Finados: cemitérios têm chuva de pétalas, balões e até açaí para visitantes

O Dia de Finados, que acontece neste domingo (2/11), terá oficinas, palestras, chuva de pétalas, balões e até distribuição de açaí, promovidos por cemitérios em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Na capital mineira, a programação será vivenciada em cemitérios, santuários e paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Walmor celebrará Missa no dia de Finados, às 10h, no Cemitério da Colina, Bairro Nova Cintra.

“A morte não deve ser temida, é experiência comum a todas as criaturas. São Francisco a chamava de irmã, e Jesus, nosso Mestre, ensina-nos a vencê-la. Lembremos com reverente gratidão daqueles que partiram, confiantes de que, um dia, haverá o grande reencontro. Somos todos peregrinos nesta vida, a caminho do Reino de Deus”, sublinha o arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Os visitantes serão convidados a acompanhar a emocionante ação simbólica “Barcos da Saudade” na lagoa do Cemitério da Colina. Com o tema central "A memória que navega no tempo", a ação visa criar um momento de homenagem e reflexão para as famílias, simbolizando que o amor e as lembranças seguem navegando, mesmo após a partida. Serão convidadas cinco famílias para esse momento, após a missa com Dom Walmor, e cada barco representa uma vida, uma história e o amor que permanece, sendo gentilmente depositado sobre as águas, num gesto de gratidão e paz.



Outra ação que promete emocionar é o “Bonde do Abraço”, que volta neste ano oferecendo acolhimento emocional e conforto aos visitantes, com voluntários identificados pela frase “Quer um abraço?”. Os visitantes também poderão registrar sua saudade junto à Árvore da Homenagem, um espaço onde é possível escrever mensagens dedicadas aos entes queridos e prendê-las aos galhos, eternizando em palavras o carinho e as memórias.



Distribuição de açaí

Cemitério do Belo Vale, em Santa Luzia terá celebrações religiosas, ações de acolhimento, chuva de pétalas e distribuição de açaí Grupo Zelo/Divulgação

O Grupo Zelo, maior empresa de serviços funerários do Brasil, está preparando uma programação especial e acolhedora para o Dia de Finados. Os cemitérios Parque da Colina, em Belo Horizonte, e Belo Vale, em Santa Luzia, esperam receber milhares de pessoas que prestarão suas homenagens neste próximo domingo. Com funcionamento das 7h às 17h, o dia contará com celebrações religiosas, música, ações de saúde e bem-estar, além de iniciativas voltadas para o acolhimento emocional.

No Cemitério Belo Vale, além das celebrações religiosas e ações de acolhimento, o destaque será a chuva de pétalas às 11h, em homenagem aos que já se foram.

O Parque da Colina e o Cemitério Belo Vale terão um esquema especial de acolhimento e auxílio aos visitantes. Em parceria com a DU, clube de benefícios do Grupo Zelo, haverá pontos de atendimento para cuidados com a saúde, incluindo aferição de pressão de forma gratuita e distribuição de brindes. Neste ano, também será oferecida a distribuição de açaí aos visitantes.



Chuva de pétalas, oficinas e palestras

Oficina infantil, palestras, eventos de arte e atividades lúdicas durante todo o dia 2 de novembro. No próximo Dia de Finados, o Bosque da Esperança se tornará um palco de memórias e celebração com o evento especial "A Aquarela da Vida: Uma Jornada em Poesia e Canção". A homenagem foi concebida como um convite para que amigos e familiares possam honrar a jornada daqueles que deixaram um legado de afeto e sabedoria.

Juliana Vieira estará novamente no Bosque da Esperança para apresentar a palestra musical com o grupo Nosso Tom, intitulada A Aquarela da Vida – Uma Jornada em Poesia e Canção. A palestra guiará os presentes por uma reflexão sobre as fases da existência, utilizando a metáfora da vida como uma tela pintada com as tintas da experiência. O objetivo é criar um momento para "deixar a emoção fluir", permitindo que cada um sinta a força das lembranças e a certeza de que o amor transcende qualquer distância.

