Assine
overlay
Início Política
DEPUTADOS

Rogério Correia sobre Nikolas: ‘Vagabundo ajudou a livrar a barra do PCC'

Em post no X (antigo Twitter), Nikolas tinha insinuado que mataria os presos no Brasil

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
29/10/2025 14:30

compartilhe

SIGA
x
Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG)
Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG) crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) reagiu a um post do companheiro de Câmara Nikolas Ferreira (PL-MG) e o chamou de “vagabundo”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Na noite dessa terça-feira (28/10), Nikolas publicou uma foto de centenas de presos sentados no chão de uma prisão e escreveu: “Se algum dia chegarmos lá, minha ideia é essa. Tá avisado”. Ele insinuava que mataria os encarcerados, em referência à megaoperação do governador Cláudio Castro (PL) que exterminou mais de 120 pessoas no Rio de Janeiro.

Também por meio do X (antigo Twitter), Correia acusou o bolsonarista de hipocrisia e disse que ele tem ligações com o crime.

“Esse vagabundo votou a favor da PEC da Blindagem. Fez campanha de desinformação para livrar a barra do PCC. Tem primo traficante e campanha financiada por condenados por crime organizado. Tá avisado”, escreveu o parlamentar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados nikolas-ferreira rogerio-correia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay