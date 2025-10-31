Cidade mineira decreta alerta hídrico devido ao período de seca

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, em Minas Gerais, decretou Estado de Alerta Hídrico em razão da acentuada redução das reservas hídricas do município, provocada pelo atual período de seca. O aviso está em vigor desde 28 de outubro e vale por tempo indeterminado.

Segundo o Executivo, a medida tem caráter temporário e busca preservar o abastecimento público enquanto persistir a escassez de chuvas.

O decreto prevê atuação integrada de enfrentamento da situação, entre a Prefeitura de Viçosa e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Dentre as ações, estão a fiscalização para identificar e coibir desperdícios e usos indevidos da água, além da aplicação de medidas administrativas, como notificações e multas, e judiciais, quando necessário.

A gestão municipal ainda chama a atenção da população para colaborar e reduzir impactos no abastecimento. Algumas das recomendações são priorizar usos essenciais, reparar vazamentos em imóveis e redes internas, evitar lavagem de calçadas, fachadas e veículos com água potável, reduzir a irrigação de jardins e adiar enchimentos de piscinas. O reuso da água também é ideal.

Conforme a diretora-presidente do SAAE, Mausarene Guedes, a decisão se trata de uma ação preventiva necessária para garantir o abastecimento de água à população durante o período de estiagem.

"É importante que moradores e empresas colaborem com hábitos de consumo sustentáveis e responsáveis para que Viçosa possa atravessar este momento com o menor impacto possível", destacou ela.