engano na contramão da rodovia, em um trecho próximo à rodoviária da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

barbacena br-040 colisao minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay