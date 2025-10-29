Marília Campos sobre eleição: "Tenho reconhecimento e isso me entusiasma"

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), se reuniu nesta quarta-feira (29/10) com a ministra da Secretaria de Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann, para tratar, entre outros assuntos, da disputa eleitoral de 2026.

No encontro, a mineira deixou claro que não pretende disputar nenhum cargo no Executivo estadual, mas demonstrou interesse em disputar uma vaga no Senado.

"Meu compromisso era ser prefeita pelos quatro anos. Eu estou muito empolgada, estou com grande aprovação popular, mas, de repente, eu vi que tenho um reconhecimento deste trabalho que vai para além da minha cidade. Isso me entusiasma, e não sou indiferente a isso", afirmou a petista.

Marília Campos justificou que a recusa em disputar o cargo do Executivo estadual se deve a posições diferentes das que prevalecem dentro da sigla e acredita que, em algumas posições, o partido não lhe dará guarita para as ideias que ela representa.

Já no Senado, ela acredita que teria mais liberdade para "abraçar suas temáticas" e defender suas posições e convicções.

Entre as posições que a prefeita acredita destoarem da maioria dos filiados da sigla estão o entendimento de que Minas Gerais precisa de alternativas de receita além da agricultura e da exploração de minérios, e a defesa de um investimento maior em ferrovias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da posição, vertentes do partido veem Marília como um nome forte da sigla para concorrer ao governo de Minas Gerais, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) não seja um dos postulantes ao cargo. Além dela, os nomes da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e do deputado federal Reginaldo Lopes também são cotados.