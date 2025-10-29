Zema responsabiliza Lula: 'Rio de Janeiro não produz armas e drogas'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por armas encontradas na ação policial no Rio de Janeiro e disse que irá participar de encontro com governadores nesta quinta-feira (30/10) na cidade para se solidarizar ao governador Cláudio Castro (PL), policiais e moradores.

"Temos que lembrar que o Rio de Janeiro não produz armas, nem drogas. Isso veio do exterior. Sabemos que cabe ao governo federal zelar pela segurança das fronteiras. Nós, governadores, temos carregado o ônus da ineficiência do governo federal que não faz essa vigilância adequadamente", afirmou o governador.

A Constituição Federal determina que a segurança pública é um dever dos estados. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para uma atuação coordenada entre forças de segurança federal, estaduais e municipais.

Zema afirmou que, com receio de que possíveis fugitivos possam entrar em Minas Gerais, determinou que as forças de segurança fiquem de prontidão em regiões próximas ao estado vizinho.

"Nós já vivemos uma guerra e espero que o que aconteceu no Rio sirva para iniciar um movimento que venha a terminar com essa perda de vidas que acomete o Brasil há décadas", afirmou.

O governador defendeu a criação de leis que equiparem crimes cometidos por facções e milícias à prática de terrorismo.

A operação policial que deixou 119 mortos no Rio de Janeiro e foi classificado por Castro como um "sucesso".

