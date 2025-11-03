Chuvas em Minas: 180 cidades estão em alerta para tempestade até terça (4)
Instituto de meteorologia alerta para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão
compartilheSIGA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3/11), alertas de perigo potencial para tempestade e chuvas intensas durante as próximas 24 horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em Minas Gerais, 180 cidades podem ter tempestades, enquanto 504, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de chuva intensa, e outras 697, de perigo potencial para chuvas intensas.
Os avisos meteorológicos valem até as 10h desta terça-feira (4/11) e cobrem municípios de todas as regiões mineiras.
A única área que fica fora dos alertas é o extremo Nordeste do estado. Em situações de emergência, a orientação é procurar a Defesa Civil, pelo número 199, ou o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.
Alerta de tempestade
O alerta de tempestade é válido para as regiões mineiras do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste e Campo das Vertentes. As cidades podem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h, com a máxima de 50 mm por dia, que podem ser acompanhadas por queda de granizo.
Os ventos podem chegar à faixa de 60 km/h, e há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Leia Mais
Em caso de rajadas e vento, a instrução do Instituto é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e de placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado que a população evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
Confira as 180 cidades em risco potencial para tempestades:
-
Água Comprida
-
Aiuruoca
-
Alagoa
-
Albertina
-
Alfenas
-
Alpinópolis
-
Alterosa
-
Andradas
-
Araxá
-
Arceburgo
-
Areado
-
Baependi
-
Bandeira do Sul
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bom Jesus da Penha
-
Bom Repouso
-
Borda da Mata
-
Botelhos
-
Brazópolis
-
Bueno Brandão
-
Cabo Verde
-
Cachoeira de Minas
-
Caldas
-
Camanducaia
-
Cambuí
-
Cambuquira
-
Campanha
-
Campestre
-
Campina Verde
-
Campo do Meio
-
Campo Florido
-
Campos Gerais
-
Canápolis
-
Capetinga
-
Capinópolis
-
Capitólio
-
Careaçu
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo de Minas
-
Carmo do Rio Claro
-
Carneirinho
-
Carvalhópolis
-
Carvalhos
-
Cássia
-
Caxambu
-
Claraval
-
Comendador Gomes
-
Conceição da Aparecida
-
Conceição das Alagoas
-
Conceição das Pedras
-
Conceição do Rio Verde
-
Conceição dos Ouros
-
Congonhal
-
Conquista
-
Consolação
-
Coqueiral
-
Cordislândia
-
Córrego do Bom Jesus
-
Cristais
-
Cristina
-
Cruzília
-
Delfim Moreira
-
Delfinópolis
-
Delta
-
Divisa Nova
-
Dom Viçoso
-
Elói Mendes
-
Espírito Santo do Dourado
-
Estiva
-
Extrema
-
Fama
-
Formiga
-
Fortaleza de Minas
-
Fronteira
-
Frutal
-
Gonçalves
-
Guapé
-
Guaranésia
-
Guaxupé
-
Gurinhatã
-
Heliodora
-
Ibiraci
-
Ibitiúra de Minas
-
Ilicínea
-
Inconfidentes
-
Ipiaçu
-
Ipuiúna
-
Itajubá
-
Itamogi
-
Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapagipe
-
Itapeva
-
Itaú de Minas
-
Ituiutaba
-
Iturama
-
Jacuí
-
Jacutinga
-
Jesuânia
-
Juruaia
-
Lambari
-
Liberdade
-
Limeira do Oeste
-
Luminárias
-
Machado
-
Maria da Fé
-
Marmelópolis
-
Monsenhor Paulo
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Belo
-
Monte Santo de Minas
-
Monte Sião
-
Munhoz
-
Muzambinho
-
Natércia
-
Nepomuceno
-
Nova Ponte
-
Nova Resende
-
Olímpio Noronha
-
Ouro Fino
-
Paraguaçu
-
Paraisópolis
-
Passa Quatro
-
Passa Vinte
-
Passos
-
Pedralva
-
Perdizes
-
Pimenta
-
Pirajuba
-
Piranguçu
-
Piranguinho
-
Piumhi
-
Planura
-
Poço Fundo
-
Poços de Caldas
-
Pouso Alegre
-
Pouso Alto
-
Prata
-
Pratápolis
-
Sacramento
-
Santana da Vargem
-
Santa Rita de Caldas
-
Santa Rita do Sapucaí
-
Santa Vitória
-
São Bento Abade
-
São Francisco de Sales
-
São Gonçalo do Sapucaí
-
São João Batista do Glória
-
São João da Mata
-
São José da Barra
-
São José do Alegre
-
São Lourenço
-
São Pedro da União
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião da Bela Vista
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
-
São Tomás de Aquino
-
Sapucaí-Mirim
-
Senador Amaral
-
Senador José Bento
-
Serrania
-
Silvianópolis
-
Soledade de Minas
-
Tapira
-
Tocos do Moji
-
Toledo
-
Três Corações
-
Três Pontas
-
Turvolândia
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
União de Minas
-
Vargem Bonita
-
Varginha
-
Veríssimo
-
Virgínia
-
Wenceslau Braz
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Chuva intensa
O alerta inclui 504 municípios mineiros em alerta de “perigo” para chuva intensa, abrangendo as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Noroeste, Norte, Oeste e Vale do Mucuri.
As chuvas podem chegar a 100 mm/dia, com ventos até 100 km/h. As cidades incluídas no alerta têm risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira as 504 cidades em perigo para chuva intensa:
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Abre Campo
-
Acaiaca
-
Açucena
-
Água Boa
-
Aimorés
-
Além Paraíba
-
Alfredo Vasconcelos
-
Alpercata
-
Alto Caparaó
-
Alto Jequitibá
-
Alto Rio Doce
-
Alvarenga
-
Alvinópolis
-
Alvorada de Minas
-
Amparo do Serra
-
Angelândia
-
Antônio Carlos
-
Antônio Dias
-
Antônio Prado de Minas
-
Araçaí
-
Aracitaba
-
Araponga
-
Arapuá
-
Araújos
-
Argirita
-
Aricanduva
-
Arinos
-
Astolfo Dutra
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Barão de Cocais
-
Barão de Monte Alto
-
Barbacena
-
Barra Longa
-
Barroso
-
Bela Vista de Minas
-
Belo Horizonte
-
Belo Oriente
-
Belo Vale
-
Betim
-
Bicas
-
Biquinhas
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jesus do Amparo
-
Bom Jesus do Galho
-
Bonfim
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Botumirim
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Brás Pires
-
Braúnas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Bugre
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira da Prata
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Caiana
-
Cajuri
-
Campanário
-
Campo Azul
-
Canaã
-
Cantagalo
-
Caparaó
-
Capela Nova
-
Capelinha
-
Capim Branco
-
Capitão Andrade
-
Capitão Enéas
-
Caputira
-
Caranaíba
-
Carandaí
-
Carangola
-
Caratinga
-
Carbonita
-
Carmésia
-
Carmo da Mata
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Carmópolis de Minas
-
Casa Grande
-
Cataguases
-
Catas Altas
-
Catas Altas da Noruega
-
Cedro do Abaeté
-
Central de Minas
-
Chácara
-
Chalé
-
Chapada Gaúcha
-
Chiador
-
Cipotânea
-
Claro dos Poções
-
Cláudio
-
Coimbra
-
Coluna
-
Conceição de Ipanema
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Cônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas
-
Congonhas do Norte
-
Conselheiro Lafaiete
-
Conselheiro Pena
-
Contagem
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coroaci
-
Coromandel
-
Coronel Fabriciano
-
Coronel Pacheco
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego Novo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Cristiano Otoni
-
Crucilândia
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Cuparaque
-
Curvelo
-
Datas
-
Descoberto
-
Desterro de Entre Rios
-
Desterro do Melo
-
Diamantina
-
Diogo de Vasconcelos
-
Dionísio
-
Divinésia
-
Divino
-
Divino das Laranjeiras
-
Divinolândia de Minas
-
Divinópolis
-
Dom Bosco
-
Dom Cavati
-
Dom Joaquim
-
Dom Silvério
-
Dona Eusébia
-
Dores de Campos
-
Dores de Guanhães
-
Dores do Indaiá
-
Dores do Turvo
-
Douradoquara
-
Durandé
-
Engenheiro Caldas
-
Engenheiro Navarro
-
Entre Folhas
-
Entre Rios de Minas
-
Ervália
-
Esmeraldas
-
Espera Feliz
-
Estrela Dalva
-
Estrela do Indaiá
-
Eugenópolis
-
Ewbank da Câmara
-
Faria Lemos
-
Felício dos Santos
-
Felixlândia
-
Fernandes Tourinho
-
Ferros
-
Fervedouro
-
Florestal
-
Formoso
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Dumont
-
Franciscópolis
-
Francisco Sá
-
Frei Inocêncio
-
Frei Lagonegro
-
Funilândia
-
Galiléia
-
Glaucilândia
-
Goiabeira
-
Goianá
-
Gonzaga
-
Gouveia
-
Governador Valadares
-
Grão Mogol
-
Guanhães
-
Guaraciaba
-
Guaraciama
-
Guarani
-
Guarará
-
Guarda-Mor
-
Guidoval
-
Guimarânia
-
Guiricema
-
Iapu
-
Ibertioga
