Rogério Correia sobre Nikolas: ‘Vagabundo ajudou a livrar a barra do PCC'

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) reagiu a um post do companheiro de Câmara Nikolas Ferreira (PL-MG) e o chamou de “vagabundo”.

Na noite dessa terça-feira (28/10), Nikolas publicou uma foto de centenas de presos sentados no chão de uma prisão e escreveu: “Se algum dia chegarmos lá, minha ideia é essa. Tá avisado”. Ele insinuava que mataria os encarcerados, em referência à megaoperação do governador Cláudio Castro (PL) que exterminou mais de 120 pessoas no Rio de Janeiro.

Esse vagabundo votou a favor da PEC da Blindagem. Fez campanha de desinformação pra livrar a barra do PCC. Tem primo traficante e campanha financiada por CONDENADOS por crime organizado.



Também por meio do X (antigo Twitter), Correia acusou o bolsonarista de hipocrisia e disse que ele tem ligações com o crime.

“Esse vagabundo votou a favor da PEC da Blindagem. Fez campanha de desinformação para livrar a barra do PCC. Tem primo traficante e campanha financiada por condenados por crime organizado. Tá avisado”, escreveu o parlamentar.

