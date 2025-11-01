Assine
SUSTO

Grande BH: motociclista embriagado invade passeio e atropela adolescentes

Atropelamento ocorreu no Bairro Chácaras Satélite, em Sarzedo; jovens tiveram ferimentos leves e foram socorridos até uma UPA da cidade

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/11/2025 14:51

Viatura PMMG
Motorista confessou à polícia que bebeu seis latões de cerveja antes de pilotar motocicleta crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 27 anos foi preso por dirigir embriagado e atropelar dois adolescentes no Bairro Chácaras Satélite, em Sarzedo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (31/10). As vítimas estavam em cima do passeio quando foram atingidas.

De acordo com o registro policial, os adolescentes, de 13 e 16 anos, caminhavam pela Rua Eloy Cândido de Melo, quando um motociclista invadiu a calçada. 

Aos policiais, o jovem mais velho afirmou que ele e o amigo voltavam para casa e, ao passarem próximo ao número 638, foram surpreendidos pela motocicleta. Ele relatou ainda que o veículo estava em alta velocidade, bateu no meio-fio e os atropelou.

Os adolescentes apresentaram ferimentos leves, como escoriações pelo corpo. Eles foram socorridos por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ficaram internados para observação.

Embriaguez ao volante

O motorista da motocicleta também ficou ferido. Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava sentado no passeio quando os militares chegaram ao local.

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista apresentava falas desconexas, olhos avermelhados e andar cambaleante. Ele afirmou que havia bebido, durante o dia, cerca de seis latões de cerveja.

O homem ainda explicou que, ao passar pela rua do acidente, o descanso de sua motocicleta esbarrou no meio-fio, o que fez com que ele perdesse o controle do veículo. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Por estar ferido, ele foi levado à UPA de Sarzedo, onde foi atendido e, em seguida, teve a prisão em flagrante comunicada.

Tópicos relacionados:

atropelamento grande-bh minas-gerais policia sarzedo

