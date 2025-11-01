Grande BH: motociclista embriagado invade passeio e atropela adolescentes

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 27 anos foi preso por dirigir embriagado e atropelar dois adolescentes no Bairro Chácaras Satélite, em Sarzedo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (31/10). As vítimas estavam em cima do passeio quando foram atingidas.

De acordo com o registro policial, os adolescentes, de 13 e 16 anos, caminhavam pela Rua Eloy Cândido de Melo, quando um motociclista invadiu a calçada.

Aos policiais, o jovem mais velho afirmou que ele e o amigo voltavam para casa e, ao passarem próximo ao número 638, foram surpreendidos pela motocicleta. Ele relatou ainda que o veículo estava em alta velocidade, bateu no meio-fio e os atropelou.

Os adolescentes apresentaram ferimentos leves, como escoriações pelo corpo. Eles foram socorridos por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ficaram internados para observação.

Embriaguez ao volante

O motorista da motocicleta também ficou ferido. Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava sentado no passeio quando os militares chegaram ao local.

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista apresentava falas desconexas, olhos avermelhados e andar cambaleante. Ele afirmou que havia bebido, durante o dia, cerca de seis latões de cerveja.

O homem ainda explicou que, ao passar pela rua do acidente, o descanso de sua motocicleta esbarrou no meio-fio, o que fez com que ele perdesse o controle do veículo. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Por estar ferido, ele foi levado à UPA de Sarzedo, onde foi atendido e, em seguida, teve a prisão em flagrante comunicada.