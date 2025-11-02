Assine
HOMICÍDIO

Homem é morto na Grande BH ao visitar o irmão

Polícia busca câmeras de segurança na região para tentar identificar o autor do crime; vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
02/11/2025 12:15

Carros das polícias Civil e Militar
Policiais tentam descobrir câmeras de filmagem para tentar identificar assassino crédito: PCMG/Divulgação

As polícias Civil e Militar tentam localizar câmeras de segurança em residências da Rua Estêvão da Rocha, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para descobrir o autor do assassinato de um homem. A vítima, conhecida por “Basão”, foi morta a tiros, na noite desse sábado (1/11).

De acordo com a polícia, "Basão" morava em Belo Horizonte e tinha ido a Santa Luzia, onde reside seu irmão. Segundo testemunhas, ele teria chegado ao local, próximo a um campo de futebol, em uma motocicleta Honda Bross, de cor vermelha.

No momento em que foi morto, ele conversava com outras duas pessoas. Um homem, trajando blusa branca se aproximou com uma arma na mão e disparou diversas vezes contra a “Basão”. Segundo os  peritos da Polícia Civil,  ele levou 14 tiros.

O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia. Lá, os investigadores levantaram a ficha da vítima e descobriram que ele tem diversas passagens por crimes, sendo a última, em janeiro deste ano, por tráfico de drogas.

A primeira suspeita dos policiais es é que o crime tenha sido cometido por um acerto do tráfico de drogas, mas trabalham, também, com a hipótese de vingança.

