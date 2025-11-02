Filha se machuca em escola e pais agridem professoras e policiais em MG
Segundo a PM, a filha do casal sofreu um corte na boca ao cair na escola. Professoras foram agredidas verbalmente e policiais levaram socos e pontapés
A Polícia Militar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou nesse sábado (1/11) uma ocorrência de ameaça, desacato, resistência e desobediência no Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil), localizado no Residencial 2000. O tumulto foi provocado por pais depois que a filha do casal sofreu uma queda no pátio da escola, apresentando um pequeno corte na boca.
Segundo o Boletim de Ocorrência da PM, após o acidente, a avó da criança foi comunicada pela direção, e ela repassou a informação à filha, mãe da menina. Pouco tempo depois, a mãe, de 30 anos, acompanhada de um homem de 26, compareceu à unidade escolar visivelmente nervosa, exigindo explicações dos professores.
De acordo com a diretora, devido à agressividade do casal, ela determinou que as professoras se recolhessem à sala dos professores e permanecessem lá fechadas.
Testemunhas contaram aos policiais militares que o homem teria feito uma série de ofensas, dizendo inclusive: “vou pegar vocês na saída”. Além disso, xingou as servidoras com palavras de baixo calão, comparando-as a prostitutas. As agressões verbais tiveram como alvo duas professoras, de 32 e 44 anos.
Diante dos policiais, a mulher gritou: “embora meu marido não bata nas professoras, eu o farei”. Ela recebeu voz de prisão e passou a agir de forma agressiva, desferindo socos e pontapés nos policiais, sendo algemada.
O homem e a mulher foram levados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.
