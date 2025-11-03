Assine
ATENÇÃO

Chuvas em Minas: 180 cidades estão em alerta para tempestade até terça (4)

Instituto de meteorologia alerta para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/11/2025 13:53 - atualizado em 03/11/2025 13:59

Mais de 100 cidades mineiras estão em risco de tempestade até a manhã de terça-feira (4). Na foto, Belo Horizonte durante tempestade
Mais de 100 cidades mineiras estão em risco de tempestade até a manhã de terça-feira (4). Na foto, Belo Horizonte durante tempestade crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3/11), alertas de perigo potencial para tempestade e chuvas intensas durante as próximas 24 horas.

Em Minas Gerais, 180 cidades podem ter tempestades, enquanto 504, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de chuva intensa, e outras 697, de perigo potencial para chuvas intensas. 

Os avisos meteorológicos valem até as 10h desta terça-feira (4/11) e cobrem municípios de todas as regiões mineiras.

A única área que fica fora dos alertas é o extremo Nordeste do estadoEm situações de emergência, a orientação é procurar a Defesa Civil, pelo número 199, ou o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Alerta de tempestade

O alerta de tempestade é válido para as regiões mineiras do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste e Campo das Vertentes. As cidades podem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h, com a máxima de 50 mm por dia, que podem ser acompanhadas por queda de granizo.

Os ventos podem chegar à faixa de 60 km/h, e há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. 

Em caso de rajadas e vento, a instrução do Instituto é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e de placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado que a população evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Confira as 180 cidades em risco potencial para tempestades:

  1. Água Comprida

  2. Aiuruoca

  3. Alagoa

  4. Albertina

  5. Alfenas

  6. Alpinópolis

  7. Alterosa

  8. Andradas

  9. Araxá

  10. Arceburgo

  11. Areado

  12. Baependi

  13. Bandeira do Sul

  14. Boa Esperança

  15. Bocaina de Minas

  16. Bom Jesus da Penha

  17. Bom Repouso

  18. Borda da Mata

  19. Botelhos

  20. Brazópolis

  21. Bueno Brandão

  22. Cabo Verde

  23. Cachoeira de Minas

  24. Caldas

  25. Camanducaia

  26. Cambuí

  27. Cambuquira

  28. Campanha

  29. Campestre

  30. Campina Verde

  31. Campo do Meio

  32. Campo Florido

  33. Campos Gerais

  34. Canápolis

  35. Capetinga

  36. Capinópolis

  37. Capitólio

  38. Careaçu

  39. Carmo da Cachoeira

  40. Carmo de Minas

  41. Carmo do Rio Claro

  42. Carneirinho

  43. Carvalhópolis

  44. Carvalhos

  45. Cássia

  46. Caxambu

  47. Claraval

  48. Comendador Gomes

  49. Conceição da Aparecida

  50. Conceição das Alagoas

  51. Conceição das Pedras

  52. Conceição do Rio Verde

  53. Conceição dos Ouros

  54. Congonhal

  55. Conquista

  56. Consolação

  57. Coqueiral

  58. Cordislândia

  59. Córrego do Bom Jesus

  60. Cristais

  61. Cristina

  62. Cruzília

  63. Delfim Moreira

  64. Delfinópolis

  65. Delta

  66. Divisa Nova

  67. Dom Viçoso

  68. Elói Mendes

  69. Espírito Santo do Dourado

  70. Estiva

  71. Extrema

  72. Fama

  73. Formiga

  74. Fortaleza de Minas

  75. Fronteira

  76. Frutal

  77. Gonçalves

  78. Guapé

  79. Guaranésia

  80. Guaxupé

  81. Gurinhatã

  82. Heliodora

  83. Ibiraci

  84. Ibitiúra de Minas

  85. Ilicínea

  86. Inconfidentes

  87. Ipiaçu

  88. Ipuiúna

  89. Itajubá

  90. Itamogi

  91. Itamonte

  92. Itanhandu

  93. Itapagipe

  94. Itapeva

  95. Itaú de Minas

  96. Ituiutaba

  97. Iturama

  98. Jacuí

  99. Jacutinga

  100. Jesuânia

  101. Juruaia

  102. Lambari

  103. Liberdade

  104. Limeira do Oeste

  105. Luminárias

  106. Machado

  107. Maria da Fé

  108. Marmelópolis

  109. Monsenhor Paulo

  110. Monte Alegre de Minas

  111. Monte Belo

  112. Monte Santo de Minas

  113. Monte Sião

  114. Munhoz

  115. Muzambinho

  116. Natércia

  117. Nepomuceno

  118. Nova Ponte

  119. Nova Resende

  120. Olímpio Noronha

  121. Ouro Fino

  122. Paraguaçu

  123. Paraisópolis

  124. Passa Quatro

  125. Passa Vinte

  126. Passos

  127. Pedralva

  128. Perdizes

  129. Pimenta

  130. Pirajuba

  131. Piranguçu

  132. Piranguinho

  133. Piumhi

  134. Planura

  135. Poço Fundo

  136. Poços de Caldas

  137. Pouso Alegre

  138. Pouso Alto

  139. Prata

  140. Pratápolis

  141. Sacramento

  142. Santana da Vargem

  143. Santa Rita de Caldas

  144. Santa Rita do Sapucaí

  145. Santa Vitória

  146. São Bento Abade

  147. São Francisco de Sales

  148. São Gonçalo do Sapucaí

  149. São João Batista do Glória

  150. São João da Mata

  151. São José da Barra

  152. São José do Alegre

  153. São Lourenço

  154. São Pedro da União

  155. São Roque de Minas

  156. São Sebastião da Bela Vista

  157. São Sebastião do Paraíso

  158. São Sebastião do Rio Verde

  159. São Thomé das Letras

  160. São Tomás de Aquino

  161. Sapucaí-Mirim

  162. Senador Amaral

  163. Senador José Bento

  164. Serrania

  165. Silvianópolis

  166. Soledade de Minas

  167. Tapira

  168. Tocos do Moji

  169. Toledo

  170. Três Corações

  171. Três Pontas

  172. Turvolândia

  173. Uberaba

  174. Uberlândia

  175. União de Minas

  176. Vargem Bonita

  177. Varginha

  178. Veríssimo

  179. Virgínia

  180. Wenceslau Braz

Chuva intensa

O alerta inclui 504 municípios mineiros em alerta de “perigo” para chuva intensa, abrangendo as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Noroeste, Norte, Oeste e Vale do Mucuri. 

As chuvas podem chegar a 100 mm/dia, com ventos até 100 km/h. As cidades incluídas no alerta têm risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 

Confira as 504 cidades em perigo para chuva intensa:

