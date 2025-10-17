Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Jovem morre atropelado no metrô de Belo Horizonte

Maquinista não percebeu o atropelamento; corpo foi encontrado por segurança

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/10/2025 06:44 - atualizado em 17/10/2025 07:16

compartilhe

SIGA
x
Metrô BH altera operação para a Black Friday
Homem morreu atropelado pelo metrô na altura do Bairro Horto, Região Leste da capital mineira crédito: Alexandre GuzansheEMD.A

Um jovem morreu atropelado por um trem do metrô de Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira (16/10), na altura do Bairro Horto, na Região Leste da capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 18h. A maquinista do trem não percebeu o atropelamento, e o corpo da vítima foi localizado por um segurança da área, que imediatamente acionou as autoridades.

Leia Mais

O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital.

Segundo a PM, a vítima não portava documentos. Ela vestia camisa preta e bermuda jeans, aparentando cerca de 25 anos de idade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do atropelamento ainda são desconhecidas. A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte metroviário da capital, foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O posicionamento será incluído em caso de resposta.

Tópicos relacionados:

acidente atropelamento belo-horizonte bh metro minas-gerais transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay