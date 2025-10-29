Duda sobre corpos empilhados no Rio: 'Sucesso só em sociedade doente'
Deputada federal repercute a morte de dezenas de pessoas nos complexos do Alemão e da Penha, e questiona ação das forças de segurança
A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) criticou, na manhã desta quarta-feira (29/10), a Operação Contenção, deflagrada nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, que deixou dezenas de mortos.
Em postagem no X (antigo Twitter), Salabert disse: “Só uma sociedade muito doente pode considerar essa imagem uma vitória”. A declaração foi feita em referência às cenas divulgadas por moradores, que levaram mais de 50 corpos à praça São Lucas, no centro da comunidade, na madrugada desta quarta-feira.
Operação Contenção
A ação, realizada na terça-feira (28/10), mobilizou cerca de 2,5 mil policiais fortemente armados e foi considerada a mais letal da história do estado. Tiroteios e confrontos com suspeitos marcaram a intervenção. Oficialmente, o governo do Rio de Janeiro contabilizou 64 mortos, sendo 60 suspeitos e quatro policiais.
Os corpos exibidos na praça não estão incluídos na contagem oficial. Caso se confirmem, o número total de vítimas pode ultrapassar 120 pessoas. A Polícia Militar informou que será realizada perícia para esclarecer a origem dos corpos.