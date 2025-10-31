Polícia Civil desarticula quadrilha do 'boleto fantasma'

Quatro homens, com idades entre 34 e 47 anos, foram presos nessa quinta-feira (30/10) durante a operação Boleto Fantasma. A Polícia Civil informou nesta sexta (31/10) que as diligências aconteceram em Belo Horizonte e em Santa Luzia, na região metropolitana.

O nome da operação remete à prática utilizada pelo grupo para aplicar golpes: realização de pedidos de mercadoria em nome de empresas de renome; utilização de documentos falsificados para simular legitimidade; retirada dos produtos; e apresentação de boletos bancários que não eram pagos, causando prejuízo imediato às vítimas.

As investigações tiveram início após uma vítima ter sido enganada duas vezes pela mesma pessoa, sofrendo a perda de quase R$ 12,8 mil referente à aquisição de carrinhos industriais de carga. Na terceira tentativa de golpe, a vítima acionou a Polícia Civil.

“O golpe era realizado mediante emissão de notas fiscais falsas e boletos bancários que jamais eram compensados, sendo que os autores se apresentavam falsamente como representantes de empresas reconhecidas no mercado. Ao tomar conhecimento das transações, a vítima buscou contato direto com as empresas citadas e foi informada de que nenhum pedido havia sido realizado”, detalhou o delegado Carlos Eduardo Vieira Nunes.



A nova ação criminosa foi frustrada quando investigadores se dirigiram ao local indicado para a entrega da mercadoria já negociada. A partir de então, a investigação evoluiu e identificou outros integrantes e crimes conexos.

No curso da ação policial foram recolhidos, entre outros itens, celulares e documentos. Em uma das residências foram localizados quadros decorativos provenientes de crime de estelionato e latas de tinta.

A polícia tenta agora rastrear o fluxo financeiro do grupo e indentificar outros possíveis envolvidos.

