Moradora de rua morre atropelada no centro de Belo Horizonte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma moradora de rua morreu atropelada por uma motocicleta na manhã deste domingo (2/11), na Avenida do Contorno, próximo à rodoviária, no Centro de Belo Horizonte.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas segundo o motoqueiro, a mulher saltou à frente de sua moto e ele não teve tempo para parar.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Policiais tentam conseguir imagens de câmeras de segurança para fazer o relato que será encaminhado à Polícia Civil, responsável por investigar o caso.

Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte, com a vítima deste domingo já são 30 as mortes de moradores de rua em 2025, ocorridas por acidente ou homicídio.