Vídeo mostra momento da explosão de botijão em restaurante de BH

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Câmeras de segurança registraram o momento exato da explosão de um botijão de gás em um restaurante na manhã desta sexta-feira (31/10) na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Nas imagens, é possível ver a correria de clientes e funcionários logo depois da explosão. O impacto foi tão intenso que as vidraças do restaurante se estilhaçaram, espalhando fragmentos pela calçada e assustando moradores e comerciantes da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado relatava fumaça intensa e gritos por socorro. Populares ajudaram a conter o fogo antes da chegada das equipes, o que evitou que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos.

No local, os militares constataram forte cheiro de gás e encontraram um homem, identificado como o proprietário do restaurante, com queimaduras de 2º e 3º graus em 60% do corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado em estado grave ao Hospital João XXIII.

A BHTrans interditou parte da via para o trabalho das equipes e controle do trânsito. Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e Defesa Civil também foram acionadas para apurar as causas da explosão e avaliarem os danos estruturais no imóvel.