'ENTROU EM DESESPERO'

Ministro de Lula defende que Eduardo Bolsonaro perca mandato: 'Canalha'

Boulos, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, acusou deputado federal de incentivar ameaças dos Estados Unidos à soberania brasileira

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
30/10/2025 13:49

Eduardo Bolsonaro quer seguir cumprindo o mandato de deputado federal à distância, nos EUA
Eduardo Bolsonaro quer seguir cumprindo o mandato de deputado federal à distância, nos EUA crédito: Gage Skidmore/wikimedia commons

Mais novo ministro do governo Lula (PT), Guilherme Boulos (PSOL) chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “canalha” e pediu, nesta quinta-feira (30/10), que ele perca o mandato.

Boulos deixou o cargo na Câmara dos Deputados para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, que tem status de ministério. Em post no X, ele acusou Eduardo de incentivar ameaças dos Estados Unidos à soberania brasileira.

“Eduardo Bolsonaro aproveitou a situação no Rio para chamar o Brasil de 'narcoestado' e estimular intervenção dos EUA. Depois do sucesso de Lula na reunião com Trump, parece que entrou em desespero e dobrou a aposta antipatriota. Este canalha não tem como seguir sendo deputado!”, escreveu.

Eduardo Bolsonaro

Nos EUA desde fevereiro, o parlamentar corre o risco de perder o mandato por acumular faltas. Ele deixou o Brasil em busca de fazer pressão junto ao governo de Donald Trump em defesa da anistia aos envolvidos na trama golpista, principalmente seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

Na quarta-feira (29/10), fez post em inglês no X chamando o Brasil de “principal narcoestado da América do Sul, onde traficantes de drogas são apoiados pelo governo federal”.

Eduardo ainda afirmou que o crime organizado no Brasil se tornou “uma questão de segurança nacional para todos os países da região”.

