Mulher é agredida com pedradas e pauladas em prédio abandonado de BH

Uma mulher de 30 anos foi brutalmente agredida com pedradas e pauladas pelo companheiro na manhã deste domingo (2/11), em um prédio abandonado no Bairro Santa Rita de Cássia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada depois de chegarem denúncias de que uma mulher havia sido agredida com pedras e paus dentro do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao chão, com múltiplos ferimentos na cabeça, rosto e braços, coberta de sangue.

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves. Ela estava quase inconsciente, o que impossibilitou a coleta do depoimento no momento do atendimento.

Populares relataram à PM que a vítima, moradora de rua, costumava ser vista na região acompanhada de um homem branco, de estatura média, cabelo preto estilo surfista e várias correntes no pescoço. O casal estaria vivendo há cerca de dois meses no prédio abandonado onde ocorreu o crime.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos. As investigações continuam para identificar e localizar o autor das agressões, que fugiu depois do crime.