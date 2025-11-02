Assine
ACIDENTE

Moradora de rua morre atropelada no centro de Belo Horizonte

Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 30 moradores de rua já morreram na capital em 2025 por homicídio ou acidente

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
02/11/2025 12:51

Corpo, ainda sem identificação, foi levado para o IML
Corpo, ainda sem identificação, foi levado para o IML crédito: PCMG

Uma moradora de rua morreu atropelada por uma motocicleta na manhã deste domingo (2/11), na Avenida do Contorno, próximo à rodoviária, no Centro de Belo Horizonte. 

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas segundo o motoqueiro, a mulher saltou à frente de sua moto e ele não teve tempo para parar.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Policiais tentam conseguir imagens de câmeras de segurança para fazer o relato que será encaminhado à Polícia Civil, responsável por investigar o caso.

Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte, com a vítima deste domingo já são 30 as mortes de moradores de rua em 2025, ocorridas por acidente ou homicídio. 

