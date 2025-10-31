Vídeo mostra momento da explosão de botijão em restaurante de BH
Proprietário do estabelecimento teve 60% do corpo queimado. Impacto destruiu vidraças e assustou moradores do Bairro Ipiranga, na Região Nordeste da capital
Câmeras de segurança registraram o momento exato da explosão de um botijão de gás em um restaurante na manhã desta sexta-feira (31/10) na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
Nas imagens, é possível ver a correria de clientes e funcionários logo depois da explosão. O impacto foi tão intenso que as vidraças do restaurante se estilhaçaram, espalhando fragmentos pela calçada e assustando moradores e comerciantes da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado relatava fumaça intensa e gritos por socorro. Populares ajudaram a conter o fogo antes da chegada das equipes, o que evitou que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos.
No local, os militares constataram forte cheiro de gás e encontraram um homem, identificado como o proprietário do restaurante, com queimaduras de 2º e 3º graus em 60% do corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado em estado grave ao Hospital João XXIII.
A BHTrans interditou parte da via para o trabalho das equipes e controle do trânsito. Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e Defesa Civil também foram acionadas para apurar as causas da explosão e avaliarem os danos estruturais no imóvel.