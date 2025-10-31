Prefeituras de MG perdem R$ 12,5 milhões em golpe em contas da Caixa

Pelo menos nove prefeituras mineiras foram vítimas de um golpe cibernético que retirou das contas dos municípios cerca de R$ 12,5 milhões, depositados na Caixa Econômica Federal (CEF). A suspeita é de que os crimes tenham sido praticados por uma facção criminosa radicada no Ceará, já que parte dos recursos desviados foi parar em contas abertas naquele estado.

A Polícia Federal (PF) apura as fraudes, e a CEF também abriu procedimentos internos para verificar os fatos denunciados pelos prefeitos e pela Associação Mineira dos Municípios (AMM). Uma reunião foi realizada em agosto deste ano com representantes do comando nacional do banco, mas ainda não houve um posicionamento final da instituição bancária. O assunto foi debatido nesta quinta-feira (30/10) em audiência na Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com a presença de representantes de algumas das prefeituras lesadas e da CEF.

O prefeito de Monte Sião (Sul de Minas), Juninho Zucato (União Brasil), afirma que das contas da CEF em seu município foram retirados, no fim do mês passado, um valor próximo de 4% do orçamento anual da cidade. “A gente sofreu um ataque cibernético em 14 contas bancárias que o município tinha na Caixa e de lá foram retirados R$ 5,7 milhões, com várias transações bancárias. Foram 54 ao todo. Até boleto pagaram”, afirma o prefeito, que se diz desesperado, porque os recursos seriam usados, em grande parte, na área da saúde. De acordo com ele, o golpe sofrido pelo seu município ocorreu após denúncia formalizada pela AMM junto à Caixa sobre a existência dos ataques.

As investigações da PF estão sendo conduzidas pelo delegado Richard Murad Macedo, superintendente da corporação no estado, que suspeita do envolvimento de uma quadrilha do Ceará. Zucato diz que os golpistas tinham todos os dados sigilosos da prefeitura e se passaram por funcionários para dar o primeiro passo do golpe, que é a obtenção de informações para acessar as contas. “Se você tentar fazer três Pix de R$ 10 para a mesma pessoa, no terceiro já vai ser bloqueado. Por que isso não aconteceu com nossas contas?”, questiona o prefeito, que cobra agilidade na solução do problema e a devolução dos recursos, cuja falta, segundo ele, impacta as contas do município.

O prefeito de Ribeirão Vermelho, no Sul de Minas, Welder Pereira (PSDB), disse que seu município também foi vítima do golpe cibernético e perdeu, em junho deste ano, R$ 690 mil depositados em contas da CEF. Segundo ele, o golpe foi detectado pela própria Caixa, que comunicou o município sobre a existência de transações atípicas e fora do horário. “Mesmo assim, a CEF não reconheceu sua culpa e tenta responsabilizar os prefeitos pelo golpe”, reclama o gestor, que alega ainda sofrer danos morais. “Estamos sendo acusados pela oposição de participar desses desvios. A tesoureira da prefeitura está sob tratamento médico por causa dessas calúnias”, afirma. De acordo com ele, esses recursos seriam usados para a construção de uma quadra esportiva. Parte desse dinheiro desviado, relata o prefeito, também foi depositada em contas no Ceará.

O prefeito de Carmópolis de Minas, Região Central, Célio Roberto Azevedo (União Brasil), conhecido como Celinho da Saúde, disse que fato semelhante ao relatado em Ribeirão Vermelho ocorreu em sua cidade. Há cerca de quatro meses, a prefeitura foi informada pela CEF de uma transação atípica nas contas do município, de onde foram retirados R$ 2,090 milhões. “De repente, do nada, do computador, já foram fazendo essas transferências. Daí a Caixa entrou em contato com a gente perguntando se estávamos fazendo essas transferências. Nós dissemos que não, mas a Caixa não barrou nada, em momento algum. Inclusive, essas transações foram fora do horário”, relembra. Segundo ele, parte desses recursos foi parar em contas que também receberam dinheiro de outros municípios vítimas do mesmo golpe.

No começo deste mês, a vítima foi a prefeitura de Silvianópolis, no Sul de Minas. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência informando o desvio de cerca de R$ 123 mil de contas do município. Em nota, a prefeitura informou que o setor de finanças recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionária da Caixa, dizendo que seria necessário atualizar o sistema bancário. O suposto funcionário possuía dados sigilosos das contas municipais. Segundo a AMM, relato semelhante foi feito por outras prefeituras também lesadas.

Ataque semelhante também foi aplicado nos cofres da Prefeitura de Ribeirão do Sul, no interior de São Paulo, também em contas da Caixa. O caso, registrado em março deste ano, também está em investigação.

Apuração Interna

Bruno Rodrigo Ubaldino Abreu, advogado da CEF presente à audiência, disse que as denúncias feitas pelos prefeitos são “objeto de estudo interno” na instituição bancária para a apuração do que ocorreu. Segundo ele, se a falha for do banco, ele assume o prejuízo, mas pode acontecer também de a conclusão do estudo apontar para falha da prefeitura ou de ambas as instituições. No caso de erro conjunto, o prejuízo é dividido. Ele também informou que a PF apura o caso e que a CEF também vai acionar o Ministério Público Federal (MPF).

O vice-presidente da AMM, o prefeito de Iguatama, Lucas Vieira Lopes (PSB), cobrou agilidade da CEF, que foi, segundo ele, comunicada das fraudes no final de agosto, mas ainda não deu uma resposta aos prefeitos. “É importante ressarcir os municípios e responsabilizar a Caixa, já que as prefeituras são obrigadas a ter contas na instituição para receber algumas transferências federais. Se somos obrigados, que a Caixa dê segurança para os prefeitos transacionarem naquela conta corrente”.

A Superintendência da PF em Minas foi procurada, mas não respondeu ao pedido de entrevista da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.