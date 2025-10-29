Assine
overlay
Início Política
JUSTIÇA

Dino diz que há bons e maus policiais, mas que STF não válida 'vale tudo'

Ministro afirma que Suprema Corte não pode 'legitimar um vale tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata'

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2025 18:31

compartilhe

SIGA
x
Ministro Flávio Dino afirma que não há tentativa de impedir a ação legítima da polícia, mas que o uso de força deve ser comedido, proporcional e progressivo
Ministro Flávio Dino afirma que não há tentativa de impedir a ação legítima da polícia, mas que o uso de força deve ser comedido, proporcional e progressivo crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (29/10), que Suprema Corte não julga favorável ou contra instituições policiais e alegou que ações devem fazer uso de forças proporcionais e progressivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Não se trata jamais de julgar a favor ou contra as polícias como instituição. Como qualquer atividade humana, com certeza há bons e maus profissionais na polícia, bem como no sistema de Justiça. E, às vezes, há uma ideia de que quando há um julgamento dessa natureza, há uma tentativa de impedir a ação legítima da polícia. Ao contrário", afirmou Dino.

A fala foi feita um dia após uma operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, deixou 119 pessoas mortas. A manifestação ocorreu durante julgamento que trata da responsabilidade do Estado por danos causados por agentes.

O ministro destacou que as forças de segurança devem fazer uso "comedido, proporcional, necessário e progressivo" e que "legitimar um vale tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata, jogados no chão. Isso não é Estado de direito”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dino alega que, para evitar essas tragédias, é necessário uma teoria geral para ações policiais e buscar solucionar queixas e casos policiais.

Tópicos relacionados:

dino flavio-din flavio-dino rio-de-janeiro stf supremo-tribunal-federal vale-tudo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay