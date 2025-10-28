Zema sobre operação no Rio: 'Brasil precisa reconhecer grupos terroristas'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A operação policial desta terça-feira (28/10) que deixou mais de 60 mortos no Rio de Janeiro, foi usada pelo governador Romeu Zema (Novo) para exigir que o Brasil reconheça facções como grupos terroristas.

A reação do Comando Vermelho no Rio mostra que não enfrentamos apenas criminosos, mas terroristas.



O Brasil precisa reconhecer essas facções como grupos terroristas e agir com toda a força do Estado.



O Rio não pode ficar abandonado. Segurança pública é prioridade nacional.

A ação, que teve como alvo o Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão e da Penha, registrou o maior número de vítimas da história. O governo fluminense indicou que houve 81 pessoas presas.

"A reação do Comando Vermelho no Rio mostra que não enfrentamos apenas criminosos, mas terroristas. O Brasil precisa reconhecer essas facções como grupos terroristas e agir com toda a força do Estado", publicou Zema em suas redes sociais.

A classificação de facções como terroristas vem sendo defendida por políticos ligados a direita e ao bolsonarismo.

Atualmente, a Lei Antiterrorismo classifica como terrorismo a prática de atos violentos com o intuito de causar terror social ou generalizado, mas que tenham motivações religiosas, ideológicas, preconceituosa ou xenófobas. Grupos como o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC) se diferenciam porque tem como objetivo o lucro.

Com o intuito de ampliar o entendimento, foi apresentado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1.283/2025 que entende que "impor domínio ou controle de área territorial" e "apoderar, sabotar, inutilizar ou interromper o funcionamento de infraestrutura crítica ou serviço de utilidade pública" seja classificado como terrorismo.

O receio de parte dos políticos com a mudança de classificação dos grupos criminosos é de que os problemas de segurança pública sejam usados como justificativa para que os Estados Unidos realizem intervenções militares para combater os grupos.