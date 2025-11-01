MG: incêndio em oficina mecânica destrói seis veículos
Chamas começaram por volta das 7h deste sábado (1/11), em uma oficina localizada próximo a Praça dos Trabalhadores, em Ituiutaba (MG)
Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizadas para combater um incêndio em uma oficina mecânica, na manhã deste sábado (1/11). O estabelecimento fica próximo a Praça dos Trabalhadores, em Ituiutaba (MG), na Região do Triângulo Mineiro.
Até o momento não há informações sobre o que teria causado as chamas. No local, os militares perceberam que o fogo atingiu quatro vans, dois carros e diversos equipamentos de trabalho, que estavam na oficina.
Durante o combate às chamas, foram gastos cerca de cinco mil litros de água. Além disso, de acordo com a corporação, foi feito o rescaldo do incêndio, para eliminar possíveis novos focos.
Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. O proprietário do estabelecimento ficou responsável pelo local.
