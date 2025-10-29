Assine
SENADO

Alcolumbre instala CPI do Crime Organizado após operação mais letal do Rio

Comissão terá como objetivo investigar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado no país, com foco especial na atuação de facções e milícias

Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
29/10/2025 16:15

Davi Alcolumbre decidiu não levar proposta à discussão na Casa e sepultou a proposta
Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é presidente do Senado Federal crédito: Andressa Anholete/Agência Senado – 01/02/25

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou nesta quarta-feira (29/10) que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado será instalada na próxima terça-feira (4/11). A decisão ocorre um dia após a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história do estado, com mais de 100 mortes.

Em nota, Alcolumbre afirmou ter tomado a decisão em comum acordo com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). “Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4), em entendimento com o senador Alessandro Vieira”, declarou o parlamentar.

CPI do Crime Organizado

A comissão terá como objetivo investigar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado no país, com foco especial na atuação de facções criminosas e milícias. Segundo o presidente do Senado, a criação do colegiado representa um esforço conjunto entre os Poderes para enfrentar o avanço dessas organizações.

“É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, destacou Alcolumbre.

A iniciativa ganha força em meio ao debate nacional sobre segurança pública, reacendido após a operação no Rio, que gerou críticas de entidades de direitos humanos e reações de autoridades políticas.

