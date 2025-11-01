Vídeo: idoso invade contramão e quase bate em carreta em Minas

Um idoso que dirigia um veículo invadiu a contramão e por pouco não causou uma colisão frontal com uma carreta na tarde dessa sexta-feira (31/10), na BR-040, em Barbacena, na Região Central de Minas.

Imagens gravadas por outro motorista mostram o momento em que o veículo conduzido pelo idoso segue na pista oposta, enquanto o homem que filma buzina e grita “contramão!” para alertar o infrator.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista foi interceptado alguns metros à frente e afirmou que entrou por engano na contramão da rodovia, em um trecho próximo à rodoviária da cidade.

