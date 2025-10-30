A longa jornada do MTST até Brasília para a posse de Boulos

Cerca de 120 militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) de São Paulo, onde Guilherme Boulos iniciou sua história política, lotaram três ônibus e enfrentaram 17 horas de estrada para participar da posse do novo ministro no Palácio do Planalto, nessa quarta-feira, 29.

Sem pouso em Brasília, os militantes se preparavam para voltar a São Paulo logo após a cerimônia, já à noite.

Os sem-teto paulistanos, assim como grupos de outros estados, almoçaram ao ar livre, perto do Palácio, com a refeição oferecida pela cozinha solidária de um acampamento do movimento na capital. Ao falar deles em seu discurso, o novo ministro ficou com a voz embargada.

Na posse, Boulos ficou ao lado da esposa, a advogada Natalia Szermeta, que deve concorrer a uma vaga na Câmara pelo PSOL em 2026. Os pais do ministro também o acompanharam na cerimônia. Ao final, Lula os chamou para fazerem uma foto juntos.