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Ibirité
-
Icaraí de Minas
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Imbé de Minas
-
Inhapim
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipaba
-
Ipanema
-
Ipatinga
-
Itabira
-
Itabirito
-
Itacambira
-
Itaguara
-
Itamarandiba
-
Itamarati de Minas
-
Itambacuri
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itanhomi
-
Itapecerica
-
Itatiaiuçu
-
Itaúna
-
Itaverava
-
Itueta
-
Jaboticatubas
-
Jaguaraçu
-
Jampruca
-
Januária
-
Japonvar
-
Jeceaba
-
Jequeri
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
Joanésia
-
João Monlevade
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
José Raydan
-
Juatuba
-
Juiz de Fora
-
Juramento
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Dourada
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lajinha
-
Lamim
-
Laranjal
-
Lassance
-
Leandro Ferreira
-
Leme do Prado
-
Leopoldina
-
Lontra
-
Luisburgo
-
Luislândia
-
Luz
-
Malacacheta
-
Manhuaçu
-
Manhumirim
-
Maravilhas
-
Mar de Espanha
-
Mariana
-
Marilac
-
Mário Campos
-
Maripá de Minas
-
Marliéria
-
Martinho Campos
-
Martins Soares
-
Materlândia
-
Mateus Leme
-
Mathias Lobato
-
Matias Barbosa
-
Matipó
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Mendes Pimentel
-
Mercês
-
Mesquita
-
Minas Novas
-
Mirabela
-
Miradouro
-
Miraí
-
Moeda
-
Moema
-
Monjolos
-
Monte Carmelo
-
Montes Claros
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Muriaé
-
Mutum
-
Nacip Raydan
-
Naque
-
Natalândia
-
Nova Era
-
Nova Lima
-
Nova Módica
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Olhos-d'Água
-
Oliveira
-
Oliveira Fortes
-
Onça de Pitangui
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Branco
-
Ouro Preto
-
Paineiras
-
Paiva
-
Palma
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraopeba
-
Passabém
-
Passa Tempo
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Patrocínio do Muriaé
-
Paula Cândido
-
Paulistas
-
Peçanha
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra do Indaiá
-
Pedra Dourada
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedro Leopoldo
-
Pequeri
-
Pequi
-
Perdigão
-
Periquito
-
Pescador
-
Piau
-
Piedade de Caratinga
-
Piedade de Ponte Nova
-
Piedade dos Gerais
-
Pingo d'Água
-
Pintópolis
-
Piracema
-
Piranga
-
Pirapetinga
-
Pirapora
-
Piraúba
-
Pitangui
-
Pocrane
-
Pompéu
-
Ponte Nova
-
Ponto Chique
-
Porto Firme
-
Prados
-
Presidente Bernardes
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Queluzito
-
Raposos
-
Raul Soares
-
Recreio
-
Reduto
-
Resende Costa
-
Resplendor
-
Ressaquinha
-
Riachinho
-
Ribeirão das Neves
-
Rio Acima
-
Rio Casca
-
Rio Doce
-
Rio Espera
-
Rio Manso
-
Rio Novo
-
Rio Paranaíba
-
Rio Piracicaba
-
Rio Pomba
-
Rio Vermelho
-
Ritápolis
-
Rochedo de Minas
-
Rodeiro
-
Rosário da Limeira
-
Sabará
-
Sabinópolis
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Leste
-
Santa Bárbara do Tugúrio
-
Santa Cruz do Escalvado
-
Santa Efigênia de Minas
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Luzia
-
Santa Margarida
-
Santa Maria de Itabira
-
Santa Maria do Suaçuí
-
Santana de Cataguases
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Deserto
-
Santana do Manhuaçu
-
Santana do Paraíso
-
Santana do Riacho
-
Santana dos Montes
-
Santa Rita de Minas
-
Santa Rita do Itueto
-
Santa Rosa da Serra
-
Santo Antônio do Aventureiro
-
Santo Antônio do Grama
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Antônio do Rio Abaixo
