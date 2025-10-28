Assine
VIOLÊNCIA

Zema sobre operação no Rio: 'Brasil precisa reconhecer grupos terroristas'

Operação policial no Rio de Janeiro deixou 64 pessoas mortas e teve 81 presos, segundo informações do governo estadual

Thiago Bonna
28/10/2025 17:50 - atualizado em 28/10/2025 17:51

Durante evento em BH, Romeu Zema comentou sobre a filiação de Mateus Simões ao PSD e reforçou afinidade política com Tarcísio de Freitas
Durante evento em BH, Romeu Zema comentou sobre a filiação de Mateus Simões ao PSD e reforçou afinidade política com Tarcísio de Freitas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

A operação policial desta terça-feira (28/10) que deixou mais de 60 mortos no Rio de Janeiro, foi usada pelo governador Romeu Zema (Novo) para exigir que o Brasil reconheça facções como grupos terroristas.

A ação, que teve como alvo o Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão e da Penha, registrou o maior número de vítimas da história. O governo fluminense indicou que houve 81 pessoas presas.

"A reação do Comando Vermelho no Rio mostra que não enfrentamos apenas criminosos, mas terroristas. O Brasil precisa reconhecer essas facções como grupos terroristas e agir com toda a força do Estado", publicou Zema em suas redes sociais.

A classificação de facções como terroristas vem sendo defendida por políticos ligados a direita e ao bolsonarismo.

Atualmente, a Lei Antiterrorismo classifica como terrorismo a prática de atos violentos com o intuito de causar terror social ou generalizado, mas que tenham motivações religiosas, ideológicas, preconceituosa ou xenófobas. Grupos como o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC) se diferenciam porque tem como objetivo o lucro.

Com o intuito de ampliar o entendimento, foi apresentado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1.283/2025 que entende que "impor domínio ou controle de área territorial" e "apoderar, sabotar, inutilizar ou interromper o funcionamento de infraestrutura crítica ou serviço de utilidade pública" seja classificado como terrorismo.

O receio de parte dos políticos com a mudança de classificação dos grupos criminosos é de que os problemas de segurança pública sejam usados como justificativa para que os Estados Unidos realizem intervenções militares para combater os grupos.