  1. Abadia dos Dourados

  2. Abaeté

  3. Abre Campo

  4. Acaiaca

  5. Açucena

  6. Água Boa

  7. Aimorés

  8. Além Paraíba

  9. Alfredo Vasconcelos

  10. Alpercata

  11. Alto Caparaó

  12. Alto Jequitibá

  13. Alto Rio Doce

  14. Alvarenga

  15. Alvinópolis

  16. Alvorada de Minas

  17. Amparo do Serra

  18. Angelândia

  19. Antônio Carlos

  20. Antônio Dias

  21. Antônio Prado de Minas

  22. Araçaí

  23. Aracitaba

  24. Araponga

  25. Arapuá

  26. Araújos

  27. Argirita

  28. Aricanduva

  29. Arinos

  30. Astolfo Dutra

  31. Augusto de Lima

  32. Baldim

  33. Barão de Cocais

  34. Barão de Monte Alto

  35. Barbacena

  36. Barra Longa

  37. Barroso

  38. Bela Vista de Minas

  39. Belo Horizonte

  40. Belo Oriente

  41. Belo Vale

  42. Betim

  43. Bicas

  44. Biquinhas

  45. Bocaiúva

  46. Bom Despacho

  47. Bom Jesus do Amparo

  48. Bom Jesus do Galho

  49. Bonfim

  50. Bonfinópolis de Minas

  51. Bonito de Minas

  52. Botumirim

  53. Brasilândia de Minas

  54. Brasília de Minas

  55. Brás Pires

  56. Braúnas

  57. Brumadinho

  58. Buenópolis

  59. Bugre

  60. Buritis

  61. Buritizeiro

  62. Cabeceira Grande

  63. Cachoeira da Prata

  64. Caetanópolis

  65. Caeté

  66. Caiana

  67. Cajuri

  68. Campanário

  69. Campo Azul

  70. Canaã

  71. Cantagalo

  72. Caparaó

  73. Capela Nova

  74. Capelinha

  75. Capim Branco

  76. Capitão Andrade

  77. Capitão Enéas

  78. Caputira

  79. Caranaíba

  80. Carandaí

  81. Carangola

  82. Caratinga

  83. Carbonita

  84. Carmésia

  85. Carmo da Mata

  86. Carmo do Cajuru

  87. Carmo do Paranaíba

  88. Carmópolis de Minas

  89. Casa Grande

  90. Cataguases

  91. Catas Altas

  92. Catas Altas da Noruega

  93. Cedro do Abaeté

  94. Central de Minas

  95. Chácara

  96. Chalé

  97. Chapada Gaúcha

  98. Chiador

  99. Cipotânea

  100. Claro dos Poções

  101. Cláudio

  102. Coimbra

  103. Coluna

  104. Conceição de Ipanema

  105. Conceição do Mato Dentro

  106. Conceição do Pará

  107. Cônego Marinho

  108. Confins

  109. Congonhas

  110. Congonhas do Norte

  111. Conselheiro Lafaiete

  112. Conselheiro Pena

  113. Contagem

  114. Coração de Jesus

  115. Cordisburgo

  116. Corinto

  117. Coroaci

  118. Coromandel

  119. Coronel Fabriciano

  120. Coronel Pacheco

  121. Coronel Xavier Chaves

  122. Córrego Novo

  123. Couto de Magalhães de Minas

  124. Cristiano Otoni

  125. Crucilândia

  126. Cruzeiro da Fortaleza

  127. Cuparaque

  128. Curvelo

  129. Datas

  130. Descoberto

  131. Desterro de Entre Rios

  132. Desterro do Melo

  133. Diamantina

  134. Diogo de Vasconcelos

  135. Dionísio

  136. Divinésia

  137. Divino

  138. Divino das Laranjeiras

  139. Divinolândia de Minas

  140. Divinópolis

  141. Dom Bosco

  142. Dom Cavati

  143. Dom Joaquim

  144. Dom Silvério

  145. Dona Eusébia

  146. Dores de Campos

  147. Dores de Guanhães

  148. Dores do Indaiá

  149. Dores do Turvo

  150. Douradoquara

  151. Durandé

  152. Engenheiro Caldas

  153. Engenheiro Navarro

  154. Entre Folhas

  155. Entre Rios de Minas

  156. Ervália

  157. Esmeraldas

  158. Espera Feliz

  159. Estrela Dalva

  160. Estrela do Indaiá

  161. Eugenópolis

  162. Ewbank da Câmara

  163. Faria Lemos

  164. Felício dos Santos

  165. Felixlândia

  166. Fernandes Tourinho

  167. Ferros

  168. Fervedouro

  169. Florestal

  170. Formoso

  171. Fortuna de Minas

  172. Francisco Dumont

  173. Franciscópolis

  174. Francisco Sá

  175. Frei Inocêncio

  176. Frei Lagonegro

  177. Funilândia

  178. Galiléia

  179. Glaucilândia

  180. Goiabeira

  181. Goianá

  182. Gonzaga

  183. Gouveia

  184. Governador Valadares

  185. Grão Mogol

  186. Guanhães

  187. Guaraciaba

  188. Guaraciama

  189. Guarani

  190. Guarará

  191. Guarda-Mor

  192. Guidoval

  193. Guimarânia

  194. Guiricema

  195. Iapu

  196. Ibertioga

  197. Ibiaí

  198. Ibiracatu

  199. Ibirité

  200. Icaraí de Minas

  201. Igarapé

  202. Igaratinga

  203. Imbé de Minas

  204. Inhapim

  205. Inhaúma

  206. Inimutaba

  207. Ipaba

  208. Ipanema

  209. Ipatinga

  210. Itabira

  211. Itabirito

  212. Itacambira

  213. Itaguara

  214. Itamarandiba

  215. Itamarati de Minas

  216. Itambacuri

  217. Itambé do Mato Dentro

  218. Itanhomi

  219. Itapecerica

  220. Itatiaiuçu

  221. Itaúna

  222. Itaverava

  223. Itueta

  224. Jaboticatubas

  225. Jaguaraçu

  226. Jampruca

  227. Januária

  228. Japonvar

  229. Jeceaba

  230. Jequeri

  231. Jequitaí

  232. Jequitibá

  233. Joanésia

  234. João Monlevade

  235. João Pinheiro

  236. Joaquim Felício

  237. José Raydan

  238. Juatuba

  239. Juiz de Fora

  240. Juramento

  241. Lagamar

  242. Lagoa da Prata

  243. Lagoa dos Patos

  244. Lagoa Dourada

  245. Lagoa Formosa

  246. Lagoa Grande

  247. Lagoa Santa

  248. Lajinha

  249. Lamim

  250. Laranjal

  251. Lassance

  252. Leandro Ferreira

  253. Leme do Prado

  254. Leopoldina

  255. Lontra

  256. Luisburgo

  257. Luislândia

  258. Luz

  259. Malacacheta

  260. Manhuaçu

  261. Manhumirim

  262. Maravilhas

  263. Mar de Espanha

  264. Mariana

  265. Marilac

  266. Mário Campos

  267. Maripá de Minas

  268. Marliéria

  269. Martinho Campos

  270. Martins Soares

  271. Materlândia

  272. Mateus Leme

  273. Mathias Lobato

  274. Matias Barbosa

  275. Matipó

  276. Matozinhos

  277. Matutina

  278. Mendes Pimentel

  279. Mercês

  280. Mesquita

  281. Minas Novas

  282. Mirabela

  283. Miradouro

  284. Miraí

  285. Moeda

  286. Moema

  287. Monjolos

  288. Monte Carmelo

  289. Montes Claros

  290. Morada Nova de Minas

  291. Morro da Garça

  292. Morro do Pilar

  293. Muriaé

  294. Mutum

  295. Nacip Raydan

  296. Naque

  297. Natalândia

  298. Nova Era

  299. Nova Lima

  300. Nova Módica

  301. Nova Serrana

  302. Nova União

  303. Olhos-d'Água

  304. Oliveira

  305. Oliveira Fortes

  306. Onça de Pitangui

  307. Oratórios

  308. Orizânia

  309. Ouro Branco

  310. Ouro Preto

  311. Paineiras

  312. Paiva

  313. Palma

  314. Papagaios

  315. Paracatu

  316. Pará de Minas

  317. Paraopeba

  318. Passabém

  319. Passa Tempo

  320. Patis

  321. Patos de Minas

  322. Patrocínio

  323. Patrocínio do Muriaé

  324. Paula Cândido

  325. Paulistas

  326. Peçanha

  327. Pedra Bonita

  328. Pedra do Anta

  329. Pedra do Indaiá

  330. Pedra Dourada

  331. Pedras de Maria da Cruz

  332. Pedro Leopoldo

  333. Pequeri

  334. Pequi

  335. Perdigão

  336. Periquito

  337. Pescador

  338. Piau

  339. Piedade de Caratinga

  340. Piedade de Ponte Nova

  341. Piedade dos Gerais

  342. Pingo d'Água

  343. Pintópolis

  344. Piracema

  345. Piranga

  346. Pirapetinga

  347. Pirapora

  348. Piraúba

  349. Pitangui

  350. Pocrane

  351. Pompéu

  352. Ponte Nova

  353. Ponto Chique

  354. Porto Firme

  355. Prados

  356. Presidente Bernardes

  357. Presidente Juscelino

  358. Presidente Kubitschek

  359. Presidente Olegário

  360. Prudente de Morais

  361. Quartel Geral

  362. Queluzito

  363. Raposos

  364. Raul Soares

  365. Recreio

  366. Reduto

  367. Resende Costa

  368. Resplendor

  369. Ressaquinha

  370. Riachinho

  371. Ribeirão das Neves

  372. Rio Acima

  373. Rio Casca

  374. Rio Doce

  375. Rio Espera

  376. Rio Manso

  377. Rio Novo

  378. Rio Paranaíba

  379. Rio Piracicaba

  380. Rio Pomba

  381. Rio Vermelho

  382. Ritápolis

  383. Rochedo de Minas

  384. Rodeiro

  385. Rosário da Limeira

  386. Sabará

  387. Sabinópolis

  388. Santa Bárbara

  389. Santa Bárbara do Leste

  390. Santa Bárbara do Tugúrio

  391. Santa Cruz do Escalvado

  392. Santa Efigênia de Minas

  393. Santa Fé de Minas

  394. Santa Luzia

  395. Santa Margarida

  396. Santa Maria de Itabira

  397. Santa Maria do Suaçuí

  398. Santana de Cataguases

  399. Santana de Pirapama

  400. Santana do Deserto

  401. Santana do Manhuaçu

  402. Santana do Paraíso

  403. Santana do Riacho

  404. Santana dos Montes

  405. Santa Rita de Minas

  406. Santa Rita do Itueto

  407. Santa Rosa da Serra

  408. Santo Antônio do Aventureiro

  409. Santo Antônio do Grama

  410. Santo Antônio do Itambé

  411. Santo Antônio do Monte

  412. Santo Antônio do Rio Abaixo

  413. Santo Hipólito

  414. Santos Dumont

  415. São Brás do Suaçuí

  416. São Domingos das Dores

  417. São Domingos do Prata

  418. São Félix de Minas

  419. São Francisco

  420. São Francisco do Glória

  421. São Geraldo

  422. São Geraldo da Piedade

  423. São Geraldo do Baixio

  424. São Gonçalo do Abaeté

  425. São Gonçalo do Pará

  426. São Gonçalo do Rio Abaixo

  427. São Gonçalo do Rio Preto

  428. São Gotardo

  429. São João da Lagoa

  430. São João da Ponte

  431. São João do Manhuaçu

  432. São João do Manteninha

  433. São João do Oriente

  434. São João do Pacuí

  435. São João Evangelista

  436. São João Nepomuceno

  437. São Joaquim de Bicas

  438. São José da Lapa

  439. São José da Safira

  440. São José da Varginha

  441. São José do Goiabal

  442. São José do Jacuri

  443. São José do Mantimento

  444. São Miguel do Anta

  445. São Pedro dos Ferros

  446. São Pedro do Suaçuí

  447. São Romão

  448. São Sebastião da Vargem Alegre

  449. São Sebastião do Anta

  450. São Sebastião do Maranhão

  451. São Sebastião do Oeste

  452. São Sebastião do Rio Preto

  453. São Tiago

  454. Sardoá

  455. Sarzedo

  456. Sem-Peixe

  457. Senador Cortes

  458. Senador Firmino

  459. Senador Modestino Gonçalves

  460. Senhora de Oliveira

  461. Senhora do Porto

  462. Senhora dos Remédios

  463. Sericita

  464. Serra Azul de Minas

  465. Serra da Saudade

  466. Serra do Salitre

  467. Serro

  468. Sete Lagoas

  469. Silveirânia

  470. Simonésia

  471. Sobrália

  472. Tabuleiro

  473. Taparuba

  474. Taquaraçu de Minas

  475. Tarumirim

  476. Teixeiras

  477. Timóteo

  478. Tiradentes

  479. Tiros

  480. Tocantins

  481. Tombos

  482. Três Marias

  483. Tumiritinga

  484. Turmalina

  485. Ubá

  486. Ubaí

  487. Ubaporanga

  488. Unaí

  489. Uruana de Minas

  490. Urucânia

  491. Urucuia

  492. Vargem Alegre

  493. Varjão de Minas

  494. Várzea da Palma

  495. Vazante

  496. Veredinha

  497. Vermelho Novo

  498. Vespasiano

  499. Viçosa

  500. Vieiras

  501. Virginópolis

  502. Virgolândia

  503. Visconde do Rio Branco

  504. Volta Grande

Chuva intensa

Por fim, o Inmet incluiu 697 municípios em uma lista de perigo potencial para chuvas intensas, nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Jequitinhonha. Ao todo, 1.541 cidades brasileiras podem ter as mesmas condições de chuva até a manhã de terça.

Nesta ocasião, as chuvas podem chegar a 50 mm/dia, com ventos até 60 km/h. As cidades incluídas no alerta têm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 

Confira os 697 municípios em perigo potencial para chuva intensa:

  1. Abadia dos Dourados

  2. Abaeté

  3. Abre Campo

  4. Acaiaca

  5. Açucena

  6. Água Boa

  7. Aguanil

  8. Águas Formosas

  9. Águas Vermelhas

  10. Aimorés

  11. Aiuruoca

  12. Além Paraíba

  13. Alfredo Vasconcelos

  14. Almenara

  15. Alpercata

  16. Alto Caparaó

  17. Alto Jequitibá

  18. Alto Rio Doce

  19. Alvarenga

  20. Alvinópolis

  21. Alvorada de Minas

  22. Amparo do Serra

  23. Andrelândia

  24. Angelândia

  25. Antônio Carlos

  26. Antônio Dias

  27. Antônio Prado de Minas

  28. Araçaí

  29. Aracitaba

  30. Araçuaí

  31. Araguari

  32. Arantina

  33. Araponga

  34. Araporã

  35. Arapuá

  36. Araújos

  37. Araxá

  38. Arcos

  39. Argirita

  40. Aricanduva

  41. Arinos

  42. Astolfo Dutra

  43. Ataléia

  44. Augusto de Lima

  45. Baldim

  46. Bambuí

  47. Barão de Cocais

  48. Barão de Monte Alto

  49. Barbacena

  50. Barra Longa

  51. Barroso

  52. Bela Vista de Minas

  53. Belmiro Braga

  54. Belo Horizonte

  55. Belo Oriente

  56. Belo Vale

  57. Berilo

  58. Berizal

  59. Bertópolis

  60. Betim

  61. Bias Fortes

  62. Bicas

  63. Biquinhas

  64. Boa Esperança

  65. Bocaina de Minas

  66. Bocaiúva

  67. Bom Despacho

  68. Bom Jardim de Minas

  69. Bom Jesus do Amparo

  70. Bom Jesus do Galho

  71. Bom Sucesso

  72. Bonfim

  73. Bonfinópolis de Minas

  74. Bonito de Minas

  75. Botumirim

  76. Brasilândia de Minas

  77. Brasília de Minas

  78. Brás Pires

  79. Braúnas

  80. Brumadinho

  81. Buenópolis

  82. Bugre

  83. Buritis

  84. Buritizeiro

  85. Cabeceira Grande

  86. Cachoeira da Prata

  87. Cachoeira de Pajeú

  88. Cachoeira Dourada

  89. Caetanópolis

  90. Caeté

  91. Caiana

  92. Cajuri

  93. Camacho

  94. Campanário

  95. Campo Azul

  96. Campo Belo

  97. Campos Altos

  98. Canaã

  99. Canápolis

  100. Cana Verde

  101. Candeias

  102. Cantagalo

  103. Caparaó

  104. Capela Nova

  105. Capelinha

  106. Capim Branco

  107. Capinópolis

  108. Capitão Andrade

  109. Capitão Enéas

  110. Caputira

  111. Caraí

  112. Caranaíba

  113. Carandaí

  114. Carangola

  115. Caratinga

  116. Carbonita

  117. Carlos Chagas

  118. Carmésia

  119. Carmo da Cachoeira

  120. Carmo da Mata

  121. Carmo do Cajuru

  122. Carmo do Paranaíba

  123. Carmópolis de Minas

  124. Carrancas

  125. Carvalhos

  126. Casa Grande

  127. Cascalho Rico

  128. Cataguases

  129. Catas Altas

  130. Catas Altas da Noruega

  131. Catuji

  132. Catuti

  133. Cedro do Abaeté

  134. Central de Minas

  135. Centralina

  136. Chácara

  137. Chalé

  138. Chapada do Norte

  139. Chapada Gaúcha

  140. Chiador

  141. Cipotânea

  142. Claro dos Poções

  143. Cláudio

  144. Coimbra

  145. Coluna

  146. Comercinho

  147. Conceição da Barra de Minas

  148. Conceição de Ipanema

  149. Conceição do Mato Dentro

  150. Conceição do Pará

  151. Cônego Marinho

  152. Confins

  153. Congonhas

  154. Congonhas do Norte

  155. Conselheiro Lafaiete

  156. Conselheiro Pena

  157. Contagem

  158. Coqueiral

  159. Coração de Jesus

  160. Cordisburgo

  161. Corinto

  162. Coroaci

  163. Coromandel

  164. Coronel Fabriciano

  165. Coronel Murta

  166. Coronel Pacheco

  167. Coronel Xavier Chaves

  168. Córrego Danta

  169. Córrego Fundo

  170. Córrego Novo

  171. Couto de Magalhães de Minas

  172. Crisólita

  173. Cristais

  174. Cristália

  175. Cristiano Otoni

  176. Crucilândia

  177. Cruzeiro da Fortaleza

  178. Cruzília

  179. Cuparaque

  180. Curral de Dentro

  181. Curvelo

  182. Datas

  183. Descoberto

  184. Desterro de Entre Rios

  185. Desterro do Melo

  186. Diamantina

  187. Diogo de Vasconcelos

  188. Dionísio

  189. Divinésia

  190. Divino

  191. Divino das Laranjeiras

  192. Divinolândia de Minas

  193. Divinópolis

  194. Divisa Alegre

  195. Divisópolis

  196. Dom Bosco

  197. Dom Cavati

  198. Dom Joaquim

  199. Dom Silvério

  200. Dona Eusébia

  201. Dores de Campos

  202. Dores de Guanhães

  203. Dores do Indaiá

  204. Dores do Turvo

  205. Doresópolis

  206. Douradoquara

  207. Durandé

  208. Engenheiro Caldas

  209. Engenheiro Navarro

  210. Entre Folhas

  211. Entre Rios de Minas

  212. Ervália

  213. Esmeraldas

  214. Espera Feliz

  215. Espinosa

  216. Estrela Dalva

  217. Estrela do Indaiá

  218. Estrela do Sul

  219. Eugenópolis

  220. Ewbank da Câmara

  221. Faria Lemos

  222. Felício dos Santos

  223. Felisburgo

  224. Felixlândia

  225. Fernandes Tourinho

  226. Ferros

  227. Fervedouro

  228. Florestal

  229. Formiga

  230. Formoso

  231. Fortuna de Minas

  232. Francisco Badaró

  233. Francisco Dumont

  234. Franciscópolis

  235. Francisco Sá

  236. Frei Gaspar

  237. Frei Inocêncio

  238. Frei Lagonegro

  239. Fronteira dos Vales

  240. Fruta de Leite

  241. Funilândia

  242. Galiléia

  243. Gameleiras

  244. Glaucilândia

  245. Goiabeira

  246. Goianá

  247. Gonzaga

  248. Gouveia

  249. Governador Valadares

  250. Grão Mogol

  251. Grupiara

  252. Guanhães

  253. Guapé

  254. Guaraciaba

  255. Guaraciama

  256. Guarani

  257. Guarará

  258. Guarda-Mor

  259. Guidoval

  260. Guimarânia

  261. Guiricema

  262. Iapu

  263. Ibertioga

  264. Ibiá

  265. Ibiaí

  266. Ibiracatu

  267. Ibirité

  268. Ibituruna

  269. Icaraí de Minas

  270. Igarapé

  271. Igaratinga

  272. Iguatama

  273. Ijaci

  274. Imbé de Minas

  275. Indaiabira

  276. Indianópolis

  277. Ingaí

  278. Inhapim

  279. Inhaúma

  280. Inimutaba

  281. Ipaba

  282. Ipanema

  283. Ipatinga

  284. Iraí de Minas

  285. Itabira

  286. Itabirinha

  287. Itabirito

  288. Itacambira

  289. Itacarambi

  290. Itaguara

  291. Itaipé

  292. Itamarandiba

  293. Itamarati de Minas

  294. Itambacuri

  295. Itambé do Mato Dentro

  296. Itanhomi

  297. Itaobim

  298. Itapecerica

  299. Itatiaiuçu

  300. Itaúna

  301. Itaverava

  302. Itinga

  303. Itueta

  304. Ituiutaba

  305. Itumirim

  306. Itutinga

  307. Jaboticatubas

  308. Jaguaraçu

  309. Jaíba

  310. Jampruca

  311. Janaúba

  312. Januária

  313. Japaraíba

  314. Japonvar

  315. Jeceaba

  316. Jenipapo de Minas

  317. Jequeri

  318. Jequitaí

  319. Jequitibá

  320. Jequitinhonha

  321. Joaíma

  322. Joanésia

  323. João Monlevade

  324. João Pinheiro

  325. Joaquim Felício

  326. José Gonçalves de Minas

  327. Josenópolis

  328. José Raydan

  329. Juatuba

  330. Juiz de Fora

  331. Juramento

  332. Juvenília

  333. Ladainha

  334. Lagamar

  335. Lagoa da Prata

  336. Lagoa dos Patos

  337. Lagoa Dourada

  338. Lagoa Formosa

  339. Lagoa Grande

  340. Lagoa Santa

  341. Lajinha

  342. Lamim

  343. Laranjal

  344. Lassance

  345. Lavras

  346. Leandro Ferreira

  347. Leme do Prado

  348. Leopoldina

  349. Liberdade

  350. Lima Duarte

  351. Lontra

  352. Luisburgo

  353. Luislândia

  354. Luminárias

  355. Luz

  356. Machacalis

  357. Madre de Deus de Minas

  358. Malacacheta

  359. Mamonas

  360. Manga

  361. Manhuaçu

  362. Manhumirim

  363. Mantena

  364. Maravilhas

  365. Mar de Espanha

  366. Mariana

  367. Marilac

  368. Mário Campos

  369. Maripá de Minas

  370. Marliéria

  371. Martinho Campos

  372. Martins Soares

  373. Materlândia

  374. Mateus Leme

  375. Mathias Lobato

  376. Matias Barbosa

  377. Matias Cardoso

  378. Matipó

  379. Mato Verde

  380. Matozinhos

  381. Matutina

  382. Medeiros

  383. Medina

  384. Mendes Pimentel

  385. Mercês

  386. Mesquita

  387. Minas Novas

  388. Minduri

  389. Mirabela

  390. Miradouro

  391. Miraí

  392. Miravânia

  393. Moeda

  394. Moema

  395. Monjolos

  396. Montalvânia

  397. Monte Alegre de Minas

  398. Monte Azul

  399. Monte Carmelo

  400. Monte Formoso

  401. Montes Claros

  402. Montezuma

  403. Morada Nova de Minas

  404. Morro da Garça

  405. Morro do Pilar

  406. Muriaé

  407. Mutum

  408. Nacip Raydan

  409. Nanuque

  410. Naque

  411. Natalândia

  412. Nazareno

  413. Nepomuceno

  414. Ninheira

  415. Nova Belém

  416. Nova Era

  417. Nova Lima

  418. Nova Módica

  419. Nova Ponte

  420. Nova Porteirinha

  421. Nova Serrana

  422. Nova União

  423. Novo Cruzeiro

  424. Novo Oriente de Minas

  425. Novorizonte

  426. Olaria

  427. Olhos-d'Água

  428. Oliveira

  429. Oliveira Fortes

  430. Onça de Pitangui

  431. Oratórios

  432. Orizânia

  433. Ouro Branco

  434. Ouro Preto

  435. Ouro Verde de Minas

  436. Padre Carvalho

  437. Padre Paraíso

  438. Paineiras

  439. Pains

  440. Pai Pedro

  441. Paiva

  442. Palma

  443. Palmópolis

  444. Papagaios

  445. Paracatu

  446. Pará de Minas

  447. Paraopeba

  448. Passabém

  449. Passa Tempo

  450. Passa Vinte

  451. Patis

  452. Patos de Minas

  453. Patrocínio

  454. Patrocínio do Muriaé

  455. Paula Cândido

  456. Paulistas

  457. Pavão

  458. Peçanha

  459. Pedra Azul

  460. Pedra Bonita

  461. Pedra do Anta

  462. Pedra do Indaiá

  463. Pedra Dourada

  464. Pedras de Maria da Cruz

  465. Pedrinópolis

  466. Pedro Leopoldo

  467. Pedro Teixeira

  468. Pequeri

  469. Pequi

  470. Perdigão

  471. Perdizes

  472. Perdões

  473. Periquito

  474. Pescador

  475. Piau

  476. Piedade de Caratinga

  477. Piedade de Ponte Nova

  478. Piedade do Rio Grande

  479. Piedade dos Gerais

  480. Pimenta

  481. Pingo d'Água

  482. Pintópolis

  483. Piracema

  484. Piranga

  485. Pirapetinga

  486. Pirapora

  487. Piraúba

  488. Pitangui

  489. Piumhi

  490. Pocrane

  491. Pompéu

  492. Ponte Nova

  493. Ponto Chique

  494. Ponto dos Volantes

  495. Porteirinha

  496. Porto Firme

  497. Poté

  498. Prados

  499. Pratinha

  500. Presidente Bernardes

  501. Presidente Juscelino

  502. Presidente Kubitschek

  503. Presidente Olegário

  504. Prudente de Morais

  505. Quartel Geral

  506. Queluzito

  507. Raposos

  508. Raul Soares

  509. Recreio

  510. Reduto

  511. Resende Costa

  512. Resplendor

  513. Ressaquinha

  514. Riachinho

  515. Riacho dos Machados

  516. Ribeirão das Neves

  517. Ribeirão Vermelho

  518. Rio Acima

  519. Rio Casca

  520. Rio Doce

  521. Rio do Prado

  522. Rio Espera

  523. Rio Manso

  524. Rio Novo

  525. Rio Paranaíba

  526. Rio Pardo de Minas

  527. Rio Piracicaba

  528. Rio Pomba

  529. Rio Preto

  530. Rio Vermelho

  531. Ritápolis

  532. Rochedo de Minas

  533. Rodeiro

  534. Romaria

  535. Rosário da Limeira

  536. Rubelita

  537. Rubim

  538. Sabará

  539. Sabinópolis

  540. Sacramento

  541. Salinas

  542. Santa Bárbara

  543. Santa Bárbara do Leste

  544. Santa Bárbara do Monte Verde

  545. Santa Bárbara do Tugúrio

  546. Santa Cruz de Minas

  547. Santa Cruz de Salinas

  548. Santa Cruz do Escalvado

  549. Santa Efigênia de Minas

  550. Santa Fé de Minas

  551. Santa Helena de Minas

  552. Santa Juliana

  553. Santa Luzia

  554. Santa Margarida

  555. Santa Maria de Itabira

  556. Santa Maria do Suaçuí

  557. Santana de Cataguases

  558. Santana de Pirapama

  559. Santana do Deserto

  560. Santana do Garambéu

  561. Santana do Jacaré

  562. Santana do Manhuaçu

  563. Santana do Paraíso

  564. Santana do Riacho

  565. Santana dos Montes

  566. Santa Rita de Ibitipoca

  567. Santa Rita de Jacutinga

  568. Santa Rita de Minas

  569. Santa Rita do Itueto

  570. Santa Rosa da Serra

  571. Santo Antônio do Amparo

  572. Santo Antônio do Aventureiro

  573. Santo Antônio do Grama

  574. Santo Antônio do Itambé

  575. Santo Antônio do Jacinto

  576. Santo Antônio do Monte

  577. Santo Antônio do Retiro

  578. Santo Antônio do Rio Abaixo

  579. Santo Hipólito

  580. Santos Dumont

  581. São Brás do Suaçuí

  582. São Domingos das Dores

  583. São Domingos do Prata

  584. São Félix de Minas

  585. São Francisco

  586. São Francisco de Paula

  587. São Francisco do Glória

  588. São Geraldo

  589. São Geraldo da Piedade

  590. São Geraldo do Baixio

  591. São Gonçalo do Abaeté

  592. São Gonçalo do Pará

  593. São Gonçalo do Rio Abaixo

  594. São Gonçalo do Rio Preto

  595. São Gotardo

  596. São João da Lagoa

  597. São João da Ponte

  598. São João das Missões

  599. São João del Rei

  600. São João do Manhuaçu

  601. São João do Manteninha

  602. São João do Oriente

  603. São João do Pacuí

  604. São João do Paraíso

  605. São João Evangelista

  606. São João Nepomuceno

  607. São Joaquim de Bicas

  608. São José da Lapa

  609. São José da Safira

  610. São José da Varginha

  611. São José do Divino

  612. São José do Goiabal

  613. São José do Jacuri

  614. São José do Mantimento

  615. São Miguel do Anta

  616. São Pedro dos Ferros

  617. São Pedro do Suaçuí

  618. São Romão

  619. São Roque de Minas

  620. São Sebastião da Vargem Alegre

  621. São Sebastião do Anta

  622. São Sebastião do Maranhão

  623. São Sebastião do Oeste

  624. São Sebastião do Rio Preto

  625. São Thomé das Letras

  626. São Tiago

  627. São Vicente de Minas

  628. Sardoá

  629. Sarzedo

  630. Sem-Peixe

  631. Senador Cortes

  632. Senador Firmino

  633. Senador Modestino Gonçalves

  634. Senhora de Oliveira

  635. Senhora do Porto

  636. Senhora dos Remédios

  637. Sericita

  638. Seritinga

  639. Serra Azul de Minas

  640. Serra da Saudade

  641. Serra dos Aimorés

  642. Serra do Salitre

  643. Serranópolis de Minas

  644. Serranos

  645. Serro

  646. Sete Lagoas

  647. Setubinha

  648. Silveirânia

  649. Simão Pereira

  650. Simonésia

  651. Sobrália

  652. Tabuleiro

  653. Taiobeiras

  654. Taparuba

  655. Tapira

  656. Tapiraí

  657. Taquaraçu de Minas

  658. Tarumirim

  659. Teixeiras

  660. Teófilo Otoni

  661. Timóteo

  662. Tiradentes

  663. Tiros

  664. Tocantins

  665. Tombos

  666. Três Marias

  667. Tumiritinga

  668. Tupaciguara

  669. Turmalina

  670. Ubá

  671. Ubaí

  672. Ubaporanga

  673. Uberaba

  674. Uberlândia

  675. Umburatiba

  676. Unaí

  677. Uruana de Minas

  678. Urucânia

  679. Urucuia

  680. Vargem Alegre

  681. Vargem Bonita

  682. Vargem Grande do Rio Pardo

  683. Varjão de Minas

  684. Várzea da Palma

  685. Varzelândia

  686. Vazante

  687. Verdelândia

  688. Veredinha

  689. Vermelho Novo

  690. Vespasiano

  691. Viçosa

  692. Vieiras

  693. Virgem da Lapa

  694. Virginópolis

  695. Virgolândia

  696. Visconde do Rio Branco

  697. Volta Grande

