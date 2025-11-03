Tempo em BH: capital pode ter mais pancadas de chuva nesta segunda (3/11)

A segunda-feira (3/11) começou com tempo fechado em Belo Horizonte e Região Metropolitana, dando sequência aos dias de chuva registrados desde o fim de semana. A previsão meteorológica indica céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 17,2°C e a máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

As temperaturas mínimas registradas variaram entre 17,2°C e 19,2°C nas regionais de Belo Horizonte. No Barreiro, os termômetros marcaram 18°C; na Centro-Sul, 17,9°C; e na Oeste, 17,2°C. Na Pampulha, a mínima foi de 18,8°C, enquanto em Venda Nova os termômetros registraram 19,2°C.

Reflexos da chuva

A chuva contínua registrada na madrugada provocou alagamentos e deslizamentos de terra. Em Contagem, a Via Expressa ficou alagada no sentido Belo Horizonte, nas faixas da direita e central, na altura da passarela do Parque São João, segundo a Transcon.

Em Belo Horizonte e São José da Lapa, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrências de deslizamento de terra na noite de domingo (2/11). Na Vila Nossa Senhora do Rosário, Região Leste da capital, moradores relataram que parte das moradias foi atingida na Rua Pitangui.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a Região do Barreiro registrou 50,4 milímetros (mm) de chuva até as 3h30 desta segunda, o que representa 21,4% do volume esperado para todo o mês de novembro. A média climatológica é de 236 mm, mais que o dobro da registrada em outubro (110,1 mm), quando o período chuvoso tem início.





Acumulado mensal de chuvas (mm) em novembro até 3h30 de 3/11:

Barreiro: 50,4 (21,4%)

Centro-Sul: 42,2 (17,9%)

Hipercentro: 19,8 (8,4%)

Leste: 40,4 (17,1%)

Nordeste: 30 (12,7%)

Noroeste: 41,2 (17,5%)

Norte: 23,6 (10%)

Oeste: 43,4 (18,4%)

Pampulha: 33,4 (14,2%)

Venda Nova: 33,3 (14,1%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

Como fica o tempo em Minas?

O tempo segue instável em praticamente todo o estado nesta segunda-feira (3). Nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, o céu fica nublado a encoberto, com pancadas de chuva ao longo do dia. Já no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o céu deve permanecer parcialmente nublado, sem expectativa de chuva significativa. As temperaturas permanecem estáveis, variando entre 14°C e 37°C.

Início do período chuvoso

O mês de novembro marca o estabelecimento da estação chuvosa em Minas Gerais. As pancadas de fim de tarde e noite tornam-se mais frequentes devido à combinação entre calor e alta umidade.

Nessa época do ano, o canal de umidade da Amazônia se intensifica, favorecendo a formação de grandes áreas de instabilidade. Quando esse canal se associa a frentes frias, pode formar-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sistema responsável por chuvas contínuas por quatro dias ou mais em regiões do Sudeste, incluindo grande parte do território mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos: