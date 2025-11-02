Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é agredida com pedradas e pauladas em prédio abandonado de BH

Vítima de 30 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/11/2025 18:47

compartilhe

SIGA
x
Mãe e filho seguem internados no Hospital Risoleta Neves
Moradora em situação de rua foi agredida a pedradas e pauladas em Belo Horizonte crédito: Redes sociais

Uma mulher de 30 anos foi brutalmente agredida com pedradas e pauladas pelo companheiro na manhã deste domingo (2/11), em um prédio abandonado no Bairro Santa Rita de Cássia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada depois de chegarem denúncias de que uma mulher havia sido agredida com pedras e paus dentro do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao chão, com múltiplos ferimentos na cabeça, rosto e braços, coberta de sangue.

Leia Mais

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves. Ela estava quase inconsciente, o que impossibilitou a coleta do depoimento no momento do atendimento.

Populares relataram à PM que a vítima, moradora de rua, costumava ser vista na região acompanhada de um homem branco, de estatura média, cabelo preto estilo surfista e várias correntes no pescoço. O casal estaria vivendo há cerca de dois meses no prédio abandonado onde ocorreu o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos. As investigações continuam para identificar e localizar o autor das agressões, que fugiu depois do crime.

Tópicos relacionados:

bh feminicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay