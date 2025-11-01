Assine
COMBATE AO CRIME

Líder do PCC em Minas é morto em operação da Polícia Civil

Governador Romeu Zema comemorou operação nas redes sociais: 'Minas não vai ser quintal de terrorista'

01/11/2025 15:02

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Prata, realizou uma operação no Triângulo Mineiro na última quinta-feira (30/10) para o cumprimento de três mandados de prisão, que resultou na morte de um homem de 24 anos.

Segundo a corporação, diante da “injusta e grave agressão armada”, foi necessário entrar em confronto com os suspeitos, e um deles foi alvejado. O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento em um hospital próximo, mas morreu.

Durante a varredura na propriedade, foram apreendidas armas de fogo de vários calibres e duas motocicletas, sendo uma delas com chassi e motor adulterados.

O resultado da ação foi comemorado pelo governador Romeu Zema (Novo) nas redes sociais. Ele identificou o suspeito morto como um dos líderes do PCC, conhecido como “Jagunço”.


Na postagem, o chefe do Executivo também afirmou que reforçou a segurança na divisa com o Rio de Janeiro. “Minas não vai ser quintal de terrorista”, escreveu.

A PCMG, entretanto, não confirmou a identidade dos alvos da operação.