O evento está previsto para iniciar às 8h, com diversas atividades para homenagear os entes queridos que deixaram saudades e memórias vivas. O Bosque da Esperança promoverá duas palestras com Juliana Vieira, às 9h e às 17h, além de atividades para homenagens muito especiais para crianças, com monitoria e direcionamento de especialistas que ajudam no enfrentamento das perdas.

Ainda no dia 2 de novembro, foram programadas missas às 8h, 11h e 16h, e um culto evangélico às 14h com o Pastor Jorge Linhares, além de diversas atividades para expressar o sentimento e homenagear a lembrança dos entes que partiram.

Em um dos momentos mais aguardados das homenagens, o céu do Bosque da Esperança se transformará em uma tela viva às 10h45 do dia 2 de novembro. Renovando uma tradição de mais de 35 anos, a tradicional Chuva de Pétalas cobrirá o cemitério com pinceladas de cor e saudade, um gesto simbólico para honrar cada vida celebrada. A Orquestra Criarte, formada por jovens músicos, oferecerá a trilha sonora para este tributo visual, unindo música e emoção em uma experiência inesquecível.

O Bosque da Esperança Cemitério e Crematório terá oficina infantil, palestras, eventos de arte e atividades lúdicas durante todo o dia 2 de novembro Melt Comunicação/Divulgação

O luto infantil

Inspirado na ideia de que a vida começa como uma tela em branco, o Bosque da Esperança preparou um cantinho de acolhimento para as crianças. Durante todo o dia, oficinas lúdicas convidarão os pequenos a transformar seus sentimentos em cores e formas. Com o auxílio de uma equipe especializada, atividades como contação de histórias, desenhos e criação de mensagens ajudarão as crianças a expressar a saudade, compreendendo que cada memória é um traço de amor na aquarela de suas vidas.



Cristo Rei

Na Catedral Cristo Rei, localizada no bairro Juliana, Região Norte, a celebração de Finados ocorrerá às 8h, às 10h30 e às 15h30. Confira as outras programações na capital:



Celebração Eucarística no Dia de Finados

Cemitério da Paz

Av. Presidente Carlos Luz, 850, Caiçara/BH

Horários: 7h30, 9h, 11h, 13h30, 15h, 16h30

Observação: a celebração das 9h será presidida por dom José Otacio Oliveira Guedes

Cemitério da Saudade

Rua Cametá, 585 – Saudade

Horários: 7h, 9h, 11h, 13h, 15h

Cemitério da Consolação

Rua José Gomes Domingues, 2000 – Jaqueline

Horários: 8h, 10h, 15h

Cemitério do Bonfim

Rua Bonfim, 1120 – Bonfim

Horários: 8h, 10h, 14h, 16h

Cemitério do Glória – Contagem

Praça das Bandeira, 86 – Contagem

Horários: 8h, 10h



Soltura de balões

Em Santa Luzia, a prefeitura, em parceria com a Funerária Santa Luzia, realizará uma homenagem inédita em cemitério público no Dia de Finados com chuva de pétalas e soltura de balões. O Dia de Finados, em Santa Luzia, será marcado por um gesto de amor, lembrança e esperança.

O evento acontece no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, que será palco de uma das homenagens mais emocionantes já realizadas na cidade, segundo o órgão municipal: uma chuva de pétalas lançada de um helicóptero, simbolizando o carinho eterno por aqueles que partiram.

A programação tem início às 7h, com uma missa campal, seguida da missa na capela do cemitério às 9h. O ponto alto da manhã será às 10h, quando o céu de Santa Luzia será tomado por pétalas de rosas, em um espetáculo de leveza e emoção que convida à reflexão e ao reencontro com os sentimentos mais nobres.

As homenagens continuam à tarde, com missa às 15h na capela e soltura de balões às 16h, encerrando o dia com um gesto de fé e esperança, como quem envia ao alto preces e lembranças que ultrapassam o tempo e a distância.

