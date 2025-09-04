Vídeo: homem quebra blindex com pedra e invade loja do interior de MG
As imagens de câmera de segurança, captadas com áudio, mostraram ainda o desespero da dona da loja
A câmera de segurança de uma loja de artigos de festa de Frutal (MG), Triângulo Mineiro, registrou o momento que um homem quebrou o blindex da entrada e invadiu o local, por volta das 6h10, desta quinta-feira (4/9).
A imagem com áudio mostrou ainda o desespero da dona da loja gritando: "Meu Deus. Sai daqui. Vai embora daqui", momento em que o invasor fala por duas vezes "cadê o dinheiro, cadê o dinheiro?".
Vinte segundos depois de invadir a loja e sem localizar nenhuma quantia em dinheiro, o homem foge levando o celular da vítima.
O suspeito da invasão não foi localizado e está sendo rastreado pela polícia.
A loja que foi alvo do crime fica na Rua Duque de Caxias, perto da Prefeitura de Frutal (MG), região central da cidade.