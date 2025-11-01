Assine
ENTENDA A MANIFESTAÇÃO EM BH

Gangue da Pedreira Prado Lopes picha muro negando ser do Comando Vermelho

Integrantes da gangue do "Beco do Fi" fizeram pichações nos muros do Hospital Odilon Behrens negando envolvimento com facção carioca

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
01/11/2025 13:32 - atualizado em 01/11/2025 13:41

Muros do Odilon Behrens seguem pichados na manhã deste sábado
Muros do Odilon Behrens seguem pichados na manhã deste sábado crédito: Glastone Rodrigues/EM/D. A. Press

A ação das policiais do Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho teve reflexos em Belo Horizonte. O anúncio da transferência de um dos líderes da facção fora do Rio, Rafael Michel Bibiano, conhecido também por “Bibiano” e “Espaguete”, para um presídio federal, provocou uma reação inesperada dos traficantes da Pedreira Prado Lopes. O aglomerado na Região Noroeste de BH é o local de origem do preso.

Os muros do Hospital Odilon Behrens foram pichados com um pedido para que a favela, considerada um dos maiores pontos de vendas de drogas da capital, seja deixada em Paz.

Bibiano é apontado como líder do “Beco do Fi’, que comanda o tráfico de drogas na Pedreira, mas os traficantes locais fizeram uma pichação negando essa ligação. “Nós do Beco não tem nada contra facção. Somos neutros”. Em outra muro foi pichado os dizeres: “Nois do Beco do Fi respeitamos quem é faccionado porem não somos de nenhuma facção, somos Fi”. 

A investigação feita pela Polícia Civil, do Rio de Janeiro, aponta que “Bibiano” é integrante do Comando Vermelho (CV) e tem até mesmo um número de batismo: 17622, desde 2022. A gangue do “Beco do Fi” é considerada uma das principais da Pedreira e está em disputa pelo domínio do território com a gangue “Maloquinha”.

Comentários na Pedreira dão conta de que os integrantes do “Beco do Fi” querem ficar longe de facções, embora em uma das pichações demonstrem respeito pelos 'faccionados".

Nem a Polícia Militar e nem a Polícia Civil registraram qualquer outra manifestação, do tipo, em qualquer outro ponto de Belo Horizonte.

bh pichacao trafico-de-drogas