-
Santo Hipólito
-
Santos Dumont
-
São Brás do Suaçuí
-
São Domingos das Dores
-
São Domingos do Prata
-
São Félix de Minas
-
São Francisco
-
São Francisco do Glória
-
São Geraldo
-
São Geraldo da Piedade
-
São Geraldo do Baixio
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Abaixo
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gotardo
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João do Manhuaçu
-
São João do Manteninha
-
São João do Oriente
-
São João do Pacuí
-
São João Evangelista
-
São João Nepomuceno
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Lapa
-
São José da Safira
-
São José da Varginha
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
-
São Pedro do Suaçuí
-
São Romão
-
São Sebastião da Vargem Alegre
-
São Sebastião do Anta
-
São Sebastião do Maranhão
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Rio Preto
-
São Tiago
-
Sardoá
-
Sarzedo
-
Sem-Peixe
-
Senador Cortes
-
Senador Firmino
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora do Porto
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra do Salitre
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Silveirânia
-
Simonésia
-
Sobrália
-
Tabuleiro
-
Taparuba
-
Taquaraçu de Minas
-
Tarumirim
-
Teixeiras
-
Timóteo
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Tocantins
-
Tombos
-
Três Marias
-
Tumiritinga
-
Turmalina
-
Ubá
-
Ubaí
-
Ubaporanga
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucânia
-
Urucuia
-
Vargem Alegre
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Vazante
-
Veredinha
-
Vermelho Novo
-
Vespasiano
-
Viçosa
-
Vieiras
-
Virginópolis
-
Virgolândia
-
Visconde do Rio Branco
-
Volta Grande
Chuva intensa
Por fim, o Inmet incluiu 697 municípios em uma lista de perigo potencial para chuvas intensas, nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Jequitinhonha. Ao todo, 1.541 cidades brasileiras podem ter as mesmas condições de chuva até a manhã de terça.
Nesta ocasião, as chuvas podem chegar a 50 mm/dia, com ventos até 60 km/h. As cidades incluídas no alerta têm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira os 697 municípios em perigo potencial para chuva intensa:
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Abre Campo
-
Acaiaca
-
Açucena
-
Água Boa
-
Aguanil
-
Águas Formosas
-
Águas Vermelhas
-
Aimorés
-
Aiuruoca
-
Além Paraíba
-
Alfredo Vasconcelos
-
Almenara
-
Alpercata
-
Alto Caparaó
-
Alto Jequitibá
-
Alto Rio Doce
-
Alvarenga
-
Alvinópolis
-
Alvorada de Minas
-
Amparo do Serra
-
Andrelândia
-
Angelândia
-
Antônio Carlos
-
Antônio Dias
-
Antônio Prado de Minas
-
Araçaí
-
Aracitaba
-
Araçuaí
-
Araguari
-
Arantina
-
Araponga
-
Araporã
-
Arapuá
-
Araújos
-
Araxá
-
Arcos
-
Argirita
-
Aricanduva
-
Arinos
-
Astolfo Dutra
-
Ataléia
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Bambuí
-
Barão de Cocais
-
Barão de Monte Alto
-
Barbacena
-
Barra Longa
-
Barroso
-
Bela Vista de Minas
-
Belmiro Braga
-
Belo Horizonte
-
Belo Oriente
-
Belo Vale
-
Berilo
-
Berizal
-
Bertópolis
-
Betim
-
Bias Fortes
-
Bicas
-
Biquinhas
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jardim de Minas
-
Bom Jesus do Amparo
-
Bom Jesus do Galho
-
Bom Sucesso
-
Bonfim
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Botumirim
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Brás Pires
-
Braúnas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Bugre
-
Buritis
-
Buritizeiro
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira da Prata
-
Cachoeira de Pajeú
-
Cachoeira Dourada
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Caiana
-
Cajuri
-
Camacho
-
Campanário
-
Campo Azul
-
Campo Belo
-
Campos Altos
-
Canaã
-
Canápolis
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Cantagalo
-
Caparaó
-
Capela Nova
-
Capelinha
-
Capim Branco
-
Capinópolis
-
Capitão Andrade
-
Capitão Enéas
-
Caputira
-
Caraí
-
Caranaíba
-
Carandaí
-
Carangola
-
Caratinga
-
Carbonita
-
Carlos Chagas
-
Carmésia
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo da Mata
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Carmópolis de Minas
-
Carrancas
-
Carvalhos
-
Casa Grande
-
Cascalho Rico
-
Cataguases
-
Catas Altas
-
Catas Altas da Noruega
-
Catuji
-
Catuti
-
Cedro do Abaeté
-
Central de Minas
-
Centralina
-
Chácara
-
Chalé
-
Chapada do Norte
-
Chapada Gaúcha
-
Chiador
-
Cipotânea
-
Claro dos Poções
-
Cláudio
-
Coimbra
-
Coluna
-
Comercinho
-
Conceição da Barra de Minas
-
Conceição de Ipanema
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Cônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas
-
Congonhas do Norte
-
Conselheiro Lafaiete
-
Conselheiro Pena
-
Contagem
-
Coqueiral
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coroaci
-
Coromandel
-
Coronel Fabriciano
-
Coronel Murta
-
Coronel Pacheco
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego Danta
-
Córrego Fundo
-
Córrego Novo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Crisólita
-
Cristais
-
Cristália
-
Cristiano Otoni
-
Crucilândia
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Cruzília
-
Cuparaque
-
Curral de Dentro
-
Curvelo
-
Datas
-
Descoberto
-
Desterro de Entre Rios
-
Desterro do Melo
-
Diamantina
-
Diogo de Vasconcelos
-
Dionísio
-
Divinésia
-
Divino
-
Divino das Laranjeiras
-
Divinolândia de Minas
-
Divinópolis
-
Divisa Alegre
-
Divisópolis
-
Dom Bosco
-
Dom Cavati
-
Dom Joaquim
-
Dom Silvério
-
Dona Eusébia
-
Dores de Campos
-
Dores de Guanhães
-
Dores do Indaiá
-
Dores do Turvo
-
Doresópolis
-
Douradoquara
-
Durandé
-
Engenheiro Caldas
-
Engenheiro Navarro
-
Entre Folhas
-
Entre Rios de Minas
-
Ervália
-
Esmeraldas
-
Espera Feliz
-
Espinosa
-
Estrela Dalva
-
Estrela do Indaiá
-
Estrela do Sul
-
Eugenópolis
-
Ewbank da Câmara
-
Faria Lemos
-
Felício dos Santos
-
Felisburgo
-
Felixlândia
-
Fernandes Tourinho
-
Ferros
-
Fervedouro
-
Florestal
-
Formiga
-
Formoso
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Badaró
-
Francisco Dumont
-
Franciscópolis
-
Francisco Sá
-
Frei Gaspar
-
Frei Inocêncio
-
Frei Lagonegro
-
Fronteira dos Vales
-
Fruta de Leite
-
Funilândia
-
Galiléia
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Goiabeira
-
Goianá
-
Gonzaga
-
Gouveia
-
Governador Valadares
-
Grão Mogol
-
Grupiara
-
Guanhães
-
Guapé
-
Guaraciaba
-
Guaraciama
-
Guarani
-
Guarará
-
Guarda-Mor
-
Guidoval
-
Guimarânia
-
Guiricema
-
Iapu
-
Ibertioga
-
Ibiá
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Ibirité
-
Ibituruna
-
Icaraí de Minas
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
-
Imbé de Minas
-
Indaiabira
-
Indianópolis
-
Ingaí
-
Inhapim
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipaba
-
Ipanema
-
Ipatinga
-
Iraí de Minas
-
Itabira
-
Itabirinha
-
Itabirito
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itaguara
-
Itaipé
-
Itamarandiba
-
Itamarati de Minas
-
Itambacuri
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itanhomi
-
Itaobim
-
Itapecerica
-
Itatiaiuçu
-
Itaúna
-
Itaverava
-
Itinga
-
Itueta
-
Ituiutaba
-
Itumirim
-
Itutinga
-
Jaboticatubas
-
Jaguaraçu
-
Jaíba
-
Jampruca
-
Janaúba
-
Januária
-
Japaraíba
-
Japonvar
-
Jeceaba
-
Jenipapo de Minas
-
Jequeri
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
Jequitinhonha
-
Joaíma
-
Joanésia
-
João Monlevade
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
José Gonçalves de Minas
-
Josenópolis
-
José Raydan
-
Juatuba
-
Juiz de Fora
-
Juramento
-
Juvenília
-
Ladainha
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Dourada
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lajinha
-
Lamim
-
Laranjal
-
Lassance
-
Lavras
-
Leandro Ferreira
-
Leme do Prado
-
Leopoldina
-
Liberdade
-
Lima Duarte
-
Lontra
-
Luisburgo
-
Luislândia
-
Luminárias
-
Luz
-
Machacalis
-
Madre de Deus de Minas
-
Malacacheta
-
Mamonas
-
Manga
-
Manhuaçu
-
Manhumirim
-
Mantena
-
Maravilhas
-
Mar de Espanha
-
Mariana
-
Marilac
-
Mário Campos
-
Maripá de Minas
-
Marliéria
-
Martinho Campos
-
Martins Soares
-
Materlândia
-
Mateus Leme
-
Mathias Lobato
-
Matias Barbosa
-
Matias Cardoso
-
Matipó
-
Mato Verde
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medeiros
-
Medina
-
Mendes Pimentel
-
Mercês
-
Mesquita
-
Minas Novas
-
Minduri
-
Mirabela
-
Miradouro
-
Miraí
-
Miravânia
-
Moeda
-
Moema
-
Monjolos
-
Montalvânia
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Azul
-
Monte Carmelo
-
Monte Formoso
-
Montes Claros
-
Montezuma
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Muriaé
-
Mutum
-
Nacip Raydan
-
Nanuque
-
Naque
-
Natalândia
-
Nazareno
-
Nepomuceno
-
Ninheira
-
Nova Belém
-
Nova Era
-
Nova Lima
-
Nova Módica
-
Nova Ponte
-
Nova Porteirinha
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Novo Cruzeiro
-
Novo Oriente de Minas
-
Novorizonte
-
Olaria
-
Olhos-d'Água
-
Oliveira
-
Oliveira Fortes
-
Onça de Pitangui
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Branco
-
Ouro Preto
-
Ouro Verde de Minas
-
Padre Carvalho
-
Padre Paraíso
-
Paineiras
-
Pains
-
Pai Pedro
-
Paiva
-
Palma
-
Palmópolis
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraopeba
-
Passabém
-
Passa Tempo
-
Passa Vinte
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Patrocínio do Muriaé
-
Paula Cândido
-
Paulistas
-
Pavão
-
Peçanha
-
Pedra Azul
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra do Indaiá
-
Pedra Dourada
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedrinópolis
-
Pedro Leopoldo
-
Pedro Teixeira
-
Pequeri
-
Pequi
-
Perdigão
-
Perdizes
-
Perdões
-
Periquito
-
Pescador
-
Piau
-
Piedade de Caratinga
-
Piedade de Ponte Nova
-
Piedade do Rio Grande
-
Piedade dos Gerais
-
Pimenta
-
Pingo d'Água
-
Pintópolis
-
Piracema
-
Piranga
-
Pirapetinga
-
Pirapora
-
Piraúba
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Pocrane
-
Pompéu
-
Ponte Nova
-
Ponto Chique
-
Ponto dos Volantes
-
Porteirinha
-
Porto Firme
-
Poté
-
Prados
-
Pratinha
-
Presidente Bernardes
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Queluzito
-
Raposos
-
Raul Soares
-
Recreio
-
Reduto
-
Resende Costa
-
Resplendor
-
Ressaquinha
-
Riachinho
-
Riacho dos Machados
-
Ribeirão das Neves
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Acima
-
Rio Casca
-
Rio Doce
-
Rio do Prado
-
Rio Espera
-
Rio Manso
-
Rio Novo
-
Rio Paranaíba
-
Rio Pardo de Minas
-
