Lewandowski nega ter recebido pedido formal do Rio de Janeiro
Ministro defendeu a PEC da Segurança Pública, que permite maior coordenação das forças de segurança federais, estaduais e municipais
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou que o estado do Rio de Janeiro tenha feito algum pedido formal para que o governo federal apoiasse a operação contra o Comando Vermelho, realizada nesta terça-feira (28/10), que deixou 64 mortos.
“Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, nem hoje, nem ontem, absolutamente nada”, afirmou em cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará, onde ele está para receber o título de cidadão.
Pouco após a operação, o governador Cláudio Castro (PL) reclamou do governo federal e do Supremo Tribunal Federal (STF), que ele responsabiliza por atrapalhar o combate ao crime organizado.
Ele teria pedido o empréstimo de blindados, mas, devido à falta de informações sobre a existência da operação e sobre o que seria feito com os veículos, o pedido foi negado.
Lewandowski afirmou que o governo federal tem investido no fornecimento de armas e equipamentos aos policiais do Rio de Janeiro e aproveitou para defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
"Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da Segurança Pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e, também, com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente", afirmou.
O ministro também lamentou a morte dos policiais e de pessoas inocentes e se solidarizou com as famílias das vítimas.
"Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, e me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário", disse.