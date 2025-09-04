Assine
FLAGRANTE

Vídeo: homem quebra blindex com pedra e invade loja do interior de MG

As imagens de câmera de segurança, captadas com áudio, mostraram ainda o desespero da dona da loja

04/09/2025 16:44 - atualizado em 04/09/2025 17:43

Vídeo: homem quebra blindex com pedra e invade loja do interior de MG
Vídeo: homem quebra blindex com pedra e invade loja do interior de MG crédito: Redes Sociais/Divulgação

A câmera de segurança de uma loja de artigos de festa de Frutal (MG), Triângulo Mineiro, registrou o momento que um homem quebrou o blindex da entrada e invadiu o local, por volta das 6h10, desta quinta-feira (4/9).

A imagem com áudio mostrou ainda o desespero da dona da loja gritando: "Meu Deus. Sai daqui. Vai embora daqui", momento em que o invasor fala por duas vezes "cadê o dinheiro, cadê o dinheiro?".

Vinte segundos depois de invadir a loja e sem localizar nenhuma quantia em dinheiro, o homem foge levando o celular da vítima.

Leia Mais

O suspeito da invasão não foi localizado e está sendo rastreado pela polícia. 

A loja que foi alvo do crime fica na Rua Duque de Caxias, perto da Prefeitura de Frutal (MG), região central da cidade.

Tópicos relacionados:

triangulo-mineiro

overflay