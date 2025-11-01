Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

MG: incêndio em oficina mecânica destrói seis veículos

Chamas começaram por volta das 7h deste sábado (1/11), em uma oficina localizada próximo a Praça dos Trabalhadores, em Ituiutaba (MG)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/11/2025 14:21

compartilhe

SIGA
x
Militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais olhando para veículos queimados em incêndio
Durante o combate ao incêndio que atingiu a oficina mecânica, foram gastos cerca de cinco mil litros de água crédito: CBMMG / Divulgação

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizadas para combater um incêndio em uma oficina mecânica, na manhã deste sábado (1/11). O estabelecimento fica próximo a Praça dos Trabalhadores, em Ituiutaba (MG), na Região do Triângulo Mineiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Até o momento não há informações sobre o que teria causado as chamas. No local, os militares perceberam que o fogo atingiu quatro vans, dois carros e diversos equipamentos de trabalho, que estavam na oficina. 

Leia Mais

Durante o combate às chamas, foram gastos cerca de cinco mil litros de água. Além disso, de acordo com a corporação, foi feito o rescaldo do incêndio, para eliminar possíveis novos focos. 

Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. O proprietário do estabelecimento ficou responsável pelo local. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros incendio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay