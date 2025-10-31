Assine
overlay
Início Gerais
EM INVESTIGAÇÃO

Mulher é surpreendida com homem de cueca invadindo sua casa em Contagem

Invasão foi registrada no Bairro Monte Castelo. Vítima contou à polícia que homem chegou a entrar no quarto, mas fugiu depois que ela começou a gritar

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
31/10/2025 18:49

compartilhe

SIGA
x
Homem pula muro de casa em Contagem, na Grande BH
Ao ser abordado pela polícia homem disse que achou que morava no imóvel e fugiu ao perceber que outra família estava no local crédito: Divulgação

Uma mulher foi surpreendida com um homem, apenas de cueca, dentro da sua casa, no Bairro Monte Castelo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A invasão aconteceu na noite de quarta-feira (29/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o registro policial, a mulher relatou que estava em casa quando ouviu um barulho em um cômodo. De repente, um homem apareceu na porta do seu quarto. Ele estava sem camisa e apenas de cueca.

Leia Mais

Assustada, a vítima começou a gritar pedindo ajuda e a chamar por um familiar, que mora no mesmo lote de sua residência. À polícia, a mulher relatou que após os gritos o homem lhe disse que a casa era dele e saiu correndo do local.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, ainda vestido, se pendura no muro do imóvel e entra no lote. Dois minutos depois, ele é visto novamente pulando o muro, mas dessa vez saindo da casa. Ele ainda estava apenas de cueca, e calmamente vestiu o restante da roupa ainda no passeio da residência.

Homem identificado

Logo depois da invasão, a polícia encontrou o homem a um quarteirão da casa da vítima. Ao ser abordado, o suspeito novamente relatou que imaginava que o imóvel era dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem ainda afirmou que ao ver a mulher dentro do quarto, saiu do local sem tocar ou levar nada. Conforme o boletim de ocorrência, por se tratar de um “crime de menor potencial ofensivo” o homem foi liberado depois de assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal quando for intimado.

Tópicos relacionados:

contagem cueca grande-bh invasao policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay