Chuvas em Minas: 180 cidades estão em alerta para tempestade até terça (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3/11), alertas de perigo potencial para tempestade e chuvas intensas durante as próximas 24 horas.

Em Minas Gerais, 180 cidades podem ter tempestades, enquanto 504, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de chuva intensa, e outras 697, de perigo potencial para chuvas intensas.

Os avisos meteorológicos valem até as 10h desta terça-feira (4/11) e cobrem municípios de todas as regiões mineiras.

A única área que fica fora dos alertas é o extremo Nordeste do estado. Em situações de emergência, a orientação é procurar a Defesa Civil, pelo número 199, ou o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Alerta de tempestade

O alerta de tempestade é válido para as regiões mineiras do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste e Campo das Vertentes. As cidades podem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h, com a máxima de 50 mm por dia, que podem ser acompanhadas por queda de granizo.

Os ventos podem chegar à faixa de 60 km/h, e há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas e vento, a instrução do Instituto é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e de placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado que a população evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Confira as 180 cidades em risco potencial para tempestades:

Água Comprida Aiuruoca Alagoa Albertina Alfenas Alpinópolis Alterosa Andradas Araxá Arceburgo Areado Baependi Bandeira do Sul Boa Esperança Bocaina de Minas Bom Jesus da Penha Bom Repouso Borda da Mata Botelhos Brazópolis Bueno Brandão Cabo Verde Cachoeira de Minas Caldas Camanducaia Cambuí Cambuquira Campanha Campestre Campina Verde Campo do Meio Campo Florido Campos Gerais Canápolis Capetinga Capinópolis Capitólio Careaçu Carmo da Cachoeira Carmo de Minas Carmo do Rio Claro Carneirinho Carvalhópolis Carvalhos Cássia Caxambu Claraval Comendador Gomes Conceição da Aparecida Conceição das Alagoas Conceição das Pedras Conceição do Rio Verde Conceição dos Ouros Congonhal Conquista Consolação Coqueiral Cordislândia Córrego do Bom Jesus Cristais Cristina Cruzília Delfim Moreira Delfinópolis Delta Divisa Nova Dom Viçoso Elói Mendes Espírito Santo do Dourado Estiva Extrema Fama Formiga Fortaleza de Minas Fronteira Frutal Gonçalves Guapé Guaranésia Guaxupé Gurinhatã Heliodora Ibiraci Ibitiúra de Minas Ilicínea Inconfidentes Ipiaçu Ipuiúna Itajubá Itamogi Itamonte Itanhandu Itapagipe Itapeva Itaú de Minas Ituiutaba Iturama Jacuí Jacutinga Jesuânia Juruaia Lambari Liberdade Limeira do Oeste Luminárias Machado Maria da Fé Marmelópolis Monsenhor Paulo Monte Alegre de Minas Monte Belo Monte Santo de Minas Monte Sião Munhoz Muzambinho Natércia Nepomuceno Nova Ponte Nova Resende Olímpio Noronha Ouro Fino Paraguaçu Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Passos Pedralva Perdizes Pimenta Pirajuba Piranguçu Piranguinho Piumhi Planura Poço Fundo Poços de Caldas Pouso Alegre Pouso Alto Prata Pratápolis Sacramento Santana da Vargem Santa Rita de Caldas Santa Rita do Sapucaí Santa Vitória São Bento Abade São Francisco de Sales São Gonçalo do Sapucaí São João Batista do Glória São João da Mata São José da Barra São José do Alegre São Lourenço São Pedro da União São Roque de Minas São Sebastião da Bela Vista São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Rio Verde São Thomé das Letras São Tomás de Aquino Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador José Bento Serrania Silvianópolis Soledade de Minas Tapira Tocos do Moji Toledo Três Corações Três Pontas Turvolândia Uberaba Uberlândia União de Minas Vargem Bonita Varginha Veríssimo Virgínia Wenceslau Braz

Chuva intensa

O alerta inclui 504 municípios mineiros em alerta de “perigo” para chuva intensa, abrangendo as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Noroeste, Norte, Oeste e Vale do Mucuri.

As chuvas podem chegar a 100 mm/dia, com ventos até 100 km/h. As cidades incluídas no alerta têm risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as 504 cidades em perigo para chuva intensa:

Abadia dos Dourados Abaeté Abre Campo Acaiaca Açucena Água Boa Aimorés Além Paraíba Alfredo Vasconcelos Alpercata Alto Caparaó Alto Jequitibá Alto Rio Doce Alvarenga Alvinópolis Alvorada de Minas Amparo do Serra Angelândia Antônio Carlos Antônio Dias Antônio Prado de Minas Araçaí Aracitaba Araponga Arapuá Araújos Argirita Aricanduva Arinos Astolfo Dutra Augusto de Lima Baldim Barão de Cocais Barão de Monte Alto Barbacena Barra Longa Barroso Bela Vista de Minas Belo Horizonte Belo Oriente Belo Vale Betim Bicas Biquinhas Bocaiúva Bom Despacho Bom Jesus do Amparo Bom Jesus do Galho Bonfim Bonfinópolis de Minas Bonito de Minas Botumirim Brasilândia de Minas Brasília de Minas Brás Pires Braúnas Brumadinho Buenópolis Bugre Buritis Buritizeiro Cabeceira Grande Cachoeira da Prata Caetanópolis Caeté Caiana Cajuri Campanário Campo Azul Canaã Cantagalo Caparaó Capela Nova Capelinha Capim Branco Capitão Andrade Capitão Enéas Caputira Caranaíba Carandaí Carangola Caratinga Carbonita Carmésia Carmo da Mata Carmo do Cajuru Carmo do Paranaíba Carmópolis de Minas Casa Grande Cataguases Catas Altas Catas Altas da Noruega Cedro do Abaeté Central de Minas Chácara Chalé Chapada Gaúcha Chiador Cipotânea Claro dos Poções Cláudio Coimbra Coluna Conceição de Ipanema Conceição do Mato Dentro Conceição do Pará Cônego Marinho Confins Congonhas Congonhas do Norte Conselheiro Lafaiete Conselheiro Pena Contagem Coração de Jesus Cordisburgo Corinto Coroaci Coromandel Coronel Fabriciano Coronel Pacheco Coronel Xavier Chaves Córrego Novo Couto de Magalhães de Minas Cristiano Otoni Crucilândia Cruzeiro da Fortaleza Cuparaque Curvelo Datas Descoberto Desterro de Entre Rios Desterro do Melo Diamantina Diogo de Vasconcelos Dionísio Divinésia Divino Divino das Laranjeiras Divinolândia de Minas Divinópolis Dom Bosco Dom Cavati Dom Joaquim Dom Silvério Dona Eusébia Dores de Campos Dores de Guanhães Dores do Indaiá Dores do Turvo Douradoquara Durandé Engenheiro Caldas Engenheiro Navarro Entre Folhas Entre Rios de Minas Ervália Esmeraldas Espera Feliz Estrela Dalva Estrela do Indaiá Eugenópolis Ewbank da Câmara Faria Lemos Felício dos Santos Felixlândia Fernandes Tourinho Ferros Fervedouro Florestal Formoso Fortuna de Minas Francisco Dumont Franciscópolis Francisco Sá Frei Inocêncio Frei Lagonegro Funilândia Galiléia Glaucilândia Goiabeira Goianá Gonzaga Gouveia Governador Valadares Grão Mogol Guanhães Guaraciaba Guaraciama Guarani Guarará Guarda-Mor Guidoval Guimarânia Guiricema Iapu Ibertioga Ibiaí Ibiracatu Ibirité Icaraí de Minas Igarapé Igaratinga Imbé de Minas Inhapim Inhaúma Inimutaba Ipaba Ipanema Ipatinga Itabira Itabirito Itacambira Itaguara Itamarandiba Itamarati de Minas Itambacuri Itambé do Mato Dentro Itanhomi Itapecerica Itatiaiuçu Itaúna Itaverava Itueta Jaboticatubas Jaguaraçu Jampruca Januária Japonvar Jeceaba Jequeri Jequitaí Jequitibá Joanésia João Monlevade João Pinheiro Joaquim Felício José Raydan Juatuba Juiz de Fora Juramento Lagamar Lagoa da Prata Lagoa dos Patos Lagoa Dourada Lagoa Formosa Lagoa Grande Lagoa Santa Lajinha Lamim Laranjal Lassance Leandro Ferreira Leme do Prado Leopoldina Lontra Luisburgo Luislândia Luz Malacacheta Manhuaçu Manhumirim Maravilhas Mar de Espanha Mariana Marilac Mário Campos Maripá de Minas Marliéria Martinho Campos Martins Soares Materlândia Mateus Leme Mathias Lobato Matias Barbosa Matipó Matozinhos Matutina Mendes Pimentel Mercês Mesquita Minas Novas Mirabela Miradouro Miraí Moeda Moema