Rio Piracicaba
-
Rio Pomba
-
Rio Preto
-
Rio Vermelho
-
Ritápolis
-
Rochedo de Minas
-
Rodeiro
-
Romaria
-
Rosário da Limeira
-
Rubelita
-
Rubim
-
Sabará
-
Sabinópolis
-
Sacramento
-
Salinas
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Leste
-
Santa Bárbara do Monte Verde
-
Santa Bárbara do Tugúrio
-
Santa Cruz de Minas
-
Santa Cruz de Salinas
-
Santa Cruz do Escalvado
-
Santa Efigênia de Minas
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Helena de Minas
-
Santa Juliana
-
Santa Luzia
-
Santa Margarida
-
Santa Maria de Itabira
-
Santa Maria do Suaçuí
-
Santana de Cataguases
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Deserto
-
Santana do Garambéu
-
Santana do Jacaré
-
Santana do Manhuaçu
-
Santana do Paraíso
-
Santana do Riacho
-
Santana dos Montes
-
Santa Rita de Ibitipoca
-
Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita de Minas
-
Santa Rita do Itueto
-
Santa Rosa da Serra
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Aventureiro
-
Santo Antônio do Grama
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Jacinto
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Antônio do Retiro
-
Santo Antônio do Rio Abaixo
-
Santo Hipólito
-
Santos Dumont
-
São Brás do Suaçuí
-
São Domingos das Dores
-
São Domingos do Prata
-
São Félix de Minas
-
São Francisco
-
São Francisco de Paula
-
São Francisco do Glória
-
São Geraldo
-
São Geraldo da Piedade
-
São Geraldo do Baixio
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Abaixo
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gotardo
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João del Rei
-
São João do Manhuaçu
-
São João do Manteninha
-
São João do Oriente
-
São João do Pacuí
-
São João do Paraíso
-
São João Evangelista
-
São João Nepomuceno
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Lapa
-
São José da Safira
-
São José da Varginha
-
São José do Divino
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
-
São Pedro do Suaçuí
-
São Romão
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião da Vargem Alegre
-
São Sebastião do Anta
-
São Sebastião do Maranhão
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Rio Preto
-
São Thomé das Letras
-
São Tiago
-
São Vicente de Minas
-
Sardoá
-
Sarzedo
-
Sem-Peixe
-
Senador Cortes
-
Senador Firmino
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora do Porto
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
-
Seritinga
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra dos Aimorés
-
Serra do Salitre
-
Serranópolis de Minas
-
Serranos
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Setubinha
-
Silveirânia
-
Simão Pereira
-
Simonésia
-
Sobrália
-
Tabuleiro
-
Taiobeiras
-
Taparuba
-
Tapira
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Tarumirim
-
Teixeiras
-
Teófilo Otoni
-
Timóteo
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Tocantins
-
Tombos
-
Três Marias
-
Tumiritinga
-
Tupaciguara
-
Turmalina
-
Ubá
-
Ubaí
-
Ubaporanga
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
Umburatiba
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucânia
-
Urucuia
-
Vargem Alegre
-
Vargem Bonita
-
Vargem Grande do Rio Pardo
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Varzelândia
-
Vazante
-
Verdelândia
-
Veredinha
-
Vermelho Novo
-
Vespasiano
-
Viçosa
-
Vieiras
-
Virgem da Lapa
-
Virginópolis
-
Virgolândia
-
Visconde do Rio Branco
-
Volta Grande