Cláudio Castro para o governo Lula: ‘Ou soma, ou suma’

Diante da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, o governador fluminense Cláudio Castro (PL) voltou a disparar contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29/10).

O governador afirmou que membros do governo federal estão tentando fazer uso político do momento de fragilidade do Rio de Janeiro. A fala vem à tona após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que Castro tem feito “praticamente nada” para combater a fraude de combustíveis pelo crime organizado.

“Queria deixar um recado muito claro: nem o governador desse estado nem nenhum secretário vai ficar respondendo ministro, autoridade, ninguém que queira transformar esse momento em uma batalha política”, declarou Cláudio Castro.

“Ou soma, ou suma’

Cláudio Castro avaliou que a interferência de outras autoridades tem atrapalhado o combate ao crime no Rio e deu um ultimato.

“Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar - seja governador, ministro ou qualquer autoridade - é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro neste momento no combate à criminalidade é bem-vindo. Os outros, que querem fazer confusão, 'politicagem', nosso único recado é: suma! Ou soma, ou suma”, completou.

Cláudio Castro x Lula

O governador já tinha dito que “o Rio está sozinho” no combate ao crime organizado e acusou o governo federal de negar ajuda ao estado, porque “segurança pública não é uma prioridade” de Lula.

O ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Ricardo Lewandowski, respondeu: “O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atendido, prontamente, a todos os pedidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual”.