Monjolos Monte Carmelo Montes Claros Morada Nova de Minas Morro da Garça Morro do Pilar Muriaé Mutum Nacip Raydan Naque Natalândia Nova Era Nova Lima Nova Módica Nova Serrana Nova União Olhos-d'Água Oliveira Oliveira Fortes Onça de Pitangui Oratórios Orizânia Ouro Branco Ouro Preto Paineiras Paiva Palma Papagaios Paracatu Pará de Minas Paraopeba Passabém Passa Tempo Patis Patos de Minas Patrocínio Patrocínio do Muriaé Paula Cândido Paulistas Peçanha Pedra Bonita Pedra do Anta Pedra do Indaiá Pedra Dourada Pedras de Maria da Cruz Pedro Leopoldo Pequeri Pequi Perdigão Periquito Pescador Piau Piedade de Caratinga Piedade de Ponte Nova Piedade dos Gerais Pingo d'Água Pintópolis Piracema Piranga Pirapetinga Pirapora Piraúba Pitangui Pocrane Pompéu Ponte Nova Ponto Chique Porto Firme Prados Presidente Bernardes Presidente Juscelino Presidente Kubitschek Presidente Olegário Prudente de Morais Quartel Geral Queluzito Raposos Raul Soares Recreio Reduto Resende Costa Resplendor Ressaquinha Riachinho Ribeirão das Neves Rio Acima Rio Casca Rio Doce Rio Espera Rio Manso Rio Novo Rio Paranaíba Rio Piracicaba Rio Pomba Rio Vermelho Ritápolis Rochedo de Minas Rodeiro Rosário da Limeira Sabará Sabinópolis Santa Bárbara Santa Bárbara do Leste Santa Bárbara do Tugúrio Santa Cruz do Escalvado Santa Efigênia de Minas Santa Fé de Minas Santa Luzia Santa Margarida Santa Maria de Itabira Santa Maria do Suaçuí Santana de Cataguases Santana de Pirapama Santana do Deserto Santana do Manhuaçu Santana do Paraíso Santana do Riacho Santana dos Montes Santa Rita de Minas Santa Rita do Itueto Santa Rosa da Serra Santo Antônio do Aventureiro Santo Antônio do Grama Santo Antônio do Itambé Santo Antônio do Monte Santo Antônio do Rio Abaixo Santo Hipólito Santos Dumont São Brás do Suaçuí São Domingos das Dores São Domingos do Prata São Félix de Minas São Francisco São Francisco do Glória São Geraldo São Geraldo da Piedade São Geraldo do Baixio São Gonçalo do Abaeté São Gonçalo do Pará São Gonçalo do Rio Abaixo São Gonçalo do Rio Preto São Gotardo São João da Lagoa São João da Ponte São João do Manhuaçu São João do Manteninha São João do Oriente São João do Pacuí São João Evangelista São João Nepomuceno São Joaquim de Bicas São José da Lapa São José da Safira São José da Varginha São José do Goiabal São José do Jacuri São José do Mantimento São Miguel do Anta São Pedro dos Ferros São Pedro do Suaçuí São Romão São Sebastião da Vargem Alegre São Sebastião do Anta São Sebastião do Maranhão São Sebastião do Oeste São Sebastião do Rio Preto São Tiago Sardoá Sarzedo Sem-Peixe Senador Cortes Senador Firmino Senador Modestino Gonçalves Senhora de Oliveira Senhora do Porto Senhora dos Remédios Sericita Serra Azul de Minas Serra da Saudade Serra do Salitre Serro Sete Lagoas Silveirânia Simonésia Sobrália Tabuleiro Taparuba Taquaraçu de Minas Tarumirim Teixeiras Timóteo Tiradentes Tiros Tocantins Tombos Três Marias Tumiritinga Turmalina Ubá Ubaí Ubaporanga Unaí Uruana de Minas Urucânia Urucuia Vargem Alegre Varjão de Minas Várzea da Palma Vazante Veredinha Vermelho Novo Vespasiano Viçosa Vieiras Virginópolis Virgolândia Visconde do Rio Branco Volta Grande

Chuva intensa

Por fim, o Inmet incluiu 697 municípios em uma lista de perigo potencial para chuvas intensas, nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Jequitinhonha. Ao todo, 1.541 cidades brasileiras podem ter as mesmas condições de chuva até a manhã de terça.

Nesta ocasião, as chuvas podem chegar a 50 mm/dia, com ventos até 60 km/h. As cidades incluídas no alerta têm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira os 697 municípios em perigo potencial para chuva intensa: