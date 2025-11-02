Corpo com rosto desfigurado e mangueira no pescoço é encontrado em Contagem
Vítima foi encontrada enrolada em uma lona, com respingos de tinta e sangue, em uma rua erma no Bairro Buganvile
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias da morte de um homem, aparentemente de 40 anos, encontrado no meio de uma rua no Bairro Buganvile, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (1º/11). A vítima estava enrolada, com o rosto desfigurado.
De acordo com o boletim de ocorrências, militares que faziam patrulha na região receberam informações de que havia uma pessoa caída na Rua Cravo, próximo à esquina com a Avenida Martira. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo enrolado em uma lona.
No material usado para cobrir a vítima havia respingos de tinta. Os mesmos vestígios foram encontrados em seu corpo, que também apresentava bastante sangue. O homem não portava nenhum documento de identificação.
Além disso, os militares perceberam que o homem tinha o rosto bastante desfigurado e uma mangueira fina enrolada no pescoço. Ao lado da vítima, havia uma pedra também suja de sangue.
Segundo os policiais, a rua possui muitas áreas de mata em ambos os lados e é considerada erma. No entanto, em um imóvel próximo foi identificada a presença de uma câmera de segurança, que poderá auxiliar nas investigações.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia oficial foi deslocada ao local para a coleta de vestígios. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde será submetido a exames de necropsia e identificação. “A PCMG esclarece que apura as circunstâncias, motivação e autoria do crime”.