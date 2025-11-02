Homem é morto na Grande BH ao visitar o irmão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar tentam localizar câmeras de segurança em residências da Rua Estêvão da Rocha, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para descobrir o autor do assassinato de um homem. A vítima, conhecida por “Basão”, foi morta a tiros, na noite desse sábado (1/11).

De acordo com a polícia, "Basão" morava em Belo Horizonte e tinha ido a Santa Luzia, onde reside seu irmão. Segundo testemunhas, ele teria chegado ao local, próximo a um campo de futebol, em uma motocicleta Honda Bross, de cor vermelha.

No momento em que foi morto, ele conversava com outras duas pessoas. Um homem, trajando blusa branca se aproximou com uma arma na mão e disparou diversas vezes contra a “Basão”. Segundo os peritos da Polícia Civil, ele levou 14 tiros.

O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia. Lá, os investigadores levantaram a ficha da vítima e descobriram que ele tem diversas passagens por crimes, sendo a última, em janeiro deste ano, por tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A primeira suspeita dos policiais es é que o crime tenha sido cometido por um acerto do tráfico de drogas, mas trabalham, também, com a hipótese de vingança.