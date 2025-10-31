Mulher é surpreendida com homem de cueca invadindo sua casa em Contagem

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher foi surpreendida com um homem, apenas de cueca, dentro da sua casa, no Bairro Monte Castelo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A invasão aconteceu na noite de quarta-feira (29/10).

De acordo com o registro policial, a mulher relatou que estava em casa quando ouviu um barulho em um cômodo. De repente, um homem apareceu na porta do seu quarto. Ele estava sem camisa e apenas de cueca.

Assustada, a vítima começou a gritar pedindo ajuda e a chamar por um familiar, que mora no mesmo lote de sua residência. À polícia, a mulher relatou que após os gritos o homem lhe disse que a casa era dele e saiu correndo do local.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, ainda vestido, se pendura no muro do imóvel e entra no lote. Dois minutos depois, ele é visto novamente pulando o muro, mas dessa vez saindo da casa. Ele ainda estava apenas de cueca, e calmamente vestiu o restante da roupa ainda no passeio da residência.

Homem identificado

Logo depois da invasão, a polícia encontrou o homem a um quarteirão da casa da vítima. Ao ser abordado, o suspeito novamente relatou que imaginava que o imóvel era dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem ainda afirmou que ao ver a mulher dentro do quarto, saiu do local sem tocar ou levar nada. Conforme o boletim de ocorrência, por se tratar de um “crime de menor potencial ofensivo” o homem foi liberado depois de assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal quando for intimado.

