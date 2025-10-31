Assine
ESTIAGEM

Cidade mineira decreta alerta hídrico devido ao período de seca

Segundo a prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, a escassez de chuvas provocou redução das reservas hídricas do município

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/10/2025 18:08

Viçosa emitiu recomendações à população para evitar o desperdício de água
Viçosa emitiu recomendações à população para evitar o desperdício de água crédito: PIxabay / Reprodução

A Prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, em Minas Gerais, decretou Estado de Alerta Hídrico em razão da acentuada redução das reservas hídricas do município, provocada pelo atual período de seca. O aviso está em vigor desde 28 de outubro e vale por tempo indeterminado. 

Segundo o Executivo, a medida tem caráter temporário e busca preservar o abastecimento público enquanto persistir a escassez de chuvas. 

O decreto prevê atuação integrada de enfrentamento da situação, entre a Prefeitura de Viçosa e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Dentre as ações, estão a fiscalização para identificar e coibir desperdícios e usos indevidos da água, além da aplicação de medidas administrativas, como notificações e multas, e judiciais, quando necessário.

A gestão municipal ainda chama a atenção da população para colaborar e reduzir impactos no abastecimento. Algumas das recomendações são priorizar usos essenciais, reparar vazamentos em imóveis e redes internas, evitar lavagem de calçadas, fachadas e veículos com água potável, reduzir a irrigação de jardins e adiar enchimentos de piscinas. O reuso da água também é ideal.

Conforme a diretora-presidente do SAAE, Mausarene Guedes, a decisão se trata de uma ação preventiva necessária para garantir o abastecimento de água à população durante o período de estiagem. 

"É importante que moradores e empresas colaborem com hábitos de consumo sustentáveis e responsáveis para que Viçosa possa atravessar este momento com o menor impacto possível", destacou ela.

